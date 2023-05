มาตรฐาน Association for the Advancement of Blood and Biotherapies (AABB) ตั้งแต่ปี 2562 จากสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ให้การรับรองมาตรฐานการดำเนินงานของธนาคารสเต็มเซลล์ที่เข้มงวด โดยเป็นมาตรฐานระบบคุณภาพสากลตามข้อกำหนดขององค์การอาหารและยา สหรัฐอเมริกา (U.S. FDA) สำหรับกระบวนการฝากเก็บเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต