เดอะ ปาร์ค ร่วมกับ เจ็ทส์ แบล็ก ฟิตเนส (Jetts Black Fitness) จัดงานวิ่ง “LOVE RUN” เสริมความสตรองทั้งกายและใจ ช่วงเทศกาลวาเลนไทน์ 2023

เดอะ ปาร์ค (The PARQ) โครงการไลฟ์สไตล์มิกซ์ยูสภายใต้แนวคิด Life Well Balanced ที่มุ่งพัฒนาออฟฟิศและรีเทลอัจฉริยะ เป็นพื้นที่สนับสนุนกิจกรรมสร้างสมดุลทั้งด้านการทำงาน และการใช้ชีวิตของผู้ใช้อาคาร เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ตลอดจนส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์ ล่าสุดได้ร่วมกับเจ็ทส์ แบล็ก ฟิตเนส (Jetts Black Fitness) จัดกิจกรรมวิ่ง “LOVE RUN” ขึ้น โดยมีระยะทางวิ่ง 3.6 กิโลเมตร เริ่มออกตัววิ่งจากโครงการ เดอะ ปาร์ค มุ่งหน้าสู่สวนเบญจกิติ ตอกย้ำให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ที่มุ่งมั่นของ เดอะ ปาร์ค ในการยกระดับความเป็นอยู่ของผู้ใช้อาคารและผู้มาเยือนเพื่อมอบชีวิตที่มีความสมดุลในทุก ๆ ด้าน ในช่วงเทศกาลแห่งความรักปี 2023 ภายใต้คอนเซปท์ “Power Of LOVE” ที่เหมาะสำหรับความรักทุกรูปแบบทั้งคนรัก ครอบครัว เพื่อนรัก เพื่อนร่วมงาน รวมถึงรักตัวเอง และ “LOVE RUN” ถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ช่วยเสริมเกราะ ‘Strong Soul’ หรือพลังใจที่แข็งแรง เพิ่มความกระฉับกระเฉง ให้ทุกคนพร้อมเผชิญกับสิ่งใหม่ ๆ และลุกขึ้นมาดูแลตัวเองให้แข็งแรงไปด้วยกัน

Christopher (Frederick) Mascarenhas-Keyes นักไตรกีฬาคนเหล็ก และโค้ชผู้มากความสามารถของ #TEAMJETTS แชร์เทคนิคที่เป็นประโยชน์ให้กับนักวิ่งทุกคนว่า “ตอนนี้กีฬาวิ่งกำลังเป็นที่นิยมเอามาก ๆ ในเมืองไทย การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิ่งอย่างปลอดภัยมีความสำคัญมาก โดยปกติคนเรามักจะเดินแบบลงส้นเท้าก่อน แต่หากไปวิ่งในลักษณะเดียวกันนักวิ่งจะเสี่ยงกับการบาดเจ็บที่ข้อเท้า หัวเข่า หรือแม้กระทั่งหลัง เพราะการวิ่งลงส้นเท้าจะเกิดแรงกระแทกมากประมาณ 5 เท่าของนํ้าหนักตัว ดังนั้นการวิ่งที่ดีควรลงน้ำหนักบริเวณส่วนกลางหรือปลายเท้าแทน และพยายามฝึกกล้ามเนื้อน่องให้แข็งแรงด้วยการเล่นเวทเทรนนิ่ง เพื่อให้ส่วนกลางและปลายเท้ารับนํ้าหนักได้ดีขึ้น ในทุก ๆ ครั้งที่จบกิจกรรมควรยืดกล้ามเนื้อทุกครั้ง นอกจากการเทรนร่างกายให้พร้อมแล้วโภชนาการก็เป็นเรื่องสำคัญ การกินอาหารที่ทำให้เกิดการอักเสบหรือไม่ให้พลังงานเพียงพอจะทำให้เรารู้สึกเหนื่อยเร็วขึ้นและวิ่งได้ไม่ถึงระยะเป้าหมายที่วางเอาไว้ ดังนั้นก่อนวิ่งเราควรจะทานอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรต เช่น กล้วย หรือขนมปัง ที่ให้พลังงานที่เหมาะสม สุดท้ายคือความสม่ำเสมอในการฝึกซ้อม ในการฝึกวิ่งที่ทุกครั้งอาจจะไม่ได้ผลลัพธ์ตามที่วางเอาไว้ อย่าเพิ่งท้อแท้ เพราะสิ่งที่สำคัญคือความมุ่งมั่นจะนำคุณไปสู่ความสำเร็จและผลลัพธ์ที่เราหวังไว้อย่างแน่นอน”

ซึ่งภายในงาน นักวิ่งได้มีโอกาสลองใส่รองเท้าวิ่งรุ่นใหม่จากแบรนด์ดัง ASICS GEL-NIMBUS 25 และหลังจากกิจกรรมวิ่ง นักวิ่งทุกท่านยังได้ร่วมลุ้นรางวัลพิเศษ โดยมี 2 ผู้โชคดีที่ได้รับนาฬิกา Luminox

รุ่น XS.3517.NM Navy seals Sea Series มูลค่า 17,800 บาท และ นาฬิกา Citizen รุ่น AT2136-87EEco-Drive Chronograph Tachymeter มูลค่า 14,900 บาท จาก เดอะ ปาร์ค สนับสนุนโดย บริษัท ศรีทองพาณิชย์ จำกัด และ 3 ผู้โชคดีที่ได้รับบัตรกำนัลจาก เจ็ทส์ แบล็ก ฟิตเนส และเสื้อกีฬาจากแบรนด์ ASICS จำนวนกว่า 20 รางวัล

ร่วมเติมเต็มความสมดุลของการใช้ชีวิต และสร้างช่วงเวลาดี ๆ ด้วยพลังงานด้านบวก ที่ เดอะ ปาร์ค โครงการมิกซ์ยูสแห่งแรกในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน LEED เวอร์ชั่น 4 BD+C: Core and Shell ซึ่งเป็นมาตรฐานล่าสุดสำหรับการออกแบบและก่อสร้างอาคารสีเขียว และกำลังมุ่งสู่การรับรอง WELL Certification ซึ่งรับรองมาตรฐานอาคารเพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดีของผู้ใช้อาคารอย่างยั่งยืน (MRT ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ทางออก 2)

