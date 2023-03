กลุ่มตรีเพชร โดย บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด ร่วมกับ ฟาอีส ยูไนเต็ด มอเตอร์สปอร์ต บริษัท ต.สยาม คอมเมอร์เชียล จำกัด ผู้จำหน่ายยางรถยนต์ TOYO TIRE และบริษัท อีซียู ช็อป 1 จำกัด ผู้ผลิต และจำหน่ายกล่องเพิ่มสมรรถนะเครื่องยนต์ ECU SHOP ร่วมกันระเบิดศึก “อีซูซุดีแมคซ์ 1.9 Gen 2 และ 3.0 ดีดีไอ บลูเพาเวอร์” รวม 30 คัน ร่วมท้าประลองความเร็วในการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบ “Isuzu One Make Race 2023” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 14 พบกันสนามแรกในวันที่ 31 มีนาคม – 2 เมษายน 2566 ณ สนามพีระอินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จังหวัดชลบุรี

มร. ทาคาชิ ฮาตะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด เผยว่า “การแข่งขัน Isuzu One Make Race เป็นการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบที่ประสบความสำเร็จมาอย่างต่อเนื่อง กลุ่มตรีเพชร ขอขอบคุณคณะผู้จัดการแข่งขัน และนักแข่งรายการ “Isuzu One Make Race 2023” ทุกท่านที่เลือกรถปิกอัพ “อีซูซุดีแมคซ์” ให้เป็นรถแข่งคู่ใจในการประลองความมัน และความเร็วบนสนามแข่งขันระดับประเทศ สำหรับปีนี้มีรถ “อีซูซุดีแมคซ์” ที่ร่วมแข่งขันทั้ง “อีซูซุดีแมคซ์ 1.9 Gen 2 และ 3.0 ดีดีไอ บลูเพาเวอร์” เครื่องยนต์สแตนดาร์ด รวม 30 คัน โดยมีการปรับแต่งความแรงด้วยกล่องอัจฉริยะจาก ECU SHOP ในรุ่นเครื่องยนต์ 1,900 ซีซี ให้มีแรงม้าเพิ่มขึ้นเป็น 250 แรงม้า และในรุ่นเครื่องยนต์ 3,000 ซีซี ให้มีแรงม้าเพิ่มขึ้นเป็น 327 แรงม้า ซึ่งได้ตอกย้ำภาพลักษณ์รถปิกอัพ “อีซูซุดีแมคซ์ บลูเพาเวอร์” ในฐานะรถแข่งที่เต็มเปี่ยมไปด้วยสมรรถนะอันเหนือชั้น ทั้งในด้านความแรง การขับขี่ที่เหนือชั้น ตลอดจนมาตรฐานความปลอดภัยที่ยอดเยี่ยมของรถอีซูซุ ซึ่งได้รับการยอมรับจากนักแข่งชั้นนำในวงการมอเตอร์สปอร์ตเมืองไทยที่สนใจเข้าร่วมทำการแข่งขันในรายการนี้เป็นจำนวนมาก ในปีนี้อีซูซุยังคงได้รับเกียรติจากคุณพีท ทองเจือ นักแสดง พิธีกร และนักแข่งรถชื่อดัง และคุณแอนด์ดรูว์ โคร์นิน นักแสดงลูกครึ่งไทย-อังกฤษ เข้าร่วมการแข่งขันเช่นเดิม และขอแสดงความยินดีกับแชมป์ Isuzu One Make Race 2022 คุณธนพล ชูเจริญผล ในรุ่น 3.0 ดีดีไอ บลูเพาเวอร์ และคุณณัฐพงศ์ เหลาคม ในรุ่น 1.9 ดีดีไอ บลูเพาเวอร์ ด้วยครับ”

ร่วมพิสูจน์ความมันและความแรงที่เหนือชั้นของรถแข่งอีซูซุในการแข่งขัน “Isuzu One Make Race 2023” ชิงรางวัลถ้วยประทานจากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ พร้อมเงินรางวัลมูลค่า 100,000 บาท เริ่มประเดิมสนามแรกในวันที่ 31 มีนาคม – 2 เมษายน 2566 ณ สนามพีระ อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จังหวัดชลบุรี และทำการแข่งขันอย่างต่อเนื่องเพื่อเก็บคะแนนในแต่ละสนาม และจัดลำดับผู้เข้าแข่งขันในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศอีกครั้งหนึ่งในระหว่าง วันที่ 8 – 10 ธันวาคม 2566 เพื่อค้นหาที่สุดแห่งเจ้าแห่งความเร็วในการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบแห่งปี

สำหรับกำหนดการแข่งขันทั้ง 6 สนาม ดังนี้

สนามที่ 1 : วันที่ 31 มี.ค. – 2 เม.ย. 66 ณ สนามพีระ อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จังหวัดชลบุรี

สนามที่ 2 : วันที่ 12 – 14 พ.ค. 66 ณ สนามพีระ อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จังหวัดชลบุรี

สนามที่ 3 : วันที่ 2 – 4 มิ.ย. 66 ณ สนามพีระ อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จังหวัดชลบุรี

สนามที่ 4 : วันที่ 8 – 10 ก.ย. 66 ณ สนามพีระ อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จังหวัดชลบุรี

สนามที่ 5 : วันที่ 3 – 5 พ.ย. 66 ณ สนามพีระ อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จังหวัดชลบุรี

สนามที่ 6 : วันที่ 8 – 10 ธ.ค. 66 ณ สนามบุรีรัมย์ อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จังหวัดบุรีรัมย์

ติดตามข้อมูลการแข่งขันการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบ “Isuzu One Make Race 2023” ได้ที่ www.isuzu–tis.com และ www.facebook.com/allnewisuzudmax

รูปแบบการแข่งขัน

การแข่งขันรถยนต์ทางเรียบ “Isuzu One Make Race 2023” แต่ละสนามจะแบ่งการแข่งขันออกเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้ ควอลิฟายด์ การแข่งขัน RACE 1 และการแข่งขัน RACE 2

การควอลิฟายด์

จะมีขึ้นในวันศุกร์ เป็นการจับเวลาแบบ HOT LAP ครั้งละ 1 คัน คันที่ทำเวลาอันดับ 1 – 7 จะชิงถ้วยในกลุ่ม 1 อันดับ 8 – 13 ชิงถ้วยในกลุ่ม 2 อับดับที่ 14 – 19 จะชิงถ้วยในกลุ่ม 3 และ อันดับที่ 20 – 24 จะชิงถ้วยในกลุ่ม 4 การจับเวลาและแบ่งกลุ่มจะทำให้นักแข่งสามารถแข่งขัน

ในรุ่นของตนเองได้เต็มที่ ทำให้การแข่งขันเข้มข้นเร้าใจในทุกช่วงเวลา

การแข่งขัน RACE 1

จะมีขึ้นในวันเสาร์ ลำดับ START ตามผลการจับเวลา และผลการแข่งขันใน RACE 1 เป็นการจัดอันดับออก START ใน RACE 2 ของวันอาทิตย์ จะมีคะแนนเก็บให้ตามลำดับที่เข้าแข่งขัน

การแข่งขัน RACE 2

จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ ผลการแข่งขันยังคงรับถ้วยตามกลุ่มการควอลิฟายด์ RACE 2 เป็นการตัดสินในการรับถ้วยรางวัล พร้อมเงินรางวัล (เงินรางวัลรับตามอันดับ OVERALL)

หมายเหตุ

รถแข่งทุกคัน จะต้องจอดรวมอยู่ในสถานที่ที่จัดไว้ให้เท่านั้น

หลังจบการแข่งขันทุกครั้ง รถที่มีตำแหน่งจะถูกตรวจสภาพ

กรณีที่ซีลและมาร์คเครื่องหมายต่าง ๆ หลุดลอก จะต้องทำการตรวจสภาพใหม่ทั้งหมด

รายชื่อนักแข่ง “Isuzu One Make Race 2023”