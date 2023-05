หน่วยงานการศึกษานิวซีแลนด์ (Education New Zealand; ENZ) สถานทูตนิวซีแลนด์ ประจำประเทศไทย ร่วมกับ ศูนย์ศึกษาต่อต่างประเทศ (RSU Study Abroad Center) มหาวิทยาลัยรังสิต จัดงานแนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ประเทศนิวซีแลนด์ Study in New Zealand by Education New Zealand (ENZ) and University of Canterbury (UC) วันเสาร์ที่ 6 พ.ค. นี้ ลงทะเบียนร่วมงาน ฟรี!

โอกาสมาแล้วสำหรับผู้ที่อยากเรียนต่อปริญญาตรี และปริญญาโท กับมหาวิทยาลัยระดับโลกไม่ควรพลาดงานนี้ พบกับหลักสูตรปริญญาโทต่างประเทศ Joint Master Programme กับ University of Canterbury หลักสูตร 1 ปี (Workshop ที่ไทย 3 เดือน + เรียนต่อที่ University of Canterbury อีก 9 เดือน) ไม่มีผล IELTS ก็เรียนได้ (สอบภาษาอังกฤษตรงกับหลักสูตรแทน) ไม่จำกัดสาขาที่จบปริญญาตรีและไม่จำกัดเกรดเฉลี่ยขั้นต่ำ ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์การทำงาน มีโอกาสทำงาน Part-time ระหว่างไปเรียนต่อที่นิวซีแลนด์ได้ (ทำงาน Part-time ได้ 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ในช่วงเปิดเรียน และ 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ในช่วงปิดเทอม)

University of Canterbury (UC) มหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศนิวซีแลนด์ ตั้งอยู่ที่เมือง Christchurch และเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่เป็นลำดับ 3 ของประเทศ UC Business School ได้รับการรับรองมาตรฐานในระดับสากล โดยได้ Triple Crown Accreditation จาก 3 สถาบันหลักด้านการบริหารธุรกิจของโลกจาก EQUIS, AACSB และ AMBA โดยมีสาขาวิชาทางด้าน Business & Economics ที่ติด Top250 ของ Times Higher Education 2023

ภายในงานร่วมฟังสัมมนาสดจาก ช่อทิพย์ ประมูลผล ผู้อำนวยการประจำประเทศไทยและฟิลิปปินส์ หน่วยงานการศึกษานิวซีแลนด์ สถานทูตนิวซีแลนด์ ประจำประเทศไทย และตัวแทนจาก University of Canterbury โดยตรง พร้อมให้คำแนะนำปรึกษาและตอบข้อสงสัยเรื่องการเรียนต่อปริญญาตรี และปริญญาโทที่นิวซีแลนด์ดีอย่างไรกับการทำงานในอนาคต ทำไมถึงต้องเลือกเรียนปริญญาโทต่างประเทศ ในวันเสาร์ที่ 6 พ.ค. 66 เวลา 12:30 – 15:00 น. จัดที่ RSU Study Abroad Center ชั้น 15 อาคาร RSU Tower สุขุมวิท 31

ผู้สนใจลงทะเบียนร่วมงาน ฟรี คลิ๊ก https://form.jotform.com/230919252852055

สอบถามข้อมูลโทร. 098-285-6114, 088-022-2701