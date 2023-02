พร้อมปฏิวัติวงการ ! เปิดตัว HREX.asia แพลตฟอร์มศูนย์กลางสำหรับ HR เพื่อแก้ปัญหาและยกระดับการทำงานแบบครบวงจร

หลังจาก HR NOTE.asia ประสบความสำเร็จมาตลอด 5 ปี ในฐานะแพลตฟอร์มคอนเทนต์ที่นำเสนอเรื่องราวด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล และมีจำนวนผู้อ่านต่อเดือนมากกว่า 300,000 คน เราได้เกิดแนวคิดว่าต้องการยกระดับแพลตฟอร์มให้ตอบโจทย์การทำงานของ HR ยิ่งขึ้น ผ่านการสำรวจในทุกแง่มุมและทุกมิติอย่างไม่สิ้นสุด

เหตุนี้ HR NOTE.asia จึงถือโอกาสปรับภาพลักษณ์ใหม่ และเปลี่ยนชื่อแบรนด์เป็น HREX.asia เพื่อยกระดับแพลตฟอร์มให้สนับสนุนการบริหารงานบุคคลได้ครบวงจรยิ่งขึ้น ภายใต้สโลแกน “Connect People to the Best HR Solution”

สหธร เพชรวิโรจน์ชัย ผู้จัดการของ HREX.asia ให้เหตุผลว่า การตัดสินใจเปลี่ยนภาพลักษณ์ของ HR NOTE.asia ครั้งนี้ เพราะทีมงานต้องการผลักดันแพลตฟอร์มออนไลน์เกี่ยวกับ HR ให้เดินไปสู่ทิศทางใหม่ ๆ โดยไม่หยุดนิ่งแค่การนำเสนอเนื้อหาคอนเทนต์เกี่ยวกับ HR เพียงอย่างเดียว แต่ยังรวมถึงการสร้างชุมชนของคนทำงานด้านทรัพยากรบุคคลระดับมืออาชีพให้แข็งแกร่ง และเพื่อเป็นสะพานเชื่อมโยงระหว่างคนที่กำลังมองหาผลิตภัณฑ์และบริการเกี่ยวกับ HR ให้พบเจอกับผลิตภัณฑ์และผู้ให้บริการ HR ที่ตอบโจทย์โดยตรง เพื่อนำพาแต่ละองค์กรให้ไปถึงเป้าหมายได้รวดเร็วขึ้น

“ตลอด 5 ปีที่ผ่านมา HREX.asia พบว่า ไม่ว่า HR แต่ละคนจะมาจากองค์กรเล็กหรือใหญ่ แต่ทุกคนสามารถมีจุดร่วมเดียวกันได้ นั่นคือการสร้างโลกการทำงานที่ดีให้เกิดขึ้นจริง รวมไปถึงการช่วยกันผลักดันวงการ HR ไทยให้แข็งแรง เติบโต และเป็นที่ยอมรับในระดับภูมิภาค ไม่เพียงแค่นั้น คนที่ไม่ได้ทำงานในวงการ HR ก็สามารถเป็นอีกหนึ่งฟันเฟือนสำคัญ ในการกระตุ้นและเรียกร้องให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่ดี เพื่อให้ทุกคนทำงานได้อย่างมีความสุขเช่นกัน

“ทั้งหมดนี้ทำให้ทีมงานต้องการสะท้อนให้เห็นว่าเรื่องราวเกี่ยวกับ HR แฝงอยู่ในทุกที่ เราสามารถเรียนรู้และนำมาปรับใช้ได้ตลอดเวลา HREX.asia จึงขอทำหน้าที่เป็นสะพานความรู้ที่คอยเชื่อมทุกองค์ประกอบเข้าไว้ด้วยกันอย่างสมบูรณ์แข็งแรง ผ่านทั้งเว็บคอนเทนต์ เว็บบอร์ดคอมมูนิตี้ และเว็บเสิร์จเอ็นจิ้นรวมผลิตภัณฑ์ HR มากที่สุดในไทย ” สหธร อธิบา



ไม่เพียงแค่นั้น HREX.asia ยังตั้งเป้าจัดงานเสวนาทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ เพื่อนำเสนอในหัวข้อที่กำลังอยู่ในกระแสตลอดจนทุกเรื่องที่ HR ต้องรู้ โดยเริ่มจากการจัดงานเปิดตัว “HREX.asia: What’s the EX?” ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 1 มีนาคม 2566 นี้ ที่ True Digital Park และตั้งเป้าจะเป็นงานที่ทำให้ผู้คนในแวดวง HR ได้เห็นมุมมองด้านการบริหารคนในสายงานต่าง ๆ ที่นึกไม่ถึงมาก่อน เช่น วงการภาพยนตร์, วงการอาหาร, หรือวงการกีฬา เป็นต้น

หาก HR คนไหนพร้อมแล้ว สามารถมาร่วมผลักดันวงการ HR ไปพร้อมกับ HREX.asia ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ ทุกช่องทาง

ทั้งนี้ในเว็บไซต์ HREX.asia จะมีบริการ 3 ส่วนหลักที่อยู่ภายใต้การสนับสนุนของ HR มืออาชีพ และพันธมิตรในเครือข่ายดังต่อไปนี้

บริการด้าน HR Content ( https://th.hrnote.asia/ )

นำเสนอคอนเทนต์ที่หลากหลาย ครอบคลุมทุกบริบทของงาน HR ทั้งบทความแปล, บทสัมภาษณ์, และบทสรุปจากงานเสวนาที่นำมาย่อยให้เข้าใจง่ายขึ้นตามสไตล์ของ HREX.asia โดยแบ่งเป็นหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้

Success Story : รวมเรื่องราวของแบรนด์ที่ประสบความสำเร็จด้านการบริหารคน

HR People : รวมบทสัมภาษณ์ของ HR มืออาชีพ และผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารคน

HR Insight : เจาะเบื้องลึกในทุกประเด็นจากงานสัมมนาที่ HR ต้องรู้

HR Tech : รู้ทันเทคโนโลยีด้านการบริหารคน

การสรรหาบุคลากร, การพัฒนาองค์กร, การบริหารงานบุคคล

อื่น ๆ อีกมากมาย

เนื้อหาใน HREX.asia มีการอัพเดทให้ทันสมัยอยู่เป็นระยะโดยมีแหล่งอ้างอิงอย่างชัดเจน ผู้อ่านสามารถเก็บเป็นความรู้หรือแชร์ต่อไปให้เพื่อนร่วมงานได้เลย

#HR #HRContent

บริการด้าน HR Community ( https://qath.hrnote.asia/ )

ชุมชนของผู้ที่ทำงานหรือสนใจด้านงานทรัพยากรบุคคล ที่เปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถเข้ามาสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญ (Expert Partner) โดยตรง และยังเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนข้อมูลที่น่าสนใจจากประสบการณ์ทั้งในแง่บวกและแง่ลบ เพื่อเป็นกรณีศึกษาให้นำไปปรับใช้ต่อไป

เราเชื่อว่าการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ (Knownledge & Experiences Sharing) คือกลไกที่ทำให้เกิดพัฒนาการขึ้น และ HR ที่ดีควรจะมีแนวคิดนี้ติดตัวอยู่เสมอ เราจึงต้องการรับหน้าที่เป็นตัวกลางให้ HR ทั้งหมดเชื่อมต่อกันบนแพลตฟอร์มที่มีคุณภาพ ไม่ต้องกังวลว่าปัญหาที่เรากำลังเผชิญจะเป็นเรื่องหรือใหญ่เกินไป และหากคุณไม่รู้ว่าจะหันไปหาคำตอบในเรื่องเฉพาะทางจากที่ไหน แพลตฟอร์ม HR Community ของเราคือคำตอบที่จะเป็นดั่งเพื่อนคู่คิดของคุณไปจนสุดทาง ด้วยอัตราการตอบคำถามสูงถึง 93%

#HR #HRCommunity

บริการด้าน HR Product & Service ( https://expth.hrnote.asia/ )

นี่คือแพลตฟอร์มแรกในเมืองไทยที่รวบรวมผลิตภัณฑ์และบริการด้าน HR ไว้มากกว่า 100 ผลิตภัณฑ์ ไม่ว่าจะเป็นบริษัทสรรหาพนักงาน (Recruiting Solution), บริการด้านการฝึกอบรม (Training), การโค้ช (Coaching) การจัดการเงินเดือน (Payroll) ตลอดบริการด้านสวัสดิการและผลประโยชน์พนักงาน (Employee Benefits) เป็นต้น ตอบโจทย์การทำงานทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นองค์กรขนาดเล็กหรือใหญ่ก็ตาม

