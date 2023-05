ไอคอนสยาม แลนด์มาร์กระดับโลกริมแม่น้ำเจ้าพระยา ต้อนรับฤดูกาลมหัศจรรย์แห่งผลไม้ ชวนชอป ชิมสุดยอดผลไม้ไทย ในงาน Fruitful Fest 2023 จัดโดยเดียร์ทัมมี่ ไลฟ์สไตล์ซูเปอร์มาร์เก็ต และ งาน Amazing Thai Fruit Paradise 2023 จัดโดยเมืองสุขสยาม งานผลไม้ที่คัดสรรคุณภาพระดับพรีเมี่ยมที่จากทั่วประเทศมาไว้ในที่นี่ที่เดียว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรชาวสวนผู้ปลูกผลไม้ในประเทศไทย เพื่อเป็นช่องทางการจัดจำหน่าย ส่งเสริมให้ผลไม้ไทยเป็นหนึ่งในใจผู้บริโภคชาวต่างชาติ พร้อมส่งเสริมการผลิตผลไม้และการแปรรูปผลไม้ที่มีคุณภาพมาตรฐาน รวมถึงรณรงค์การบริโภคผลไม้คุณภาพของไทย ให้สามารถกระจายผลไม้ให้ถึงมือผู้บริโภค เกิดเป็นรายได้แก่เกษตรกร ช่วยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้กับประเทศ

คุณชยะพงส์ นะวิโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โครงการสุขสยาม และกรรมการบริษัท อินเตอร์มาร์ท (ไทยแลนด์) จำกัด เปิดเผยว่าฤดูกาลแห่งผลไม้ในเดือนพฤษภาคม คือช่วงที่ผลไม้อร่อยที่สุดในรอบปี จึงเป็นโอกาสอันดีที่จะส่งตรงผลไม้จากสวน ถึงมือผู้บริโภคให้ได้รับประทานผลไม้ที่อร่อยที่สุดของช่วงฤดูกาล จึงได้จับมือสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยเกษตรกรชาวสวนจากทั่วประเทศ คัดสรรผลไม้เกรดพรีเมี่ยมคุณภาพส่งออกนำมาจัดจำหน่ายที่เดียร์ทัมมี่ และเมืองสุขสยาม ไอคอนสยาม เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้บริโภคได้ซื้อผลไม้คุณภาพได้อย่างสะดวกสบาย พร้อมการบริการที่จะอำนวยความสะดวกให้ผู้บริโภคสามารถซื้อผลไม้ได้ง่ายมากขึ้น

“เดียร์ทัมมี่และเมืองสุขสยาม คือความมุ่งมั่นตั้งใจของไอคอนสยามที่จะรวบรวมทุกสิ่งดีงามจากทั่วประเทศไทยนำเสนอสู่สายตาชาวโลก ในคอนเซ็ปต์ Co-Creation ครั้งแรกในประเทศไทยกับการผนึกกำลังสร้างสรรค์จากชุมชนท้องถิ่น 77 จังหวัดทั่วประเทศ ร่วมสร้าง Platform ธุรกิจ และพื้นที่เชิงวัฒนธรรม โดยสร้างเครือข่ายที่แข็งแกร่งของผู้ประกอบการรายย่อยจากชุมชนระดับท้องถิ่นจาก 77 จังหวัดทั่วประเทศ วิสาหกิจท้องถิ่น ศิลปินตัวจริงจากทุกภาค องค์กรภาครัฐ ช่วยกันสร้างเมืองที่นำเสนอสินค้ายอดนิยมและวัฒนธรรมที่เป็นความภาคภูมิใจของทุกจังหวัด เป็น Platform ต่อยอดการพัฒนาสินค้า เรียนรู้กลไกการค้าปลีกและค้าส่ง สู่ต่างประเทศ การตลาดรูปแบบใหม่อย่างครบวงจร ถือเป็น Commercial Ecosystem ที่มีการบริหารจัดการสินค้าโดยมีผู้เกี่ยวข้องทั่วประเทศและผู้ได้รับประโยชน์ในวงกว้าง สร้างงานสร้างรายได้และนำเสนอคุณค่าของสิ่งขึ้นชื่อของประเทศไทยอย่างเข้าถึงใจคน นอกจากนี้ ยังมีนโยบายช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ประกอบการผลไม้แปรรูปมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งนอกจากการสั่งผลไม้คุณภาพคัดเกรดมาจำหน่ายภายในเมืองสุขสยามและเดียร์ทัมมี่ ยังได้มีการขยายพื้นที่เพื่อจำหน่ายผลไม้แปรรูป ผลไม้อบแห้ง เพื่อช่วยปัญหาผลไม้ล้นตลาดให้มีช่องทางการจำหน่ายให้สามารถจำหน่ายได้ตลอดทั้งปี นอกจากจะเป็นการช่วยเกษตรกรแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมให้ผลไม้ไทยเป็นหนึ่งในใจของผู้บริโภค ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ตลอดจนเพิ่มโอกาสในการทำธุรกิจผลไม้ไทยให้ก้าวไกลสู่สากล” คุณชยะพงส์ กล่าว

เดียร์ทัมมี่ ส่งตรงผลไม้นานาชนิดจัดงาน Fruitful Fest 2023 ระหว่างวันที่ 10 – 31 พฤษภาคม 2566

เดียร์ทัมมี่ ไลฟ์สไตล์ซูเปอร์มาร์เก็ต ชั้น G ไอคอนสยาม จัดงาน Fruitful Fest 2023 (ฟรูทฟูล เฟส 2023) ชวนเพลิดเพลินกับการชิมและเลือกซื้อผลไม้หน้าร้อนที่อร่อยที่สุดในรอบปีจากทั่วประเทศไทย ระหว่างวันที่ 10-31 พฤษภาคม 2566 นี้ เริ่มต้นด้วยราชาผลไม้ไทย ที่คนรักทุเรียนห้ามพลาด กับ “ทุเรียน” กว่า 10 สายพันธุ์ชื่อดัง อาทิ ทุเรียนหลงลับแล ทุเรียนหลินลับแล ทุเรียนหมอนทอง ทุเรียนก้านยาว ทุเรียนชะนี ทุเรียนจันทบุรี​1 ทุเรียนนกกระจิบ ทุเรียนพวงมณี ทุเรียนกระดุมทอง ทุเรียนนวลทองจันทร์ และทุเรียนสายพันธุ์อื่นๆ ที่หมุนเวียนมาให้ลิ้มรสในฤดูกาลนี้เท่านั้น นอกจากทุเรียนแล้ว ยังมีผลไม้หน้าร้อนขึ้นชื่ออีกมากมายจากทั่วภูมิภาคในประเทศไทยได้รับมาตรฐาน GI (Geographical Indication) อาทิ ภาคตะวันออก นำเสนอสละสุมาลี (GI) จากสวนสมโภชน์ จ.ตราด รวมถึงมังคุด ลองกอง และเงาะ ที่มีรสชาติอร่อยที่สุดในรอบปี ภาคใต้นำส้มโอทับทิมสยาม (GI) จ.นครศรีธรรมราช ขึ้นชื่อว่าเป็นอัญญมณีแห่งลุ่มแม่น้ำปากพนัง ปลูกในพื้นที่ปากแม่น้ำที่ในดินมีแร่ธาตุสมบูรณ์ รสชาติจึงหวานนุ่มเป็นเอกลักษณ์ เนื้อแดงจัดเหมือนทับทิม เป็นไซส์คัดพิเศษ เกรดส่งออก เฉพาะที่เดียร์ทัมมี่เท่านั้น มะละกอพันธุ์เรดเลดี้ (GI) จากปรียานุช ออร์แกนิคฟาร์ม จ.พังงา มีเนื้อสีส้มแดงสด รสชาติหวาน ให้ความหวานถึง 13 องศาบริกซ์ คัดเฉพาะคุณภาพพรีเมียม เกรดส่งออก เช่นกัน สำหรับภาคกลาง แนะนำมะม่วงน้ำดอกไม้ จากสวนดำเนิน จ.ราชบุรี มะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง และมะม่วงน้ำดอกไม้เบอร์ 4 ลักษณะพิเศษ ผลมีทรงรี เปลือกบาง เนื้อสีเหลืองแน่นนุ่มฉ่ำน้ำ มีเนื้อมาก มีรสชาติหวานฉ่ำจัด มีกลิ่นหอมมาก และเมล่อนหลากหลายสายพันธุ์ ซึ่งฤดูกาลนี้จะได้ทานเมล่อนที่มีรสชาติอร่อยที่สุดในรอบปี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นำเสนอแตงโมแบล็คชูการ์ (GI) จ.นครพนม เป็นแตงโมปลอดสาร เปลือกดำ เนื้อสีแดง เนื้อแน่น หวานกรอบ ฤดูร้อนจะให้ความหวานมากที่สุด กล้วยหอมทอง จากฟ้าประทานฟาร์ม อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา คัดไซส์พิเศษเฉพาะเดียร์ทัมมี่ เนื้อกล้วยละเอียด เป็นที่นิยมของลูกค้าที่จะมาจับจองในช่วงเทศกาลต่างๆ น้อยหน่าเพชรปากช่อง (GI) จ.นครราชสีมา ผลใหญ่ เนื้อเยอะ กลิ่นหอม เมล็ดน้อย และหวานอร่อย ภาคเหนือ สับปะรดภูแล ลิ้นจี่จักรพรรดิ์ แก้วมังกร รวมถึงผลไม้พร้อมทานและน้ำผลไม้สำหรับคนที่รักสุขภาพ อาทิ สละลอยแก้ว แตงโมปลาแห้ง น้ำแตงโมปั่น น้ำผลไม้ผสมน้ำผักเคลโคลด์เพรส ไอศกรีมรสผลไม้ ฯลฯ

นอกเหนือจากผลไม้ไทยแล้ว ยังมีผลไม้นำเข้าตามฤดูกาลจากต่างประเทศ เช่น แอปเปิ้ลชิยูกิ แอปเปิ้ลฟูจิ และแอปเปิ้ลชินาโนะโกลด์ จากประเทศญี่ปุ่น และผลไม้อื่นๆ ให้ลองชิมและเลือกซื้อแบบจุใจ

นอกจากนี้ยังสามารถเลือกสรรผลไม้ที่ชื่นชอบมาจัดกระเช้าตามความต้องการได้อีกด้วย ทั้งยังอำนวยความสะดวกด้วยบริการผู้ช่วยส่วนตัวที่สามารถโทรสั่งและจัดส่งสินค้าทั่วกรุงเทพฯ พร้อมโปรโมชั่นส่วนลดค่าส่ง 100 บาท เมื่อสั่งสินค้าครบ 1,000 บาทต่อใบเสร็จ และพลาดไม่ได้กับ ช่วงเวลา Happy Hour ทุกวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ ตลอดแคมเปญ พบกับผลไม้ราคา 99 บาท ทุกรายการ พิเศษ! สำหรับสมาชิกเดียร์ทัมมี่ ไลฟ์สไตล์ซูเปอร์มาร์เก็ต ช้อปครบ 900 บาทต่อใบเสร็จ รับทันที Fruity Umbrella (จำนวนจำกัด) ตั้งแต่วันที่ 10-31 พฤษภาคม 2566 นี้

เดียร์ทัมมี่ ไลฟ์สไตล์ซูเปอร์มาร์เก็ต ชั้น G ไอคอนสยาม เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 10.00 – 22.00 น. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือสั่งซื้อสินค้าได้ที่ LINE OA: @deartummy หรือ โทร 088-971-8034

เมืองสุขสยามจัดงาน Amazing Thai Fruit Paradise 2023 ระหว่างวันที่ 17 – 31 พฤษภาคม 2566

สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย ร่วมกับ เมืองสุขสยาม ณ ไอคอนสยาม ชวนช้อป ผลไม้ไทย คัดสรรเพื่อคน

ไทยในงาน Amazing Thai Fruit Paradise 2023 ระหว่างวันที่ 17 – 31 พฤษภาคม 2566 เทศกาลผลไม้

คุณภาพระดับพรีเมียม ที่คัดสรรผลไม้อร่อยที่สุดของปี ภายใต้แนวคิด “ผลไม้เมืองสยาม 4 ภาค Best in season” ทั้งสายพันธุ์ที่ดีและรสชาติดีที่สุดประจำฤดูกาล ส่งตรงจากสวนที่ดีที่สุดทั่วประเทศ มาให้ลิ้มลองความอร่อย ภายในงานได้รวบรวมผลไม้ไทยประจำฤดูกาลที่รสชาติดีที่สุด และได้รับการรับรองมาตรฐานจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กว่า 20 รายการ ลิ้มรสความอร่อย King of Fruit ทุเรียนหลากหลายสายพันธุ์ มากกว่า 10 ชนิด ทั้งทุเรียนพันธุ์โบราณหารับประทานได้ยาก เช่น ทุเรียนพันธุ์กบพิกุล จาก จงหวัดจันทบุรี และทุเรียนหลงลับแล-หลินลับแล จากจังหวัดอุตรดิตถ์ และ สุดพิเศษกับไฮไลต์จากจังหวัดจันทบุรี ได้แก่ ทุเรียนพันธุ์นกหยิบ, พวงมณี, จันทบุรี 1, 3, 4, และ 10 มังคุดอินทรีย์ จากวิสาหกิจชุมชนมังคุดแปลงใหญ่เขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี คุณภาพดีทุกผลและมังคุด GI จากสวนจังหวัดระนองอายุกว่า 70 ปี มะพร้าวน้ำหอม จากสวนมะพร้าวน้ำหอมของแท้อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ส้มโอ พันธุ์ทับทิมสยาม ความภูมิใจแห่งลุ่มน้ำปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช รสชาติหวาน อร่อย เป็นที่ติดใจของผู้ที่ได้ลิ้มลอง ส้มโอ พันธุ์ขาวแตงกวา ส้มโอ GI ของจังหวัดชัยนาท รสหวานซ่อนเปรี้ยว เมล็ดน้อย เนื้อสีเหลืองน้ำผึ้ง เนื้อค่อนข้างแห้ง และกรอบ เป็นที่นิยมของผู้บริโภคโดยทั่วไป ลำไยจากจังหวัดลำพูน ผลไม้มหัศจรรย์ของคนเหนือ คุณภาพดี เนื้อหนา หวาน กรอบ รสชาติอร่อยที่สุด สับปะรดภูแล ผลไม้ GI ของอำเภอนางแล จังหวัดเชียงราย ผลเล็ก เนื้อสีทอง กลิ่นหอม มีผลผลิตให้รับประทานตลอดปี เงาะโรงเรียนนาสาร ผลไม้ขึ้นชื่อของบ้านนาสาร อำเภอนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผลสีแดงเข้มปลายขนสีเขียว รสชาติหวานกรอบ ชมพู่เพชรสายรุ้ง จากจังหวัดเพชรบุรี สีสวย รสชาติหวานจัดจ้าน เป็นผลไม้ที่นิยมซื้อเพื่อเป็นของขวัญของฝากผู้ใหญ่ที่นับถือ และเป็นสินค้าส่งออกที่มีคุณภาพ ฝรั่งหงเป่าสือ มีถิ่นกำเนิดมาจากไต้หวัน เป็นฝรั่งพันธุ์ใหม่ที่กำลังเป็นที่สนใจของผู้บริโภค เอกลักษณ์ คือ ไส้แดง รสชาติหวานนำ เนื้อแน่น มีกลิ่นหอมอ่อนๆ ส่งตรงจากจังหวัดพิจิตรมาเพื่องานนี้โดยเฉพาะ สละพันธุ์ดี พันธุ์สุมาลี ลูกใหญ่ หวานสนิท เอกลักษณ์เฉพาะถิ่นของจังหวัดตราด นอจากนี้ยังมีมะม่วง มะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง จังหวัดพิษณุโลก สินค้า GI ที่ชาวพิษณุโลกภูมิใจ เป็นผลไม้ที่ทำรายได้ให้กับประเทศ รสชาติหวาน กลิ่นหอม เมล็ดลีบบาง มะม่วงแดงจักพรรดิหรือยู่เหวิน จังหวัดลำพูน มะม่วงลูกผสมระหว่าง มะม่วงอ้ายเหวิน กับ มะม่วงจีนหวง ของไต้หวัน ผลโตเต็มที่มีน้ำหนักเฉลี่ยประมาณ 1 กิโลกรัม ผลเป็นสีม่วงเข้มตลอด รสชาติอร่อยทั้งผลดิบและสุก อีกหลากหลายสายพันธ์ทั้งมะม่วงพันธุ์จินหงส์, มะม่วงพันธุ์งาช้างแดง, มะม่วงมหาชนก เป็นต้น

พร้อมจัดเต็มให้สาวกคนรักทุเรียนอิ่มอร่อยกับบุฟเฟต์ทุเรียนหมอนทอง และ ทุเรียนหลงลับแล ระดับพรีเมี่ยม รอบเวลา 18.00 – 19.00 น. ราคา 999 บาท เฉพาะวันที่ 20 – 21 พ.ค. และ 27 – 28 พ.ค. 4 วันเท่านั้น สำหรับสาวกทุเรียนหมอนทอง สามารถอิ่มอร่อยได้ในวันที่ 19 – 21 พ.ค. และ วันที่ 26 – 28 พ.ค. รอบเวลา 15.00 – 16.00 น. โดยลงทะเบียนจองสิทธิ์ได้ที่ LineOA @Sooksiam หรือ Facebook : Sooksiam หรือโทร 064-646-0302