ภญ.กรรณิการ์ จรัสอุไรสิน ศิลปินอิสระ KJGallergy กล่าวว่า “The Inspiration from Nature” เป็นแรงบันดาลใจที่เกิดจากวัตถุธาตุตามธรรมชาติที่อยู่รอบกาย ไม่ว่าจะเป็น ดิน น้ำ ลม ไฟ หล่อหลอมเกิดเป็นร่างกาย จิตวิญญาณของพวกเราทุกคน ที่เราสามารถสัมผัสและรับพลังงานจากธรรมชาติเหล่านี้ ในการสร้างสรรค์ผลงานภายใต้จินตนาการอันไร้ขีดจำกัด ไร้กฎเกณฑ์​ ปราศจากความกลัวจากการตัดสินของคนอื่นว่าผิดหรือถูก ชอบหรือไม่ชอบ ซึ่งทำให้เกิดเป็นชิ้นงาน “ศิลปะ”ที่มีรายละเอียด แปลกตา สื่อสารง่าย เพื่อส่งต่อพลังงานดีๆให้กับผู้ที่มาชมผลงาน และในโอกาสนี้จึงขอมอบผลงานภาพศิลปะให้กับน้องๆเยาวชนในมูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก เพื่อเป็นส่งต่อแรงบันดาลใจ สนับสนุนให้เด็กๆปลดปล่อยพลังความคิดสร้างสรรค์ ผ่านงาน ‘ศิลปะ’ ซึ่งจะช่วยปลูกฝังทัศนคติการเปิดรับมุมมองที่หลากหลาย หลากมิติ เคารพซึ่งกันและกัน และนำไปสู่นวัตกรรมใหม่ๆให้กับทุกสาขาอาชีพ

ด้าน นายนริศ วุฒิสกนธิ์ Project Manager, Srinakarin Art Space, โซน Munx2 ซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์​ “เรามีความตั้งใจและมุ่งมั่นที่จะให้ Srinakarin Art Space เป็นพื้นที่สร้างสรรค์งานศิลปะบนถนนศรีนครินทร์ และกรุงเทพตะวันออก เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชน ศิลปินผู้ที่เริ่มต้นงานศิลปะ ให้มีเวทีจัดแสดงผลงาน ปล่อยของ และผู้เข้าชมไม่ต้องเดินทางเข้ากลางเมือง โดยทางผู้บริหารซีคอนแสควร์ ศรีนครินทร์ ให้ความสำคัญและสนับสนุนพื้นที่กว่า 27,000 ตรม ซึ่งปัจจุบันเรามีพันธมิตรที่มาร่วมจัดแสดง เช่น HOP เป็นการจัดแสดงภาพถ่าย fine art, งานฝีมือ มีแกลเลอรี่ แสดงงานศิลปะ, หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร เป็น Pop up Gallery ,TCDC เป็นต้น สำหรับผลงาน KJGallergy เป็นงานศิลปะเชื่อมต่อระหว่างงาน Painting แบบดั้งเดิมและสมัยใหม่ Comtemporary มีTexture ซึ่งถือว่าเป็นงานวาดที่สร้างความแปลกใหม่ มีมิติ มี layer สามารถดึงดูดความสนใจให้กับคนทั่วไปที่เดินในห้างได้”

พิธีเปิดนิทรรศการศิลปะร่วมสมัยภายใต้ชื่อว่า ‘The Inspiration from Nature’ โดย ศิลปินอิสระ เภสัชกรหญิงกรรณิการ์​ จรัสอุไรสิน ในวันเสาร์ที่ 8 เมษายน 2566 ณ โซน Munx2 ซีคอนสแควร์​ สาขาศรีนครินทร์​ โดยมี นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์​ หรือ ครูหยุย ประธานมูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก ให้เกียรติเป็นประธาน ผู้บริหาร Srinakarin Art Space และกลุ่มศิลปินนักดนตรี ภายในงานได้นำภาพศิลปะอะคริลิคบนผ้าใบ เทคนิคการใช้สื่อส่วนผสมทำให้เกิด Texture ภาพมีมิติ นูนต่ำ มากกว่า 28 ภาพ รวมทั้งเสื้อยืดพิมพ์ลายภาพวาด นำมาจัดแสดงและจำหน่ายราคาพิเศษ จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2566 สามารถเข้าชมได้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

