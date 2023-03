ONESIAM SuperApp สร้างปรากฏการณ์แปลกใหม่ต่อเนื่อง ตอกย้ำเป็นแพลตฟอร์มที่มอบประสบการณ์เหนือระดับ

ONESIAM SuperApp แอปพลิเคชั่นแพลตฟอร์มที่รวมประสบการณ์เหนือความคาดหมาย และสิทธิประโยชน์ต่างๆ ไว้ในที่เดียว เพิ่มความสะดวกสบายให้ลูกค้าช้อปได้ทุกที่ทุกเวลา โดยผนึกความร่วมมือร้านค้า แบรนด์ดังทั้งในสยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ ไอคอนสยาม และเหล่าพันธมิตรหลากหลายธุรกิจครบทุกอุตสาหกรรม เดินหน้ามุ่งมั่นมอบสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง กระหน่ำโปรโมชั่นพิเศษพร้อมเปิดแคมเปญโฆษณาชุดใหม่ ตอกย้ำการเป็นแอปพลิเคชั่นที่มอบประสบการณ์เหนือระดับ

นายปานเทพย์ นิลสินธพ ประธานบริหารสายงานประสบการณ์ลูกค้า บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด กล่าวว่า “ONESIAM SuperApp ได้พิสูจน์แล้วว่า สามารถผสานโลกช้อปปิ้งแบบ O2O ให้กับลูกค้าผ่านเดสติเนชั่นระดับโลก ทั้ง สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ และไอคอนสยามได้อย่างแท้จริง ประสบความสำเร็จมีผู้ดาวน์โหลดกว่า 1 ล้านคน

โดยมีสมาชิกที่แอคทีฟทั้งในด้านการจับจ่าย การสะสม VIZ Coin และการร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่สร้างสรรค์ขึ้นตลอดทั้งปี ความแตกต่างของ ONESIAM SuperApp คือการเสนอคอนเท้นท์ที่น่าสนใจสำหรับทุกไลฟ์สไตล์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มลักซ์ชูรี่ไลฟ์สไตล์ซึ่งรวบรวมแบรนด์ดังระดับโลกไว้มากกว่า 400 แบรนด์ สินค้าและบริการที่มาพร้อมโปรโมชั่นสุดพิเศษ และยังเป็นแพลตฟอร์ม CRM บนโลกดิจิทัลให้สะสม VIZ Coin สำหรับใช้จับจ่ายแทนเงินสด แลกสินค้า หรือแลกรับส่วนลดได้ทั้งใน สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ ไอคอนสยาม และช้อปผ่านแอปพลิเคชั่น ONESIAM

โดยมีความเหนือระดับในทุกมิติ ดังนี้

VIZ Privileges : มอบสิทธิพิเศษมากมายเฉพาะสำหรับสมาชิก VIZ ที่มีทั้งสิทธิพิเศษสำหรับใช้ในศูนย์การค้า และสิทธิพิเศษอื่นๆที่ใช้ได้ทั่วโลก อาทิ การจอดรถฟรีสูงสุด 1 ปี, ส่วนลดภายในศูนย์การค้ากว่า 80 ร้านค้า, การเข้าใช้ห้องรับรองพิเศษ, การเข้าร่วมอีเวนต์สุด exclusive, โปรโมชั่นสุดพิเศษจาก 4 ศูนย์การค้า และสิทธิพิเศษต่างๆจากพาร์ทเนอร์มากมาย a โดยลูกค้าจะได้เป็น VIZ Member ทันทีหลังจากดาวน์โหลดและลงทะเบียน ONESIAM SuperApp

VIZ Coin : คุ้มค่ายิ่งกว่า…ให้คุณรับ VIZ Coin ทุกครั้งที่ใช้จ่าย สะสมได้ง่ายๆ เมื่อใช้จ่ายครบทุก 200 บาท รับ 1 VIZ Coin และทุกๆ 1,000 บาท ที่ร้านค้า Luxury รับ 1 VIZ Coin ซึ่ง 1 VIZ Coin มูลค่าเท่ากับ 1 บาท และใช้เป็นส่วนลดแทนเงินสดได้ทันที

Online Shopping Destination for Luxury Lifestyle: พบกับประสบการณ์ช้อปสินค้าลักซ์ชูรี่แบรนด์ระดับโลกในที่เดียว พร้อมบริการ Luxury Chat & Shop ที่แค่ทักแชทก็ช้อปกับ Personal Shopper ได้ทันที ให้คุณเป็นเจ้าของลักซ์ชูรีไอเท็มคอลเลคชั่นล่าสุดได้ง่ายๆก่อนใคร และยังมีสินค้าเอ็กซ์คลูซีฟ ไอเทมฮอตหลากหลายที่หาที่อื่นไม่ได้ ให้คุณได้เลือกช้อปไม่ตกเทรนด์ พร้อมดีลสุดพิเศษและรับVIZ Coin ทุกการช้อป

ในปีนี้ ONESIAM SuperApp เดินหน้ามอบประสบการณ์เหนือระดับให้กับสมาชิกอย่างต่อเนื่อง โดยในไตรมาสแรกนี้ ได้เปิดแคมเปญโฆษณาใหม่ล่าสุด ในชื่อชุด “ONESIAM SuperApp, the SuperApp for Extraordinary Experience” เพื่อเน้นย้ำจุดเด่นและความแตกต่างของแอปพลิเคชั่น ให้เห็นว่า ONESIAM SuperApp จะนำมาซึ่งประสบการณ์สุดพิเศษ ที่มากกว่าทุกประสบการณ์ที่คุณเคยค้นพบ โดยมุ่งตอกย้ำ 4 เรื่องสำคัญ ได้แก่ ภาพรวมของ ONESIAM SuperApp และประสบการณ์ที่ลูกค้าจะได้รับ, สิทธิพิเศษสำหรับ VIZ Member, ความคุ้มค่าของ VIZ Coin และความเป็น Online Shopping Destination สำหรับ luxury lifestyle

พร้อมกับการเปิดแคมเปญโฆษณาใหม่ล่าสุดนี้ ONESIAM SuperApp ได้กระหน่ำโปรโมชั่นมากมาย ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม – 31 มีนาคม 2566

สำหรับลูกค้าใหม่ที่ดาวน์โหลดและลงทะเบียน ONESIAM SuperApp รับฟรี 100 VIZ Coin เมื่อใช้จ่ายและสะสมยอด1,000 บาท ขึ้นไป ที่สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ และไอคอนสยาม และส่วนลด 300 บาท เมื่อช้อปตั้งแต่ 1,000 บาท ขึ้นไปบน ONESIAM SuperApp

ช้อปบน ONESIAM SuperApp ครั้งแรก จัดส่งฟรี ไม่มีขั้นต่ำ ทั่วประเทศ และรับเพิ่ม 1,000 VIZ Coins เมื่อช้อปสินค้ากลุ่มลักซ์ชูรี่ หรือช้อปผ่านบริการ Chat & Shop ขั้นต่ำ 25,000 บาท

นอกจากนี้ ยังมีโปรโมชั่นสำหรับผู้ใช้ VIZ Coin แลกรับส่วนลดในร้านค้าที่ร่วมรายการอีกด้วย

นับเป็นแพลตฟอร์มที่สร้างปรากฏการณ์ไม่หยุด กับ ONESIAM SuperApp ที่มอบประสบการณ์เหนือระดับ ที่พร้อมให้ทุกคนดาวน์โหลดได้ทุกเวลา ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดได้ จากลิงก์ https://onesiamlink.page.link/online_ads และสามารถติดตามข่าวสารพร้อมโปรโมชั่นสุดพิเศษได้ทาง facebook ONESIAM