สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดเสวนาหัวข้อ Cultural Sustainability ดึง 5 องค์กรวิชาชีพผลักดันวงการสถาปัตยกรรมไทย ในงานแถลงข่าวครั้งที่ 2 “งานสถาปนิก’66” ภายใต้แนวคิด “ตำถาด : Time of Togetherness” เพื่อแสดงแนวความคิดของการสร้างความร่วมมือระหว่างสถาปนิกทุกแขนง รวมทั้ง ผู้ผลิต ผู้รับเหมา เจ้าของโครงการ และทุกๆ คน ที่ The Jim Thompson Art Center เมื่อวันอังคารที่ 28 มีนาคม ที่ผ่านมา

โดยภายในงานเสวนาครั้งนี้ถูกจัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “Cultural Sustainability” การสร้างความยั่งยืนทางวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงงานสถาปัตยกรรมและการใช้วัฒนธรรมไทย เพื่อเพิ่มมูลค่าและคุณค่าของผลงาน ผ่านมุมมองของทั้ง 5 องค์กรวิชาชีพ ได้แก่ สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์, สมาคมมัณฑนากรแห่งประเทศไทย, สมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย, สมาคมสถาปนิกผังเมืองไทย และสภาสถาปนิก ซึ่งแต่ละองค์กรมีความเชี่ยวชาญเฉพาะต่อการออกแบบสิ่งแวดล้อม เพื่อภารกิจสำคัญในการสร้างสังคมและโลกที่ยั่งยืนกว่าเดิม

นางสาวปุยฝ้าย คุณาวัฒน์ ประธานจัดงานสถาปนิก’66 เปิดเผยว่า “การเสวนาครั้งนี้ ต้องบอกก่อนว่า Cultural Sustainability เป็นคำที่เราได้ยินกันมานาน ซึ่งในแง่ของงานสถาปนิกเรา สามารถใช้กับงานออกแบบได้ทุก Scale (ขนาด) ซึ่งจะเห็นตัวอย่างชัดเจนได้ในนิทรรศการ All Member Exhibition ที่เราเปิดให้สมาชิกทุกสมาคม ร่วมส่งผลงาน เข้าร่วมจัดแสดงในนิทรรศการ ALL MEMBERS 2023 ตำถาด : Time of Togetherness” แสดงถึงความแนวความคิดหรือความสำคัญของการประกอบวิชาชีพ โดยมีจุดประสงค์ในการสื่อสารให้บุคคลทั่วไป รวมทั้งแสดงให้สถาปนิกร่วมวิชาชีพได้เห็นแนวทางการออกแบบที่หลากหลายขึ้น ซึ่งในทุก Scale ไม่ว่าจะเป็น งานสถาปัตยกรรมภายใน สถาปัตยกรรมภายนอก ภูมิสถาปัตยกรรม หรือผังเมือง สามารถผสานวัฒนธรรมที่ไทยเพื่อส่งเสริมให้เกิดการดำรงชีวิต ที่ดีสำหรับทุกคน นอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งกิจกรรมไฮไลท์ภายในงานครั้งนี้คือ ‘Human Library’ หรือห้องสมุด “มนุษย์”

ที่เราเปิดโอกาสให้คนมาพูดคุยกับเหล่าหนังสือมนุษย์ ที่จะมาถ่ายทอดเรื่องราวจากชีวิตจริง ประสบการณ์จริง อาทิ นายอมตะ หลูไพบูลย์ และนายฉัตรพงษ์ ชื่นฤดีกมล สองสถาปนิกรางวัลศิลปาธร, คุณบูม นายธริศร ธรณวิกรัย นัก review อสังหาริมทรัพย์และ life style, ป๋าเต็ด – นายยุทธนา บุญอ้อม คุณพ่อสถาปนิกสาวน้องนานา เป็นต้น เป็นการเปิดเวทีให้ผู้คนได้เข้ามาพูดคุย ตั้งคำถาม และแลกเปลี่ยนความคิดกันค่ะ”

กิจกรรมนี้จะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 25-30 เมษายน 2566 ณ ชาเลนเจอร์ ฮอลลีวูด อิมแพ็ค เมืองทองธานี ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมจะต้องลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อสำรองที่นั่ง (จำกัดผู้เข้าร่วมฟังกลุ่มละ 6-10 คน เพื่อให้เกิดการพูดคุยและถามตอบได้อย่างทั่วถึง) โดยจะแบ่งการสนทนาออกเป็น 3 รอบต่อวัน ได้แก่ เวลา 13.00-14.00 น. 15.00-16.00 น. และ 17.00-18.00 น. สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารการลงทะเบียนได้ที่แฟนเพจเฟซบุ๊ก : งานสถาปนิก : ASA EXPO หรือ https://www.asaexpo.org