เอไอเอ ประเทศไทย จับมือครั้งแรกกับ โออาร์ มอบประกันอุบัติเหตุจาก ALive Powered by AIA ฟรี ในแคมเปญ “กรมธรรม์ประกันภัยกลุ่มแฮปปี้สงกรานต์ (ไมโครอินชัวรันส์)” วงเงินคุ้มครองสูงสุด 100,000 บาทต่อกรมธรรม์ เอไอเอ ประเทศไทย โดย คุณเอกรัตน์ ฐิติมั่น ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด ร่วมกับ โออาร์ โดย คุณช้องมาศ ทยากร ผู้จัดการฝ่ายนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อธุรกิจ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR ฉลองความร่วมมือครั้งสำคัญ ด้วยการส่งต่อความห่วงใยให้แก่คนไทยทั่วประเทศในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2566 มอบประกันอุบัติเหตุฟรีจาก ALive Powered by AIA ให้กับสมาชิก Blue Card ผ่านแอปพลิเคชัน Blue Card ตั้งแต่วันนี้ – 31 พฤษภาคม 2566 เพื่อส่งเสริมให้คนไทยมีหลักประกันความคุ้มครองอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พร้อมความอุ่นใจหากวางแผนเดินทางท่องเที่ยว หรือเดินทางกลับภูมิลำเนาเพื่อไปร่วมรดน้ำขอพรจากญาติผู้ใหญ่ในครอบครัว ภายใต้แคมเปญ “กรมธรรม์ประกันภัยกลุ่มแฮปปี้สงกรานต์ (ไมโครอินชัวรันส์)” ซึ่งเป็นการขานรับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) โดยมอบระยะเวลาคุ้มครองนาน 30 วัน ด้วยวงเงินคุ้มครองชีวิตสูงถึง 100,000 บาทต่อกรมธรรม์* กรณีเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ พร้อมรับผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุตามจำนวนที่จ่ายจริงสูงสุด 5,000 บาท** เพื่อสนับสนุนให้คนไทยมีสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น ตามคำมั่นสัญญา ‘Healthier, Longer, Better Lives’

นายเอกรัตน์ ฐิติมั่น ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด เอไอเอ ประเทศไทย กล่าวว่า “นับเป็นครั้งแรกที่เอไอเอ ประเทศไทย และ ALive Powered by AIA ร่วมมือกับพันธมิตรธุรกิจด้านพลังงานและการค้าปลีกอย่าง โออาร์ เรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะได้มอบสิทธิพิเศษให้กับสมาชิก Blue Card ทั่วประเทศให้ได้รับความคุ้มครองด้วยประกันอุบัติเหตุฟรี ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่มีอัตราการเดินทางสูงกว่าปกติซึ่งจะทำให้มีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุต่าง ๆ มากขึ้นตามไปด้วย การมีประกันอุบัติเหตุจะทำให้ลูกค้ามีความอุ่นใจที่จะออกไปใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่ รวมถึงมีหลักประกันชีวิตในยามที่อาจจะต้องเผชิญกับเหตุการณ์ไม่คาดคิด ซึ่งการร่วมมือกันครั้งนี้ จะสามารถผลักดันให้เอไอเอส่งมอบความคุ้มครองให้กับคนไทยได้อย่างทั่วถึงยิ่งขึ้น ตลอดจนเป็นการเสริมความแข็งแกร่งของอีโคซิสเทม (Ecosystem) ที่เอไอเอ มุ่งมั่นเฟ้นหาพันธมิตรชั้นนำในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เพื่อร่วมกันส่งมอบการบริการที่ช่วยส่งเสริมด้านสุขภาพและชีวิตให้กับลูกค้าได้อย่างครบวงจร อีกทั้งยังตอกย้ำถึงความตั้งใจในการส่งมอบประสบการณ์เหนือระดับให้แก่ลูกค้าทุกราย โดยสามารถกดรับโค้ดโปรโมชันจากแอปพลิเคชัน Blue Card จากนั้นลงทะเบียนรับสิทธิประกันอุบัติเหตุผ่านหน้าเว็บไซต์ของเอไอเอ ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 นี้ เพื่อสนับสนุนให้คนไทยมีสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น”

สำหรับสมาชิก Blue Card ที่สนใจสามารถกดรับโค้ดโปรโมชันจากแอปพลิเคชัน Blue Card และนำโค้ดมากรอกลงทะเบียนรับกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุได้ที่เว็บไซต์ http://bit.ly/3ZK2Ef0 ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 23.59 น. ของวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 จำกัด 1 ท่าน ต่อ 1 สิทธิ ในทุกช่องทางการสื่อสาร

หมายเหตุ:

* ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียมือ เท้า การสูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง เนื่องจากอุบัติเหตุ ไม่รวมการถูกฆาตกรรมลอบทำร้ายร่างกาย และ/หรือ อุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์

** ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุตามจำนวนที่จ่ายจริง ไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการจ้างพยาบาลพิเศษ อุปกรณ์ค้ำยันต่าง ๆ (ยกเว้นไม้ค้ำยัน) รถเข็นผู้ป่วย อวัยวะเทียมภายนอกร่างกาย ค่ารักษาพยาบาลโดยแพทย์ทางเลือก (Alternative medicine) การฝังเข็ม

– ข้อมูลนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเพื่อประกอบการนำเสนอเท่านั้น ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาทำความเข้าใจในรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ ความคุ้มครองและเงื่อนไขที่เอไอเอประกาศก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง