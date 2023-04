“คิง เพาเวอร์” ปลุกกระแสเที่ยวมหกรรมงาน “SUMMER EXPLORATION: EXPLORING NEW POSSIBILITIES สาดความสนุกสุดซิ่ง ที่ คิง เพาเวอร์” 1-17 เม.ย.66 ทุกสาขา ไฮไลต์ 13-17 เม.ย. คิงเพาเวอร์ รางน้ำ สนุกกับศิลปิน การละเล่น ช้อปโปรโมชั่นดับร้อนรับซัมเมอร์ และตื่นตากับดีไซน์ศิลปะ ธุง ว่าว เสื่อ อัตลักษณ์ไทย

กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ จัดมหกรรมงาน “SUMMER EXPLORATION: EXPLORING NEW POSSIBILITIES สาดความสนุกสุดซิ่ง ที่ คิง เพาเวอร์” ต้อนรับการท่องเที่ยววัฒนธรรมประเพณีอันดีงามพร้อมโปรโมชั่นพิเศษ ระหว่างวันที่ 1-17 เมษายน 2566 ที่ คิง เพาเวอร์ ทุกสาขา เชิญชวนนักเดินทางมาเพลิดเพลินกับวิถีไทย ร่วมสรงน้ำองค์หลวงพ่อโสธรจําลองเพื่อความสิริมงคล สนุกกับเกมการละเล่นแบบไทย ชมโชว์พิเศษจากศิลปินดัง การแสดงดนตรีไทยร่วมสมัย และการแสดงต่างๆ มากมาย

โดยมีกิจกรรมไฮไลท์บริเวณ “คราวน์ เอเทรียม” คิง เพาเวอร์ รางน้ำ กรุงเทพฯ ตลอดสงกรานต์นี้ 13 – 17 เมษายน 2566 นักท่องเที่ยว นักช้อป เดินทางมาร่วมเสริมสิริมงคลได้ที่ลานบุษบก ซึ่งได้อัญเชิญองค์หลวงพ่อโสธรจำลอง มาประดิษฐานให้ทุกคนได้สักการะ รวมทั้งมีซุ้มองค์พระตกแต่งด้วยงานจักสานไม้ไผ่จากภาคเหนือของไทย ฝีมือศิลปินขึ้นชื่อ VASSANA DESIGN ซึ่งเป็นผู้ออกแบบชะลอม APEC 2022 ด้วยการนำลายโบราณพื้นฐานมาประยุกต์สรรค์สร้างเป็นของใช้ของตกแต่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ตลอด 4 วัน ที่คิง เพาเวอร์ รางน้ำ ยังจะได้สนุกสนานกับความบันเทิงเต็มรูปแบบคลายร้อนได้เป็นอย่างดี ไฮไลต์วันที่ 13 เมษายน 2566 มีนัดกันตอน 18.00 น. กับมินิคอนเสิร์ตสองศิลปิน “มาย-ภาคภูมิ ร่มไทรทอง และ “อาโป-ณัฐวิญญ์ วัฒนกิติพัฒน์” ควงคู่กันสร้างสีสันมอบความสุขกับทุกคนอย่างใกล้ชิด

ห้ามพลาด !! ลุ้นเป็นผู้โชคดีร่วมเล่นเกมกับศิลปิน รับของรางวัลสุดเอ็กซ์คลูซีฟ เพียงแค่นำใบเสร็จจากการซื้อสินค้ามาร่วมเล่นเกมในงาน หรือจะร่วมสนุกในเกมออนไลน์กับการไลฟ์สตรีมมิ่งผ่าน

เฟซบุ๊ก www.facebook.com/Kingpowerofficial แล้วลุ้นรับพัดพร้อมลายเซ็นต์และรูปถ่ายศิลปิน

จากนั้นวันที่ 13-16 เมษายน 2566 จัดขบวนเดินประกอบการแสดงสงกรานต์ บรรเลงดนตรีสดสร้างปลุกความสนุกสนานแบบไทย พร้อมด้วยวงดนตรีสุนทราภรณ์ วงเพลงไทยสากลแห่งแรกของไทยขับร้องโดยนักร้องรุ่นใหม่ และขบวนแสดงการร่ายรำประกอบหุ่นละคร สะท้อนวัฒนธรรมของไทย และกิจกรรมอีกมากมาย มาแล้วจะได้ประสบการณ์ท่องเที่ยวสงกรานต์แห่งวิถีไทย

แนะนำให้ช้อปสินค้าใน คิง เพาเวอร์ รางน้ำ ครบ 5,000 บาท/ใบเสร็จ เพื่อนำใบเสร็จรับเงินมารับสิทธิ์ร่วมสนุกได้ 3 เกม หรือช้อปครบ 8,000 บาท ร่วมสนุกได้ 5 เกม ซึ่งภายในงานได้จัดให้มีเกมการละเล่นสนุก ๆ แบบไทย อย่าง เกมปากระป๋องซู่ซ่า เกมตกเป็ดน้อยกลอยใจเกมยิงบอลหรรษา เกมโยนห่วงสุดซิ่ง เกมตุ๊กตาเต้นระบำ เรื่อยไปจนถึงลุ้นรับของรางวัลสุดแซ่บสัญลักษณ์จังหวัด เช่น พัดสาน พระนครศรีอยุธยา มาลัยผ้าขาวม้า ขอนแก่น รวมทั้งบัตรกำนับ (GIFT VOUCHER) และสินค้าไทย

เตรียมรับฟรี 2 รายการ คือ ฟรีแรก รับ “ไอศครีมซีอิ๊วขาว” จากภูเขาทอง สำหรับนักเดินทางที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิก คิง เพาเวอร์ สมัครได้ทันทีภายในงาน ในแต่ละวันมาก่อนมีสิทธิก่อนมีจำนวนจำกัด เมื่อสมัครสมาชิกผ่าน LINE OFFICIAL: @KINGPOWER

ฟรีที่ 2 รับผลิตภัณฑ์ตราห้าตะขาบ เมื่อซื้อสินค้าห้าตะขาบชนิดใดก็ได้ แล้วนำสิทธิ์ไปเล่นเกมเสี่ยงกงล้อวัดดวง รับของรางวัลเพิ่มได้ 1 ครั้ง / ใบเสร็จ หรือ ซื้อสินค้าห้าตะขาบชนิดใดก็ได้ มูลค่า 300 บาท รับทันที! เสื้อยืดห้าตะขาบ 1 ตัว หรือลุ้นรับรางวัลจากผลิตภัณฑ์ตราห้าตะขาบเมื่อซื้อสินค้าแบรนด์นี้ชนิดใดก็ได้ ได้สิทธิ์รับของรางวัลเพียบ

พิเศษ! ที่ “คิง เพาเวอร์ ศรีวารี” ชวนทุกคนมาสาดความซิ่งให้สุด สนุกกับเกมเด่น ๆ ไม่แพ้กันตลอดสงกรานต์นี้ เริ่มตั้งแต่วันที่ 13-16 เมษายน 2566 เพลิดเพลินกับเกมโยนห่วงสุดซิ่ง เล่นฟรี! 1 เกม เมื่อช้อปครบ 5,000 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ พิเศษ! สมัครสมาชิก คิง เพาเวอร์ Scarlet รับสิทธิ์เล่นเพิ่มได้อีกถึง 2 เกม แล้วยังจะได้ชมการแสดงหุ่นละครเล็กจากอักษรา และรับฟรี! น้ำตาลปั้นสุดเปิ๊ดสะก๊าด เมื่อสมัครสมาชิกภายในงาน

สำหรับแนวคิดการตกแต่งดีไซน์งานมหกรรม “SUMMER EXPLORATION: EXPLORING NEW POSSIBILITIES สาดความสนุกสุดซิ่ง ที่ คิง เพาเวอร์” คิง เพาเวอร์ ได้รับแรงบันดาลใจตกแต่งมาจาก Thai Local Market ด้วยการดึงสัญลักษณ์สำคัญแต่ละท้องถิ่นผสมผสานเข้ากับวัฒนธรรม หัตถกรรมไทยมีความสวยงามเฉพาะตัว ทั้ง ธุง ว่าวไทย และเสื่อพื้นบ้าน

เริ่มด้วย “ธุง” ธงหลากสีสันจากบ้านน้ำลัด ตำบลทรายทอง อำเภอศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู ซึ่งเป็นเครื่องประกอบพิธีกรรมสำคัญของชาวอีสานมายาวนาน เป็นสัญลักษณ์แห่งความดีงามเป็นสิริมงคล เหมาะนำมาใช้ตกแต่งช่วงปีใหม่ไทย

ส่วน “ว่าว” สะท้อนถึงภูมิปัญญาชาวบ้านเอกลักษณ์เฉพาะท้องถิ่น นำเสนอความสนุกสนานและความคิดสร้างสรรค์ผ่านว่าวแต่ละชนิดแต่ละภาค เช่น ว่าวจุฬา ว่าวปักเป้า ของภาคกลาง ว่าวควายจากสงขลา ภาคใต้

ขณะที่ “เสื่อ” ถักทอลวดลายทันสมัยบ่งบอกอัตลักษณ์วิถีไทยภูมิปัญญาท้องถิ่นผสานความโมเดิร์นโดดเด่นไม่แพ้ชาติใดในโลก

คิง เพาเวอร์ เปิดช่องทางให้ทุกคนได้เข้าถึง โปรโมชั่นพิเศษ และสมัครสมาชิก โอกาสทองที่จะได้รับสิทธิประโยชน์อีกมากมาย สมัครได้ที่ 1.จุดบริการสมาชิก คิง เพาเวอร์ ทุกสาขา 2.LINE Official Account : @KINGPOWER หรือ 3.ช้อปผ่านช่องทาง CALL TO SHOP เพียงโทร.02 – 338 – 7870 และ CHAT TO SHOP โดย Add LINE Official Account : @KP_ChatToShop เท่านี้ก็สามารถเลือกซื้อสินค้าที่โดนได้อย่างสะดวกสบายทุกวัน

มาร่วมคลายร้อน สาดความสนุกสงกรานต์วิถีไทย ได้ที่ “คิง เพาเวอร์ ทุกสาขา ตั้งแต่ 1-17 เมษายน 2566 ในกรุงเทพฯ มาได้เลยที่ “คิง เพาเวอร์ รางน้ำ” ระหว่าง 13-17 เมษายน นี้ มีกิจกรรมจบครบที่เดียวทั้งช้อป เล่นเกม ลุ้นรับรางวัล

เรื่องโดย…#เพ็ญรุ่งใยสามเสน #gurutourza, www.facebook.com/penroongyaisamsaen