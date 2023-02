บรรยายใต้ภาพ: ดร.เนตรนภิศ สุขบาง-ไนดู ประธานผู้อำนวยการ บริษัท ดิ เอสเตท (ไทยแลนด์) จำกัด บริษัทในกลุ่ม MQDC (บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด) (ที่4จากขวา) จัดงาน “The Estate Open House 2023” ต้อนรับและขอบคุณพันธมิตรด้านการลงทุน-ขาย-เช่าอสังหาริมทรัพย์กว่า 50 แห่ง เพื่อกระชับความสัมพันธ์ และร่วมมือกันในการขยายโอกาสทางธุรกิจด้านการให้คำปรึกษาด้านการลงทุน-ขาย-เช่าอสังหาริมทรัพย์ สำหรับลูกค้าชาวไทยและชาวต่างชาติที่เดินทางมาทำธุรกิจ หรือพักอาศัยในประเทศไทย และมีความต้องการที่อยู่อาศัยในแบบต่างๆ รวมถึงสิทธิประโยชน์จากโครงการอสังหาฯ ภายใต้แบรนด์คุณภาพของ MQDC ซึ่งมีผู้แทนบริษัท พันธมิตรเข้าร่วมงานมากมาย อาทิ นายเจมส์ วายแอท ตัวแทนจาก บริษัท เทรดดิ้งเพลสเซส จำกัด (ที่2 จากซ้าย) นายปาสกาล เฟรย์ ตัวแทนจาก บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ สเก๊าท์ (ประเทศไทย) จำกัด (ที่3จากซ้าย) โดยมี นางสาวผกาวดี จิตติธีระนนท์ ผู้อำนวยการอาวุโส งานบริหารการขาย MQDC (ที่3จากขวา) และ นางสาวจันทนา รวยรินเสาวรส ผู้จัดการอาวุโส งานบริหารงานขาย MQDC (ที่2จากขวา) ร่วมบรรยายในหัวข้อ ” Create Endless Opportunities2023″ ที่ ฟลาเมงโก แบงคอก เอ็มควอเทียร์,กรุงเทพฯ

27 กุมภาพันธ์ 2566 กรุงเทพฯ – ดร.เนตรนภิศ สุขบาง-ไนดู ประธานผู้อำนวยการ บริษัท ดิ เอสเตท (ไทยแลนด์) จำกัด บริษัทในกลุ่ม MQDC บริษัทแมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด จัดงาน “The Estate Open House 2023” เพื่อเปิดบ้านต้อนรับและขอบคุณพันธมิตรด้านการลงทุน-ขาย-เช่าอสังหาริมทรัพย์กว่า 50 แห่ง เพื่อกระชับความสัมพันธ์ และร่วมมือกันในการขยายโอกาสทางธุรกิจด้านการให้คำปรึกษาด้านการลงทุน-ขาย-เช่าอสังหาริมทรัพย์ สำหรับลูกค้าชาวไทยและชาวต่างชาติที่เดินทางมาทำธุรกิจ หรือพักอาศัยในประเทศไทย และมีความต้องการที่อยู่อาศัยในแบบต่าง ๆ รวมถึงสิทธิประโยชน์จากโครงการอสังหาริมทรัพย์ ภายใต้แบรนด์คุณภาพของ MQDC โดยมีผู้แทนบริษัทพันธมิตรเข้าร่วมงานมากมาย

“การจัดงาน The Estate Open House 2023 ครั้งนี้เพื่อเปิดบ้านต้อนรับและขอบคุณพันธมิตรทุกท่านทุกบริษัทที่ได้ร่วมทำงานกับเราตลอดปีที่ผ่านมา ทุกท่านคือส่วนหนึ่งที่ทำให้ดิเอสเตท ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ดังนั้น นโยบายของเรา ในปี2566 นี้ ยังคงมีการขยายธุรกิจต่อเนือง โดยในช่วง3ปีที่ผ่านมาแม้ว่าจะเผชิญสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด ทางบริษัทฯ ก็ยังคงขยายตัวพร้อมจับมือกับพันธมิตรขยายตลาดไปยังต่างประเทศ อาทิ ญี่ปุ่น ไต้หวัน อังกฤษ เยอรมัน และดูไบ โดยทำหน้าที่บริหารจัดการด้านการลงทุนและผลตอบแทน (property management) ให้ลูกค้านักลงทุนต่างชาติ ทั้งการตกแต่ง ปล่อยเช่า ดูแลการลงทุนในโครงการที่มีศักยภาพการเติบโต ตลอดจนวางแผนการจำหน่ายทรัพย์ให้ลูกค้ากลุ่มนักลงทุนเมื่อถึงจุดที่ได้รับผลตอบแทนตามเป้าหมาย (Capital Gain & Yield & Exit Plan)

เรายังคงมุ่งเน้นให้การสนับสนุนพันธมิตรในด้านข้อมูลของโครงการต่าง ๆ ที่เราดูแล เพื่อให้พันธมิตรของเรามีความเข้าใจในแนวทางและข้อมูลสำคัญในด้านจุดขาย (Selling Point) ของโครงการต่าง ๆ ที่มีความหลากหลายในทำเลต่าง ๆ ทุกโครงการที่เกิดขึ้นมานั้นทาง MQDC มุ่งหวังว่าจะช่วยแก้ปัญหาในด้านความต้องการที่อยู่อาศัย ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายและความต้องการของลูกค้า นำไปสู่เป้าหมายสำคัญในท้ายสุดคือ MQDC มีส่วนช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตของลูกค้า และ สังคมรอบข้าง ตามปรัชญา For All Well Being ที่เรามุ่งมั่นดำเนินธุรกิจไปพร้อมกับความรับผิดชอบต่อสังคม การจัดงานนี้เราหวังว่าจะมีส่วนช่วยสนับสนุนให้พันธมิตรและเราร่วมกันทำงานได้อย่างมีเป้าหมายสอดคล้องกันและช่วยให้การทำงานของเรามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น” ดร.เนตรนภิศ สุขบาง-ไนดู กล่าว

นอกจากนี้ภายในงานได้จัดกิจกรรมพิเศษร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ โดยมีนางสาวผกาวดี จิตติธีระนนท์ ผู้อำนวยการอาวุโส งานบริหารการขาย และ นางสาวจันทนา รวยรินเสาวรส ผู้จัดการอาวุโส งานบริหารงานขาย ให้เกียติร่วมบรรยายในหัวข้อ ” Create Endless Opportunities2023″ ที่ ฟลาเมงโก แบงคอก เอ็มควอเทียร์