ตอกย้ำความสำเร็จ ผลิตภัณฑ์คอลลาเจน จาก “อมาโด้” ได้รับความไว้วางใจจากผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง คว้ารางวัลแห่งเวทีเกียรติยศ “2022-2023 Thailand’s Most Admired Company & 2023 Thailand’s Most Admired Brand” แบรนด์ที่มีความน่าเชื่อถือที่สุด รางวัล 2023 Thailand’s Most Admired Brand จากหมวดสินค้าอุปโภคและบริโภค กลุ่มคอลลาเจนผง (พร้อมชง) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 นอกจากนี้แบรนด์ “อมาโด้” ยังได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับรางวัลพิเศษ Market Leader Brand Award โดยมี นายธนาตรัยฉัตร ภูโชคอนันต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อมาโด้ กรุ๊ป จำกัด รับมอบ ณ ห้อง Infinity 1–2 โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ เมื่อเร็ว ๆ นี้

ผลิตภัณฑ์คอลลาเจน จาก “อมาโด้” เป็นผลิตภัณฑ์คอลลาผง (พร้อมชง) ที่ได้รับคะแนนโหวตสูงสุดเป็นอันดับ 1 จาก รางวัล 2023 Thailand’s Most Admired Brand ในหมวดสินค้าอุปโภคและบริโภค จากผลการสำรวจความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจจากผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปีนี้ ผลการสำรวจผลิตภัณฑ์คอลลาเจนที่ผู้บริโภคเชื่อถือที่สุดร้อยละ 26.82 เลือกแบรนด์ “อมาโด้” โดยคะแนนเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา และจากผลิตภัณฑ์คอลลิจิ คอลลาเจน สินค้าภายใต้แบรนด์อมาโด้ อีกร้อยละ 6.51 สะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จในด้านคุณภาพ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นหัวใจหลักในการดำเนินธุรกิจขององค์กร นอกจากนี้แบรนด์ “อมาโด้” ยังได้รับรางวัล Market Leader Brand Award ตอกย้ำความสำเร็จในการเป็นผู้นำการตลาด ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์สามารถครองใจผู้บริโภคได้อย่างต่อเนื่อง

รางวัลดังกล่าว จัดโดยนิตยสารแบรนด์เอจ (BrandAge) ภายใต้มาตรฐานอันเป็นที่ยอมรับจากแวดวงการตลาดกว่า 23 ปี โดยนำผลการสำรวจความนิยมของแบรนด์จากผู้ใช้งานจริงทั่วประเทศ ที่มีการรับรู้ต่อแบรนด์ของแต่ละองค์กรผ่านการคัดกรองวิจัยอย่างเข้มข้นทุกขั้นตอน ร่วมมือกับนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิและมีพัฒนาการของงานวิจัยต่อเนื่อง ซึ่ง

ผลสำรวจดังกล่าวสามารถช่วยชี้วัดการรับรู้ของแบรนด์และความนิยมชื่นชอบของแบรนด์ในสายตาของผู้บริโภค ทั้งยังมีส่วนช่วยในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าหรือบริการให้กับผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี

“อมาโด้ขอขอบคุณผู้บริโภคทั่วประเทศ ที่เชื่อมั่นและไว้วางใจในผลิตภัณฑ์ของเรา โดยรางวัลนี้จะเป็นแรงผลักดันให้อมาโด้เดินหน้าพัฒนา สร้างสรรค์สินค้าใหม่ ๆ ส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพดี และมีความมั่นใจ ตามคำมั่นสัญญาที่เรามอบให้ไว้ We Live for Your Health” นายธนาตรัยฉัตร กล่าว