ที่ให้เลือกตรงตามสไตล์คุณเอง ด้วยเน็ตจุใจ พิเศษ!! ฟรีประกันการเดินทาง ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ก.ค. 66

หนึ่งในความสบายใจของการท่องเที่ยวที่มีความสุข สนุก และประทับใจ นั่นก็คือความไร้ซึ่งกังวลใด ๆ โดยเฉพาะเรื่องการติดต่อสื่อสารที่ยังสำคัญเสมอและตัดทิ้งไม่ได้ ดังนั้น ทรู 5G ที่สุดของเครือข่ายอัจฉริยะที่เติมเต็ม Your Everyday Connect Tech Living พร้อมมอบความคุ้มค่ามากขึ้น เมื่อมีกันและกัน Better Together จัดความพิเศษให้ลูกค้าได้ใช้งานอินเทอร์เน็ตขณะเดินทางท่องเที่ยวได้อย่างราบรื่นแบบสุดคุ้ม และครอบคลุม ช่วยให้คุณสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตหรือติดต่อสื่อสารกับคนอื่น ๆ ได้อย่างง่ายดายไม่พลาดเหตุการณ์สำคัญแม้กำลังท่องเที่ยว หรือใช้โพสต์รูปลงโซเชียลแบบเรียลไทม์

เพิ่มให้สุขยิ่งขึ้นระหว่างเดินทางท่องเที่ยว และความพิเศษที่ว้าวสุด ๆ คือ ได้เน็ตเพิ่มมากขึ้นเป็น 10GB กับแพ็กเกจ TRAVEL PACK แพ็กเสริมเน็ตต่างประเทศ สมัครง่ายไม่ต้องเปลี่ยนซิม สะดวกสบายเอาใจนักเดินทางทั่วโลกได้อย่างไร้กังวล มีให้เลือกหลากหลายประเทศทั่วโลก

พิเศษ!! สมัครวันนี้…รับสิทธิ์สุดคุ้มจริง ๆ ทั้งฟรี! เน็ตเพิ่ม 3GB ฟรีประกันการเดินทาง 10 วัน และรับส่วนลด Just Grab, Grab Car รถส่งไป-กลับ สนามบิน 25% สูงสุด 100 บาท

TRAVEL ASIA 7GB รับเน็ตเต็มสปีดเป็น 10 GB ใช้ได้นาน 10 วัน 399 บาท สมัครกด *118*399#

TRAVEL WORLD 7GB รับเน็ตเต็มสปีดเป็น 10 GB ใช้ได้นาน 15 วัน 899 บาท สมัครกด *118*899#

หรือสมัครผ่าน ทรูไอเซอร์วิส https://bit.ly/3OKf69l

สำหรับใครที่ไม่ได้ใช้ซิมทรู ก็สามารถซื้อซิม TRAVEL SIM ซิมโรมมิ่งที่มีให้คุณเลือกหลากประเทศ แบบได้เล่นเน็ตจุใจ และฟรี! ประกันการเดินทางได้เช่นกัน ซื้อง่ายได้ที่ทรูช็อปทุกสาขา หรือซื้อแบบออนไลน์ล่วงหน้าก็ได้

ข้อมูลเพิ่มเติม True Call Center 1242 หรือ Website: https://bit.ly/3o2EUpT

#TrueTogether #TrueMoveH #True5G #TRAVELPACK