ร่วมลงนาม MOU จำหน่ายผลิตภัณฑ์ในร้าน Pet Us เป็นที่แรก เอาใจคนรักสัตว์เลี้ยงสายสุขภาพ

Pet Us (เพ็ทอัส) ธุรกิจเพื่อสัตว์เลี้ยงครบวงจรโดยโลตัส จับมือพันธมิตร คุณวิลลี่ คุณหอย และภมรชัย ซัพพลาย เปิดตัว Opti Life ผลิตภัณฑ์อาหารสุนัขแบรนด์ดังจากประเทศเบลเยียม ตอบโจทย์ทุกความต้องการของสุนัขทุกสายพันธุ์และทุกช่วงอายุ สูตรไม่มีกลูเตน มีโปรตีนชนิดเดียวในแต่ละสูตร ด้วยวัตถุดิบธรรมชาติที่คัดสรรจากแหล่งปลอดมลพิษส่งตรงจากเบลเยียม โดยร่วมลงนามความร่วมมือวางจำหน่ายสินค้าในร้าน Pet Us เป็นที่แรก เติมเต็มการเป็นเดสทิเนชั่นของคนรักสัตว์เลี้ยงด้วยสินค้าคุณภาพสูงในราคาที่เอื้อมถึง เป็นคลับของคนรักสัตว์เลี้ยงที่มีครบทั้งอาหารและอุปกรณ์สัตว์เลี้ยง บริการอาบน้ำตัดขน สัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สะดวก ครบ จบในที่เดียว

นางสาวโชติมา ลาภเวโรจน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการแผนกสินค้าอุปโภค โลตัส และผู้อำนวยการร้านเพ็ทอัส กล่าวว่า “ความมุ่งมั่นของโลตัส คือการช่วยให้ลูกค้าของเรา ‘รู้สึกดีดี ทุกวัน ที่โลตัส’ ด้วยการส่งมอบสินค้าและบริการคุณภาพสูงในราคาที่เอื้อมถึง และตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าสมัยใหม่ จากการศึกษาพฤติกรรมและเทรนด์ต่าง ๆ เราทราบกันดีว่าปัจจุบันคนหันมาเลี้ยงสัตว์เลี้ยงกันเพิ่มมากขึ้น และสัตว์เลี้ยงเป็นหนึ่งในสมาชิกของครอบครัวที่ต้องได้รับการดูแลอย่างดี ด้วยเหตุนี้ โลตัส จึงได้เริ่มธุรกิจ Pet Us ขึ้น เพื่อให้เป็นเดสทิเนชั่นสำหรับคนรักสัตว์เลี้ยงครบวงจร ทั้งสินค้าอาหารและอุปกรณ์สัตว์เลี้ยง บริการอาบน้ำตัดขน สัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สะดวก ครบ จบในที่เดียว โดยมีสินค้าหลากหลายแบรนด์ดัง ครอบคลุมทุกระดับราคา สำหรับสัตว์เลี้ยงหลายประเภท ทั้งน้องหมา น้องแมว นก หนูแฮมสเตอร์ กระต่าย ปลา โดย Pet Us มุ่งมั่นที่จะยกระดับสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการของคนรักสัตว์เลี้ยง จึงเป็นที่มาความร่วมมือในครั้งนี้ที่ Opti Life เปิดตัวแบรนด์น้องใหม่ อาหารสุนัขสูตรไม่มีกลูเตน เพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาทุกสายพันธุ์และทุกช่วงอายุ พร้อมสูตรที่ตอบความต้องการพิเศษสำหรับสุนัขแพ้ง่ายและสุนัขทำหมันหรือต้องการควบคุมน้ำหนัก เพื่อตอบโจทย์คนรักสัตว์เลี้ยงสายสุขภาพ เพิ่มทางเลือกให้ลูกค้า เติมเต็มการเป็นเดสทิเนชั่นสำหรับคนรักสัตว์เลี้ยงที่มีสินค้าคุณภาพสูงและบริการที่ครบครัน เหมาะกับทุกความต้องการของคนรักสัตว์เลี้ยง สำหรับผลิตภัณฑ์แบรนด์ Opti Life จะวางจำหน่ายที่ร้าน Pet Us เป็นที่แรก พร้อมโปรโมชั่นฉลองการเปิดตัวสินค้าใหม่ และยังสามารถสะสมแต้มสมาชิกมายโลตัส เพื่อรับโปรโมชั่นและสิทธิพิเศษอื่น ๆ เพิ่มเติมได้อีกด้วย

Pet Us นอกจากจะมีสินค้าและบริการคุณภาพสูงครบครันแล้ว ยังตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนรักสัตว์เลี้ยงยุคใหม่ ที่เลี้ยงสัตว์เป็นสมาชิกในครอบครัว และต้องการพาสัตว์เลี้ยงไปทำกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันด้วย โดยโลตัสมีสาขาที่เป็น Pet Friendly เช่น โลตัส นอร์ธ ราชพฤกษ์ และโลตัส พรีเว่ ที่สามารถพาสัตว์เลี้ยงเข้าศูนย์การค้าได้ นอกจากนี้ลูกค้ายังสามารถพาสัตว์เลี้ยงไปใช้บริการใน Pet Us และแวะทำธุระส่วนตัว พร้อมซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคในโลตัสได้อย่างสะดวกสบายในระหว่างที่รอสัตว์เลี้ยง”

ปัจจุบัน Pet Us เปิดให้บริการในโลตัส 7 สาขา ได้แก่ โลตัส สาขาพัฒนาการ สาขาบางนา สาขาลาดกระบัง สาขารัตนาธิเบศร์ สาขาบางใหญ่ สาขานอร์ธ ราชพฤกษ์ และโลตัสพรีเว่ ในโครงการ ICS มิกซ์ยูสไลฟ์สไตล์ทาวน์ (ตรงข้ามไอคอนสยาม) เป็นสาขาใหม่ล่าสุดที่เป็นรูปแบบ shop in shop อยู่ในส่วนของพื้นที่โลตัสไฮเปอร์มาร์เก็ต ชั้น B1 นอกจากนี้ยังมีสาขาใหม่ใน โลตัส นครอินทร์ ที่กำลังจะเปิดเร็ว ๆ นี้