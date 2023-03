เริ่มแล้ว! รอบออดิชั่นคัด 30 หนุ่มสาวซูปร้าฯ 2023 ประชันไหวพริบสุดมันส์บนเวที เตรียมมอบสายสะพาย 16 มี.ค.นี้ เฟิร์สหวัง และ ธ็อป-ณฐนน คว้า SUPRA FACTOR แรกของการประกวดฯ

14 มีนาคม 2566 : กองประกวด ซูปร้าเนชันแนล ไทยแลนด์ โดย บริษัท พอสสิเบิลดรีม 789 จำกัด นำโดย 3 เนชันแนล ไดเร็คเตอร์ ผู้ถือลิขสิทธิ์ ได้แก่ พอล วสวัตติ์ วัฒนาศิริสมบัติ ร่วมด้วย นพ.ปรัชญ์ พึ่งเจษฎา และ พญ.กอบกาญจน์ ชุณหสวัสดิกุล ได้เปิดการคัดเลือกผู้เข้าประกวด Miss & Mister Supranational Thailand 2023 (มิส แอนด์ มิสเตอร์ ซูปร้าเนชันแนล ไทยแลนด์ 2023) รอบออดิชั่น ณ SHOW DC ลาน ATRIUM ชั้น 1

บรรยากาศภายในงาน มีเหล่าสาวงาม และหนุ่มหล่อมากความสามารถมาร่วมประชันไหวพริบสุดมันส์บนเวที โดยได้แสดงออกถึงความเป็นตัวตนผ่านการคัดเลือก 2 ช่วง ได้แก่ การออกมาบอกเล่าเรื่องราวความเป็นที่สุดของตนเอง ด้วยการเลือกหัวข้อ ได้แก่ THE MOST HAPPY, THE MOST PROUND, THE MOST FEAR หรือ THE MOST SAD และการให้คะแนนความโดดเด่นจากการสัมภาษณ์ของเหล่าคณะกรรมการจากเนชันแนล ไดเร็ค, แพรว-แพรววณิชยฐ์ เรืองทอง รองอันดับ 1 มิส ซูปร้าเนชันแนล 2022, โยโย่-ธีนฤปกร ม่วงไม้ SUPRA FAN VOTE และ TOP 10 มิสเตอร์ ซูปร้าเนชันแนล 2022, แอนโทเนีย โพซิ้ว มิส มิสซูปราเนชันแนล 2019 และ Supra Guru คนดัง นำโดย รัศมีแข ฟ้าเกื้อล้น, นิโคลีน-พิชาภา ลิมศนุกาญจน์, พีท-พล นพวิชัย เสริมทัพด้วยเหล่ากูรูจากเพจนางงามอีกมากมาย ร่วมทำการคัดเลือกในรอบนี้ด้วย

ในรอบออดิชั่นนี้ กองประกวดได้ประกาศผู้เข้ารอบ มิส ซูปร้าเนชันแนล ไทยแลนด์ 2023 จำนวน 15 คน และมิสเตอร์ ซูปร้าเนชันแนล ไทยแลนด์ 2023 จำนวน 15 คน และมีการประกาศ SUPRA FACTOR แรกของการประกวด ฝ่ายหญิง ได้แก่ เฟิร์สหวัง-ภัทราพร หวัง และฝ่ายชาย ได้แก่ ธ็อป-ณฐนน ณรธัญวิรุณ โดยมี แพรว-แพรววณิชยฐ์ เรืองทอง และโยโย่-ธีนฤปกร ม่วงไม้ เป็นผู้มอบสายสะพายให้

สำหรับ Supra Factor คือรางวัล Fast track ที่จะทำให้ผู้เข้าประกวดไม่ได้ถูกจับตามอง “เพียงแค่คนเดียวตลอดไป” ถ้าทำผลงานได้ดีก็จะมีโอกาสเข้ารอบอัตโนมัติตั้งแต่รอบออดิชั่น และจะเป็นตำแหน่งที่เปลี่ยนไปในทุก Challenge ตามความเห็นของ Supra Guru และ Supra Family จะมีเพียงตัวแทนผู้เข้าประกวดชาย 1 คน และหญิง 1 คนเท่านั้นที่ครองตำแหน่ง Supra Factor ไว้ได้ จนสามารถเข้าไปยืน 8 คนสุดท้ายในรอบไฟนอลโดยอัตโนมัติ

ทั้งนี้ สามารถดูรายชื่อผู้เข้ารอบฝ่ายหญิงได้ที่คลิก https://bit.ly/40qivAv และฝ่ายชายได้ที่คลิก https://bit.ly/42hjO6y และติดตามพิธีมอบสายสะพายให้แก่ผู้เข้ารอบ และการเดิน Bule Carpet สุดหรูหรา ในวันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2566 ผ่านทาง Facebook Page : Supranational Thailand

จากนี้ ผู้เข้าประกวดฯ จะได้พบกับ 6 CHALLENGE สุดท้าท้าย ที่จะมาพลิกหน้าประวัติศาสตร์การประกวดในปีนี้ ได้แก่ ACTING CHALLENGE /SUPRA การละคร / THAI SOFT POWER CHALLENGE PRESENTED BY บารมีคเณศ / SWIMSUIT CHALLENGE PRESENTED BY C2 WATER AND MIRACLE PI WATER / MODEL CHALLENGE PRESENTED BY MUSE BY METINEE / SPEECH CHALLENGE / INFLUENCER CHALLENGE PRESENTED BY การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

การประกวดรอบตัดสิน FINAL COMPETITION NIGHT หน้าประวัติศาสตร์ครั้งใหม่ของ Miss & Mister Supranational Thailand จะมีขึ้นในวันอังคารที่ 4 เมษายน 2566 ณ ULTRA ARENA HALL at SHOW DC

ติดตามความเข้มข้น สนุกสนาน และความงดงามอลังการ รวมถึงศักยภาพของผู้เข้าประกวดแต่ละคน พร้อมสัมผัสถึงตัวตน ความสามารถ จากกิจกรรมของกองประกวดฯ ทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิง เพื่อเฟ้นหาตัวแทนของประเทศไปคว้าชัยชนะที่ประเทศโปแลนด์ ได้ที่ Facebook Page : Supranational Thailand, Instagram : @supranationalthailand, TikTok : @supra.th