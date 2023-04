ลูกค้า 3BB สุดฟินกับการออกเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ พร้อมรับสิทธิพิเศษจองที่พัก ทั้งในเครืออิมพีเรียลและอื่นๆ ลดสูงสุด 50% เตรียมแพ็กกระเป๋าออกเดินทางกับเพื่อนหรือคนที่คุณรัก รับสิทธิ์ง่ายๆไม่ยุ่งยากเพียงใช้ Code หรือโชว์สื่อโปรโมท รับสิทธิพิเศษทันที

Eurasia Cha-am Lagoon

หากมีเวลาไม่มากและอยากเที่ยวทะเลใกล้กรุงเทพฯ หาดชะอำ คงเป็นจุดหมายที่หลายคนชื่นชอบ

ลูกค้า 3BB รับส่วนลด 50% จากราคาปกติ เพียงกรอก Code : 3BB2023 เมื่อจองห้องพักที่เว็บไซต์ https://www.eurasiachaam.com/ จองและเข้าพักได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 กันยายน 2566

The Imperial Resort & Sports Club, Chiang Mai

เยี่ยมเยือนเชียงใหม่ จังหวัดที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม ลูกค้า 3BB รับส่วนลด 50% จากราคาปกติ เพียงกรอก Code : 3BB2023 เมื่อจองห้องพักที่เว็บไซต์ https://www.imperialchiangmai.com/ จองและเข้าพักได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 กันยายน 2566

Eurasia Chiang Mai

อีกหนึ่งทางเลือกเมื่อมองหาที่พักในเชียงใหม่ Eurasia Chiang Mai ลูกค้า 3BB รับส่วนลด 50% จากราคาปกติ เพียงกรอก Code : 3BB2023 เมื่อจองห้องพักที่เว็บไซต์ https://www.eurasiachiangmai.com/ จองและเข้าพักได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 กันยายน 2566

ECO Resort Chiang Mai

โฮสเทลสไตล์เรียบง่ายและเป็นที่ชื่นชอบของนักเดินทางแบ็คแพ็คเกอร์ ลูกค้า 3BB รับส่วนลด 50% จากราคาปกติเพียงกรอกCode:3BB2023 เมื่อจองห้องพักที่เว็บไซต์ https://www.ecoresortchiangmai.com/ จองและเข้าพักได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 กันยายน 2566

C H Hotel Chiang Mai

โรงแรมตั้งอยู่ห่างจากตลาดที่มีเสน่ห์มากที่สุดแห่งหนึ่งของเอเชีย”เชียงใหม่ไนท์บาซาร์”โดยใช้เวลาเดินเพียง 2 นาที ลูกค้า 3BB รับส่วนลด 50% จากราคาปกติ เพียงกรอก Code : 3BB2023 เมื่อจองห้องพักที่เว็บไซต์ https://www.chchiangmai.com/ จองและเข้าพักได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 กันยายน 2566

Imm Hotel Thaphae Chiang Mai

Imm Hotel Thaphae ตั้งอยู่ใกล้กับประตูท่าแพ ศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมและเทศกาลต่าง ๆ ของจังหวัดเชียงใหม่ ลูกค้า 3BB รับส่วนลด 50% จากราคาปกติ เพียงกรอก Code : 3BB2023 เมื่อจองห้องพักที่เว็บไซต์ https://www.immhotel.com/ จองและเข้าพักได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 กันยายน 2566

The Imperial Mae Hong Son Resort

ที่พักท่ามกลางความเงียบสงบของธรรมชาติและป่าสักอันอุดมสมบูรณ์ ลูกค้า 3BB รับส่วนลด 50% จากราคาปกติเพียงกรอกCode:3BB2023เมื่อจองห้องพักที่เว็บไซต์ https://www.imperialmaehongson.com/ จองและเข้าพักได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 กันยายน 2566

The Imperial River House Resort

ค้นพบเสน่ห์ของเชียงรายกับทำเลสุดพิเศษริมฝั่งแม่น้ำกก ลูกค้า 3BB รับส่วนลด 50% จากราคาปกติ เพียงกรอก Code : 3BB2023 เมื่อจองห้องพักที่เว็บไซต์ https://www.imperialriverhouse.com/ จองและเข้าพักได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 กันยายน 2566

The Imperial Phukaew Hill Resort, Phetchabun

รีสอร์ทที่ซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางภูหมอกของจังหวัดเพชรบูรณ์ในภาคกลางของไทย ลูกค้า3BBรับส่วนลด 50% จากราคาปกติเพียงกรอกCode:3BB2023เมื่อจองห้องพักที่เว็บไซต์ https://www.imperialphukaewresort.com/ จองและเข้าพักได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 กันยายน 2566

Le Méridien Chiang Mai

พักผ่อนสบายๆในโรงแรมที่ได้รับการออกแบบสไตล์ยุโรปเข้ากับเสน่ห์แบบไทยล้านนา ลูกค้า3BBรับส่วนลด 20% สำหรับห้องพัก ร้านอาหาร และสปาทรีทเมนต์ สำรองห้องพักและรับสิทธิพิเศษได้ที่ reservations.chiangmai@lemeridien.com ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 มิถุนายน 2566

The Zign Hotel/ Z Through by The Zign

ชวนคุณมาพักผ่อนและผ่อนคลายไปกับบรรยากาศริมทะเล พัทยา ลูกค้า3BBรับส่วนลด10%จากราคาปกติเพียงกรอกCode:TZ3BBเมื่อจองห้องพักที่เว็บไซต์http://www.thezignhotel.comและ http://www.zthroughhotel.com จองและเข้าพักได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 กรกฎาคม 2566

Long Beach Garden Hotel & Pavilions

พักผ่อนสบายๆในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ ลูกค้า3BBรับส่วนลด10%จากราคาปกติเพียงกรอกCode:TZ3BBเมื่อจองห้องพักที่เว็บไซต์ http://www.longbeachgardenhotel.com จองและเข้าพักได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 กรกฎาคม 2566

Way Hotel

โรงแรมหรูเลียบอ่าวไทย ลูกค้า3BBรับส่วนลด10%จากราคาปกติเพียงกรอกCode:TZ3BBเมื่อจองห้องพักที่เว็บไซต์ http://www.way-hotel.com จองและเข้าพักได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 กรกฎาคม 2566

Garden Sea View Resort

อีกหนึ่งโรงแรมในสวนสวย ริมหาดพัทยา ลูกค้า3BBรับส่วนลด10%จากราคาปกติเพียงกรอกCode:TZ3BBเมื่อจองห้องพักที่เว็บไซต์ https://www.gardenseaviewresort.com จองและเข้าพักได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 กรกฎาคม 2566

Mera Mare Pattaya

ที่พักติดหาดพัทยา ใกล้แหล่งช็อปปิ้งและวิวทะเลสุดปัง ลูกค้า3BBรับส่วนลด10%จากราคาปกติเพียงกรอกCode:TZ3BBเมื่อจองห้องพักที่เว็บไซต์ https://www.meramarehotel.com จองและเข้าพักได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 กรกฎาคม 2566

Kram Pattaya

เอ็นจอยกับการพักผ่อนในโรงแรมกลางเมืองพัทยา ลูกค้า3BBรับส่วนลด10%จากราคาปกติเพียงกรอกCode:TZ3BBเมื่อจองห้องพักที่เว็บไซต์ https://www.krampattaya.com/ จองและเข้าพักได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 กรกฎาคม 2566

Viangthapae Resort

โรงแรมสไตล์ล้านนา ลูกค้า 3BB รับสิทธิ์จองห้องพัก Superior Double หรือ Superior Twin ในราคาพิเศษ เพียง 2,500 บาทต่อคืน (จากราคาปกติ 5,990 บาทต่อคืน) เพียงโทรจองหรือจองผ่าน Facebook ของทางโรงแรมและแจ้ง Code:3BBHOTEL รับสิทธิ์ทันที จองและเข้าพักได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 กรกฎาคม 2566

SERENATA Hotels & Resorts Group

ลูกค้า 3BB รับส่วนลด 5% เมื่อจองห้องพักโรงแรมในเครือที่เว็บไซต์ www.SERENATAhotels.com เพียงกรอก CODE : 3BB05 เพื่อจองและเข้าพักได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 กรกฎาคม 2566

Deevana Krabi Resort & Deevana Plaza Krabi Aonang

เลือกพักได้ทั้งที่โรงแรมและรีสอร์ท สิทธิพิเศษลูกค้า 3BB รับส่วนลด 10% สำหรับการจองห้องพักที่เว็บไซต์ https://www.deevanahotels.com/deevanakrabiresort และ https://www.deevanahotels.com/deevanaplazakrabi จองและเข้าพักได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ตุลาคม 2566

HOMA Phuket Town

เลือกพักอพาร์ตเมนต์แนวคิด Co-Living ลูกค้า 3BB รับส่วนลด 5% สำหรับห้องพักทุกประเภท

เพียงกรอก CODE : 3BBHM5 เมื่อจองห้องพักที่ https://www.homa.co/

รับสิทธิ์ได้ถึง 30 มิถุนายน 2566 และเข้าพักได้ถึง 31 ตุลาคม 2566

Tube Trek Water Park Chiangmai

สนุกและคลายร้อนในสวนน้ำระดับโลกแห่งแรกของเชียงใหม่ ลูกค้า3BBรับส่วนลด 20 บาท เมื่อซื้อแพ็กเกจใดก็ได้ที่ Tube Trek Water Park Chiangmai เพียงโชว์สื่อโปรโมทเพื่อรับสิทธิ์ ณ จุดจำหน่ายบัตร รับสิทธิ์ได้ถึง31 พฤษภาคม 2566

เลือกรับสิทธิ์ส่วนลดสำหรับที่พักและส่วนลดอื่นๆเพิ่มเติมได้ที่ https://fiber.3bb.co.th/promotion/ หรือ โทร. Contact Center 1530