“แกรนด์สปอร์ต” เปิดตัวชุดแข่งขันและชุดเดินทางนักกีฬาทีมชาติไทย ในมหกรรมกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 32 ที่ประเทศกัมพูชา ซึ่งออกแบบภายใต้แนวคิด “Beyond the Spirit” เป็นสปิริตที่ “เหนือกว่าคำว่าสปิริต” เป็นการผสมผสานระหว่างลวดลายของความเป็นไทยกับความเป็นสากล พร้อมกับได้นำเทคโนโลยีรีไซเคิลจากขวดพลาสติกมาใช้ในการผลิต เป็นการลดโลกร้อน อีกทั้งสวมใส่สบาย และมีน้ำหนักเบา โดย “แกรนด์สปอร์ต” ได้สอบถามความต้องการจากนักกีฬาชนิดต่าง ๆ เพื่อออกแบบให้เหมาะสมกับแต่ละชนิดกีฬา

นายธิติ พฤกษ์ชะอุ่ม กรรมการผู้จัดการ บริษัท แกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จำกัด เปิดเผยว่า แกรนด์สปอร์ตได้เปิดตัวชุดแข่งขันและชุดเดินทางสำหรับนักกีฬาทีมชาติไทยที่ จะร่วมแข่งขันในมหกรรมกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 32 ที่ประเทศกัมพูชา ระหว่างวันที่ 5-17 พฤษภาคม 2566 ซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างลวดลายของความเป็นไทยกับความเป็นสากล ภายใต้แนวคิด “Beyond the Spirit” ซึ่งหมายถึงสปิริตที่ไม่ได้อยู่แต่เพียงในสนามแข่งเท่านั้น แต่อยู่ในทุกช่วงเวลาของนักกีฬา ด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเท ฝึกซ้อม และความเสียสละของนักกีฬาทีมชาติไทย เพื่อให้ได้มาซึ่งชัยชนะ และชื่อเสียงให้กับประเทศชาติ ซึ่งกว่าจะได้มานั้นต้องใช้ทั้งแรงกายแรงใจ จึงเป็นสปิริตที่ “เหนือกว่าคำว่าสปิริต”

นายธิติ กล่าวว่า ในมุมของผู้ออกแบบและผลิตชุดของแกรนด์สปอร์ตก็ได้นำแนวคิดนี้มาต่อยอดในการคิดงานว่า ชุดที่แกรนด์สปอร์ตออกแบบนั้นจะเป็นชุดกีฬาที่มากกว่าชุดกีฬา Beyond the Spirit, Beyond Sportswear ทีมงานของแกรนด์สปอร์ตได้มีการสอบถามข้อมูลจากนักกีฬาแต่ละชนิดกีฬา ซึ่งก็จะมีความต้องการที่แตกต่างกัน แกรนด์สปอร์ตก็จะออกแบบให้เหมาะสมกับแต่ละชนิดกีฬานั้นด้วย นอกจากชุดแข่งขันที่ได้มีการผลิตและออกแบบตามความต้องการของนักกีฬาแล้ว ชุดเดินทาง ชุดวอร์ม ชุดแจ็กเกต ชุดแทร็คสูท ล้วนเป็นชุดที่ทางแกรนด์สปอร์ตต้องให้ความสำคัญเช่นเดียวกัน แกรนด์สปอร์ตจึงนำเทคโนโลยีรีไซเคิลจากขวดพลาสติกมาใช้บนเสื้อคอปก ทำให้ผู้สวมใส่ได้ตระหนักถึงเรื่องของการลดโลกร้อน ทั้งยังสวมใส่สบาย มีน้ำหนักเบา นอกจากนี้ยังใส่แอนตี้แบคทีเรียเข้าไปด้วยจะทำให้ลดการเกิดกลิ่นได้เป็นอย่างดี

“สำหรับเสื้อคอปกในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 32 เนื้อผ้าผลิตจากเส้นใยรีไซเคิลจากขวดพลาสติก ช่วยลดปริมาณขยะและทรัพยากรระหว่างการผลิต ทั้งยังมีคุณสมบัติระบายอากาศได้ดี แห้งไว ใช้เทคโนโลยีการทอลายแบบ Full Jacquard ทำให้เสื้อดูสวยงามมีมิติ มี ANTI BAC ลดการก่อให้เกิดกลิ่น เพิ่มความโดดเด่นด้วยงานพิมพ์ลายจิตรกรรมไทย ที่สาบกระดุมด้านใน ฐานรองปกและคอเสื้อด้านใน รูปแบบทันสมัย ด้านหลังเสื้อพิมพ์ THAILAND อกขวามีอาร์มธงชาติไทยและโลโก้แกรนด์สปอร์ต อกซ้ายมีงานปักโลโก้คณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ สวมใส่สบาย เหมาะกับการเป็นทางการหรือใส่ลำลองทั่วไป” นายธิติกล่าว

นายธิติ กล่าวอีกว่า ส่วนเสื้อวอร์มสีน้ำเงินรูปทรงทันสมัย พิมพ์กราฟิกลายจิตกรรมไทย ตกแต่งด้วยเส้นกลางแขนสีขาวทั้งสองข้าง ปลายแขนเสื้อและชายเสื้อจั้มเข้ารูป เพิ่มความโดดเด่นด้วยพิมพ์ THAILAND สีทองด้านหลัง ที่หน้าอกด้านขวามีอาร์มธงชาติไทย และโลโก้แกรนด์สปอร์ต อกด้านซ้ายมีงานปักโลโก้คณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ ผลิตจากเนื้อผ้า Grand Poly มีความนุ่ม ยืดหยุ่น สวมใส่สบาย ขณะที่ชุดเดินทางทีมชาติไทย ได้นำลวดลายอันวิจิตรและประณีตของจิตกรรมไทย ซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์และเป็นตัวแทนจิตวิญญาณของความเป็นไทย นำมาออกแบบในสไตล์ศิลปะไทยร่วมสมัย ผสมผสานกับเทคโนโลยีผ้าและงานพิมพ์ในปัจจุบัน ออกมาเป็นชุดเดินทางที่แสดงให้เห็นถึงความงดงามของดินแดนแห่งวัฒนธรรมในรูปแบบที่ทันสมัย ถือเป็นการเชื่อมต่อกับยุคสมัยอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน

“สำหรับชุดแข่งขันและชุดเดินทางของนักกีฬาทีมชาติไทยในกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 32 พร้อมจำหน่ายให้แก่ประชาชนทั่วไป ในวันที่ 23 มีนาคม 2566 ที่ร้านแกรนด์สปอร์ต ช็อป ทุกสาขา, แกรนด์สปอร์ต ช็อป ออนไลน์, ร้านค้าตัวแทนทั่วประเทศ, Sports Mall, Super Sports และ Market Village ก็ขอฝากถึงประชาชนชาวไทยทุกคนให้ช่วยกันติดตาม ช่วยส่งกำลังใจผ่านช่องทางต่าง ๆ ไม่ว่าช่องทางไหนเพราะว่านักกีฬาทุกจะต้องเข้าไปอ่านเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการแข่งขัน เพราะฉะนั้นอยากให้พี่น้องประชาชนชาวไทยทุกคนให้กำลังใจให้มาก ๆ นักกีฬาจะได้มีกำลังใจในการแข่งขันครับ” นายธิติ กล่าวเสริม

ด้านมุมมองของนักกีฬาทีมชาติไทยชนิดต่าง ๆ ที่มีต่อชุดแข่งขันของแกรนด์สปอร์ต นายอิรฟาน ดอเลาะ นักกีฬาฟุตบอลทีมชาติไทย ชุดที่คว้าเหรียญเงินกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 31 ที่ประเทศเวียดนาม กล่าวว่า “เสื้อฟุตบอลซีเกมส์ในครั้งนี้มีจุดเด่นอยู่ที่เนื้อผ้าเป็นแบบทอลาย สวยงาม เวลาใส่รู้สึกสบาย ระบายเหงื่อได้ดี ไม่ทำให้อึดอัดเวลาเล่นฟุตบอล”

ด้าน นายสรอรรถ ดาบบัง นักกีฬากรีฑาทีมชาติไทย เจ้าของเหรียญทองวิ่ง 4 x 100 เมตร และเหรียญเงิน 100 เมตร กีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 31 ที่ประเทศเวียดนาม กล่าวว่า “ชอบเนื้อผ้าของชุดแข่งวิ่งแบบบอดี้สูทตัวนี้จะไม่รัดมากจนเกินไป เนื้อผ้ามีความนุ่ม ยืดและคืนตัวไว ใส่แล้วกระชับ วิ่งแล้วไม่รั้งกล้ามเนื้อ ไม่รั้งขาในตอนวิ่ง ใส่แล้วมีความมั่นใจมากขึ้นครับ”

นายภูรินษ์ ร้องขันแก้ว นักกีฬาอีสปอร์ตทีมชาติไทย (PUB G MOBIE) เหรียญทองแดงซีเกมส์ ครั้งที่ 31 ที่ประเทศเวียดนาม และ แชมป์ PMWI 2022 กล่าวว่า “สำหรับเสื้อแข่งขัน E sport ซีเกมส์ตัวนี้ออกแบบมาโดยเฉพาะนักกีฬา E Sport โดยเฉพาะ มีการเอาเส้นสายซึ่งเป็นลูกเล่นที่เกี่ยวกับเกมนำมาออกแบบเป็นลายเสื้อ ซึ่งดูสนุกและโดดเด่นมากครับ”

ขณะที่ นายณกรณ์ ใจสนุก นักกีฬาบาสเกตบอลทีมชาติไทย ชุดเหรียญเงินกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 30 ที่ประเทศฟิลิปปินส์ และเหรียญทองแดง กีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 31 ที่ประเทศเวียดนาม กล่าวว่า “ชอบชุดแทร็กสูทของแกรนด์สปอร์ตครับ ลายเสื้อที่ใส่ก็เป็นลายไทยครับ แต่ว่าเอามาทำให้ดูทันสมัยขึ้น เข้ากับยุคปัจจุบัน ใส่แล้วดูกระชับเข้ากับตัว เท่ครับ ใส่แล้วหล่อครับ”

นายอชิตะ เปี่ยมกุลวนิช นักกีฬากอล์ฟสมัครเล่นทีมชาติไทย แชมป์ประเภทชายกอล์ฟ “สิงห์ ไทยแลนด์ อเมเจอร์ แมตซ์เพลย์ แชมเปี้ยนชิพ 2022” กล่าวว่า “เนื้อผ้าชุดแข่งขันกอล์ฟ ก็รู้สึกเบาสบายแล้วก็ยืดหยุ่นมาก ๆ ครับ เวลาออกวงสวิงก็รู้สึกคล่องแคล่วมาก ๆ ใส่แล้วไม่ร้อน แล้วก็ระบายเหงื่อได้ดีมากครับ”