โลตัส ตอกย้ำความสำเร็จผู้นำวงการค้าปลีกไทยที่ได้รับการยอมรับในเวทีสากล คว้ารางวัล Top Brand 2022 ที่จัดโดย บริษัท อินฟลูเอ็นเชี่ยล แบรนด์ จำกัด ประเทศสิงคโปร์ ร่วมกับ บริษัท นิโอ ทาร์เก็ต จํากัด ประเทศไทย ซึ่งเป็นองค์กรชั้นนำระดับโลกที่เชี่ยวชาญด้านการวิจัยและสำรวจข้อมูลเชิงลึกของผู้บริโภคในเอเชีย จากการสำรวจความคิดเห็นของผู้บริโภคในไทยกลุ่มมิลเลนเนียล (Millennial) จำนวน 600 คน อายุ 24 – 39 ปี สะท้อนการเป็นแบรนด์ในธุรกิจประเภทซูเปอร์มาร์เก็ตที่ทรงอิทธิพลและครองใจผู้บริโภค

นางสาววรวรรณ เพียรลิขิตวงศ์ ผู้อำนวยการบริหารฝ่ายการตลาด โลตัส กล่าวว่า “โลตัส มีความภาคภูมิใจที่เราได้รับการยกย่องในเวทีระดับภูมิภาคเอเชียอีกครั้ง รางวัล Top Brand 2022 สะท้อนความเชื่อมั่นของลูกค้าที่ไว้วางใจให้โลตัสเป็นแบรนด์อันดับหนึ่งที่ชื่นชอบในธุรกิจประเภทซูเปอร์มาร์เก็ต ซึ่งเป็นผลลัพธ์จากความมุ่งมั่นของโลตัสที่ดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญกับการศึกษาความต้องการของผู้บริโภค และออกแบบกิจกรรมและแคมเปญทางการตลาดที่เข้าใจและตอบโจทย์ทุกความต้องการ พร้อมเคียงข้างลูกค้าในทุกสถานการณ์ นับเป็นความสำเร็จอีกขั้นของโลตัส โดยเราพร้อมที่จะเดินหน้าสู่ปีที่ 29 ในการช่วยให้ลูกค้า รู้สึกดีดี ทุกวัน ที่โลตัส ผ่านการจำหน่ายสินค้าคุณภาพสูงในราคาที่เอื้อมถึง ทั้งในสาขาและช่องทางออนไลน์ ก้าวสู่การเป็น SMART Community Center ศูนย์รวมการใช้ชีวิตอัจฉริยะของทุกคนในชุมชน”

ก่อนหน้านี้ โลตัส ยังได้รับรางวัล Retail Asia Awards 2022 จากนิตยสาร Retail Asia ประเทศสิงคโปร์ จำนวน 3 รางวัล ได้แก่ Brand Transformation of the Year, Marketing Initiative of the Year และ Sustainability Initiative of the Year การันตีความสำเร็จของการเป็นผู้นำวงการค้าปลีกไทยในเวทีระดับสากล