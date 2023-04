ขอต้อนรับทุกท่านสู่ Metro Art : The Inspiring District อาร์ตสเปซแห่งใหม่ใจกลางเมืองในสถานีรถไฟฟ้า MRT พหลโยธิน หลังพาสายอาร์ตเดินทางมาถึงจุดหมาย จอดป้ายร่วมกิจกรรม “ตวัดพู่กัน บันทึกสีน้ำ เล่าเรื่องรอบราง” สุดประทับใจ เมื่อวันที่ 11 เมษายนที่ผ่านมา ภายใต้โครงการ ‘Happy Journey with BEM’ ซึ่งเป็นความร่วมมือครั้งสำคัญระหว่าง บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM, การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)

ครั้งนี้ก็ถึงเวลาที่รถไฟขบวนที่ 2 ของกิจกรรม ‘ตวัดพู่กัน บันทึกสีน้ำ เล่าเรื่องรอบราง’ ได้เดินทางตามไปจอดป้าย Metro Art สถานีพหลโยธิน เมื่อวันที่ 27 เมษายนที่ผ่านมา แม้จะเป็นครั้งที่สองแต่ความสนุกและความเข้มข้นก็ยังคงจัดเต็ม กับการบันทึกภาพประทับใจผ่านลายเส้นสีน้ำ ในกิจกรรม ‘ตวัดพู่กัน บันทึกสีน้ำ เล่าเรื่องรอบราง’ ร่วมกับ Watercolor Master ระดับโลก ‘อ.บันชา ศรีวงศ์ราช’

หลักสูตรเร่งรัด 5 นาทีสู่โปรสีน้ำ

ก่อนเริ่มเดินทางสู่โลกแห่งศิลปะ ‘Happy Journey with BEM 2023’ พาผู้เข้าร่วมกิจกรรมรับชมวิดีโอการแนะนำความปลอดภัยในการเดินทางด้วยรถไฟฟ้า MRT เพื่อให้ผู้ใช้บริการเดินทางได้สะดวก หมดห่วงทุกการเดินทางด้วยรถไฟฟ้า MRT

หลังจากนั้นจึงพาผู้เข้าร่วมกิจกรรม เพลิดเพลินไปกับสเปเชียล ทอล์ก สุดเอกซ์คลูซิฟ จากแขกคนสำคัญ อาจารย์บันชา ศรีวงศ์ราช ศิลปินสีน้ำระดับ World Master ที่รับรองโดย IWS (International Watercolor Society) และเป็นประธานคนปัจจุบันของ IWS Thailand

ที่ในครั้งนี้ได้มาร่วมถ่ายทอดเรื่องราวความพิเศษของภาพสีน้ำ พร้อมแนะนำวัสดุอุปกรณ์ การใช้งาน เทคนิคการระบายสีน้ำแบบง่ายๆ และทำหน้าที่เป็นอาจารย์คอยให้คำแนะนำผู้ร่วมกิจกรรม พร้อมตวัดปลายพู่กัน สร้างสรรค์งานศิลป์ไปด้วยกันตลอดเวิร์กชอป

อาจารย์บันชา กล่าวตอนหนึ่งว่า “สีน้ำดูเหมือนยาก แต่หลังจากนี้อีก 5 นาที สีน้ำจะเป็นเรื่องง่ายที่สุดในโลก เพียงรู้พื้นฐาน 4 อย่างก็สามารถเป็นโปรสีน้ำได้”

คือประโยคเปิดคลาสการเรียนศิลปะที่เรียกเสียงฮือฮา และคลายความกังวลให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อย หลังจากนั้นจึงต่อด้วยการแนะนำวัสดุอุปกรณ์สำคัญในการสร้างผลงานสีน้ำ พร้อมเผย 4 เทคนิคหลัก ที่ไม่ว่าใครก็สามารถทำตามได้โดยง่าย ได้แก่ เทคนิค wet on dry, เทคนิค wet on wet, เทคนิค dry on dry และ เทคนิค touching การแตะและป้าย

‘ตวัดพู่กัน บันทึกสีน้ำ เล่าเรื่องรอบราง’

เมื่อพูดคุยเติมเต็มแรงบันดาลใจพร้อมแนะนำวัสดุอุปกรณ์ การใช้งาน และเทคนิคการระบายพื้นฐานกันพอประมาณ ก็ถึงเวลาที่ทุกท่านจะได้ตวัดพู่กันสร้างสรรค์งานศิลป์ ภายใต้โจทย์การวาดภาพ ทางพิเศษประจิมรัถยา (ทางพิเศษสายศรีรัช – วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร) แม้จะเป็นโจทย์สุดหินแต่ก็ได้ อาจารย์บันชา และเจ้าหน้าที่จาก IWS Thailand คอยดูแล ให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิดแบบตัวต่อตัว

ระหว่างการวาดเราต่างเห็นมิตรภาพที่เกิดขึ้นจากคนต่างวัย ต่างอาชีพ แต่ทุกคนล้วนมีสิ่งที่เหมือนกันคือหัวใจแห่งความรักศิลปะ ที่ได้ร่วมพูดคุยกันอย่างสนิทสนมแม้จะพึ่งได้พบปะกัน

ไม่กี่อึดใจผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่างรังสรรค์ผลงานออกมาได้อย่างน่าทึ่ง อาจารย์บันชาได้เพิ่มความเข้มข้นให้เวิร์กชอปครั้งนี้ ด้วยการเลือกผลงานของผู้ร่วมกิจกรรมจำนวนหนึ่งมาวิพากษ์วิจารณ์ แลกเปลี่ยนมุมมองทางศิลปะร่วมกันแบบไม่มีถูกผิด สร้างความตื่นเต้นและความน่าสนใจให้กับผู้ร่วมกิจกรรมเป็นอย่างมาก และความพิเศษยังไม่หมดแค่นี้

เพราะต่อจากนั้นได้มีการคัดเลือก 10 ภาพประทับใจประจำเวิร์กชอป เพื่อรับรางวัลบัตรโดยสารรถไฟฟ้า MRT จากคุณ วัฒนา สิทธิไวทยาภรณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ งานพัฒนาเชิงพาณิชย์และสื่อสารองค์กร บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ หรือ BEM พร้อมด้วย อุปกรณ์วาดภาพสีน้ำ จาก อาจารย์บันชา

นอกจากนี้ยังมอบเซอร์ไพรส์ใหญ่ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม เพราะทุกผลงานในวันนี้ จะถูกจัดแสดงผ่านนิทรรศการ ‘Art Journey’ ระหว่างวันที่ 28 เมษายน ถึง 11 พฤษภาคม 2566 เพื่อเติมเต็มความฝันให้ทุกท่านได้มีแกลเลอรีแสดงผลงานเป็นของตัวเอง ณ เมโทร อาร์ต MRT พหลโยธิน เพื่อแบ่งปันความประทับใจที่เกิดขึ้น ให้ผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า MRT ได้เข้าไปรับชมเก็บเกี่ยวความสุข เติมเต็มแรงบันดาลใจ และพลังแห่งความสร้างสรรค์ไปพร้อมกัน

ความประทับใจมิรู้ลืมกับการท่องโลกศิลปะ

ก่อนหมดเวลาแห่งความสุข ได้เปิดโอกาสให้ผู้ร่วมกิจกรรมชื่นชมผลงาน แลกเปลี่ยนความประทับใจระหว่างกัน ท่ามกลางบรรยากาศที่อบอวลไปด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะอย่างไม่ขาดสาย

คุณ กอบุญ เกล้าตะกาญจน์ หนึ่งในผู้เข้าร่วมกิจกรรม ‘ตวัดพู่กัน บันทึกสีน้ำ เล่าเรื่องรอบราง’ ได้เผยความประทับใจว่า รู้จัก Happy Journey with BEM จากการเดินผ่านไปผ่านมาบริเวณ MRT พหลโยธินและเห็นป้ายประกาศว่ามีกิจกรรมนี้ ปกติแล้วเป็นคนทำงานจึงแทบจะไม่มีเวลาผ่อนคลาย เลยอยากจะเข้ามาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ดู

“พอได้มีโอกาสทำงานศิลปะเป็นอะไรที่ผ่อนคลาย และชอบมากที่อาจารย์บันชาให้คำแนะนำว่า เราไม่จำเป็นต้องไปเครียดกับการทำงานศิลปะ ให้ปล่อยใจให้สบายผ่อนคลายที่สุด

“รู้สึกว่ากิจกรรม ART Journey เป็นกิจกรรมที่ทุกคนจะได้ร่วมกันเดินทางไปสู่เส้นทางศิลปะ โดยมี BEM เป็นผู้นำพาเราไปเจอศิลปะในแง่มุมต่างๆ ทำให้คนเมืองอย่างเรามีพื้นที่ในการผ่อนคลาย ให้เขาได้เห็นความงดงามของศิลปะที่สามารถนำมาประกอบใช้ได้ในชีวิตประจำวัน

“การเปลี่ยนสถานีรถไฟฟ้า MRT พหลโยธินให้กลายเป็น METRO ART เป็นสิ่งที่ดีมาก เป็นแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่ๆ ทำให้พื้นที่โล่งๆ เหล่านี้มีคุณค่ามากขึ้น ทั้งทางสถาปัตยกรรมและทางศิลปะ ในขณะเดียวกันทำให้คนทั่วไปได้มีโอกาสมาแสดงผลงานและเติบโต และที่สำคัญคือการเปิดเป็นพื้นที่ให้ผู้คนได้มาใช้เวลาร่วมกัน สถานที่แห่งนี้จึงนับว่าเป็นพื้นที่สำหรับคนเมืองโดยแท้จริง”

นอกจากความประทับใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ด้านอาจารย์บันชาได้เผยความรู้สึกตลอดกิจกรรม ‘ตวัดพู่กัน บันทึกสีน้ำ เล่าเรื่องรอบราง’ ทั้งสองครั้งว่า กิจกรรมนี้ผู้เรียนทุกคนจะได้เรียนรู้เทคนิคพื้นฐานต่างๆ ที่สามารถนำไปใช้ได้จริง เวลาอยู่บ้านว่างๆ แต่เดิมเราอาจจะนั่งดูทีวี หรือนั่งเล่นโทรศัพท์ แต่หลังจากวันนี้ไปเขาอาจจะมีกิจกรรมเพิ่มขึ้นมา โดยนำเอาความรู้จากเทคนิคที่ได้เรียนวันนี้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์มากขึ้น

“ขอเชิญชวนทุกท่านที่ผ่านไปผ่านมาแถว MRT พหลโยธิน แวะเวียนเข้ามาชม ‘นิทรรศการ Art Journey ตวัดพู่กัน บันทึกสีน้ำ เล่าเรื่องรอบราง’ นิทรรศการสาธารณะที่เปิดให้ทุกคนเข้ามาชมงานอย่างใกล้ชิด ซึ่งจะช่วยให้เราได้กำลังใจ ได้เห็นถึงผลงานของคนธรรมดาที่ทำให้เรารู้สึกว่าการวาดภาพเป็นเรื่องง่าย นอกจากนิทรรศการนี้แล้ว MRT พหลโยธิน ยังมีพื้นที่ศิลปะอื่นๆ ที่น่าสนใจสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนให้ประชาชนได้เยี่ยมชมและร่วมกิจกรรมฟรีตลอดปี” อาจารย์บันชา ทิ้งท้าย

เรื่องราวทั้งหมดนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของความสนุกและความประทับใจในกิจกรรม ‘ตวัดพู่กัน บันทึกสีน้ำ เล่าเรื่องรอบราง’ ณ เมโทร อาร์ต สถานีพหลโยธิน ภายใต้โครงการ ‘Happy Journey with BEM 2023’ ที่สร้างทั้งความสุขและความสนุกให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ยิ่งไปกว่านั้นยังช่วยจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ สนับสนุนการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และสามารถนำไปต่อยอดเป็นงานอดิเรกเพื่อสร้างรายได้ในอนาคตได้อีกด้วย

ผู้ที่พลาดโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ก็ไม่ต้องเสียใจไป เพราะ ‘Happy Journey with BEM 2023’ ยังมีกิจกรรมเวิร์กชอปงานศิลปะรูปแบบต่างๆ ร่วมกับศิลปินชั้นนำที่ขนทัพมาจัดกิจกรรมไม่ซ้ำ ให้เรียนรู้และร่วมสนุก สับเปลี่ยนทุกเดือน ยิงยาวตลอดทั้งปี 2566 ที่สำคัญ เข้าร่วมฟรี!

ปักหมุดให้พร้อม ติดตามรายละเอียดและร่วมสนุก เพื่อลุ้นเป็นผู้โชคดีเข้าร่วมกิจกรรม ‘Happy Journey with BEM 2023’ ได้ที่ เฟซบุ๊ก: BEM Bangkok Expressway and Metro