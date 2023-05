The 1 (เดอะ วัน) ผู้นำด้านดิจิทัลไลฟ์สไตล์และลอยัลตี้ในฐานะ Center of Life Platform อันดับ 1 ของไทย ภายใต้กลุ่มเซ็นทรัล สานต่อการดูแลลูกค้าในฐานะ Loyalty Program ใหญ่สุดในไทย มอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดผ่านสิทธิประโยชน์และบริการตรงใจทุกไลฟ์สไตล์ครอบคลุมกว่า 3,000 แบรนด์พาร์ทเนอร์ เข้าใจ-ใส่ใจทุกความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง พร้อมเร่งเครื่องสู่ Full Digitalization ภายในปี 2566 ล่าสุด เปิดตัวแคมเปญใหญ่แห่งปี “The 1 ให้ทุกสิทธิ์เป็นเรื่องพิเศษ” บอกเล่าเรื่องราวความพิเศษที่เกิดขึ้นได้เสมอด้วยสิทธิ์ของสมาชิก The 1 อาทิ ใช้คะแนนเป็นส่วนลดได้ทุกวัน ไม่ต้องรอโปร, แลกดีลพิเศษ ทั้งลด-รับฟรี บน The 1 APP, โอนคะแนนหลากหลาย มาเป็นคะแนน The 1 ได้, รับคะแนน X3 ทุกวันพุธ ทั้งหมดนี้บน The 1 APP ที่เดียว

คุณทิพาภรณ์ ประสมทรัพย์ Head of Loyalty Program – The 1 กล่าวว่า “The 1 ดำเนินการในฐานะ Loyalty Program ภายใต้กลุ่มเซ็นทรัลมากว่า 17 ปี โดยให้ความสำคัญกับการสร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับสมาชิกภายใต้หลักการ Customer-Centric มาโดยตลอด ในปี 2566 นี้ The 1 ได้เปิดตัวแคมเปญใหญ่แห่งปี “The 1 ให้ทุกสิทธิ์ เป็นเรื่องพิเศษ” โดยนำ 4 สิทธิประโยชน์หลักที่สมาชิก The 1 ต่างชื่นชอบ นำเสนอผ่าน 4 ภาพยนตร์สั้นแนว Feel Good ที่ดูแล้วรับรองว่าต้องอมยิ้ม โดยมีการโปรโมทผ่านสื่อหลากหลายไม่ว่าจะเป็นออนไลน์หรือออฟไลน์ ทั้งนี้ เพื่อให้สมาชิกทุกท่านไม่พลาดสิทธิ์ประโยชน์ดีๆ มากมาย พร้อมชวนนึกถึงประสบการณ์สุดพิเศษที่ทั้งสมาชิก The 1 และคนรอบข้างต่างได้สัมผัสในทุกๆ วัน เพียงดาวน์โหลดและสมัครสมาชิกบน The 1 APP”

ภายใต้แคมเปญ “The 1 ให้ทุกสิทธิ์ เป็นเรื่องพิเศษ” The 1 นำเสนอ 4 ภาพยนตร์สั้นถ่ายทอดเรื่องราวสุดพิเศษจาก 4 สิทธิประโยชน์เพื่อสมาชิก The 1 ทุกท่าน ดังนี้

ใช้คะแนนเป็นส่วนลดได้ทุกวัน ไม่ต้องรอโปร ความพิเศษอย่างแรกที่สมาชิก The 1 ทุกคนทราบดี คือสิทธิ์ที่จะได้สะสมคะแนน The 1 และแลกเป็นคูปองเงินสดผ่าน The 1 APP เพื่อใช้เป็นส่วนลดได้ในทันทีที่ต้องการ โดยไม่ต้องรอช่วงเวลาโปรโมชั่น สมาชิกสามารถใช้สิทธิ์ดังกล่าวได้ครอบคลุมกว่า 32,000 จุดบริการ ในเครือเซ็นทรัล รีเทล และพาร์ทเนอร์ทั่วไทย รวมถึงห้างสรรพสินค้าในเครือเซ็นทรัลที่ต่างประเทศอีกด้วย โดย ในปี 2565 ยอดการสะสมคะแนน The 1 จากการใช้จ่ายผ่านช่องทาง Omnichannel ทั้งหมด รวมสูงถึง 15,000 ล้านคะแนน เติบโตขึ้น 20% เมื่อเทียบกับปี 2564 นอกจากนี้ ยอดการแลกคะแนนดังกล่าวยังสูงถึง 90% จากคะแนนที่สะสมในระบบทั้งหมด ชี้ชัดว่าสมาชิก The 1 ต่างเห็นว่าการสะสมคะแนนและนำมาใช้เป็นส่วนลดเป็นเรื่องที่ไม่อาจพลาด

แลกดีลพิเศษ ทั้งลด-รับฟรี บน The 1 APP ด้วยจำนวนแบรนด์พาร์ทเนอร์กว่า 3,000 แบรนด์ จึงไม่น่าแปลกใจที่ The 1 APP มีดีลจำนวนมหาศาลครบทุกหมวดความต้องการให้สมาชิกเลือกสรรเพื่อแลกรับสิทธิ์ได้ ไม่ว่าจะมีคะแนนมากหรือน้อย ในปี 2565 สมาชิก The 1 ได้แลกดีลทั้งหมดไปกว่า 6 ล้านดีล โดยยอดการแลกดีลผ่าน The 1 APP เติบโตถึง 60% เมื่อเทียบกับปี 2564 โดย กลุ่มดีล 5 อันดับยอดนิยมที่มีการแลกสูงสุด ได้แก่ กลุ่มสินค้าประเภทอาหาร 31%, กลุ่มสินค้าอุปโภคและบริโภค 18%, กลุ่มสินค้าเสื้อผ้าและอุปกรณ์กีฬา 12%, กลุ่มสินค้าเครื่องดื่ม 11%, กลุ่มสินค้าไลฟ์สไตล์ 10% แบรนด์ 5 อันดับที่ได้รับความนิยมในการแลกสูงสุด ได้แก่ Central Department Store, Tops, Auntie Anne’s, Starbucks, Major Cineplex ดีลสุดพิเศษเหล่านี้ต่างได้รับความนิยมอย่างสูง โดยหนึ่งในดีลที่โดดเด่นในแง่ของการเพิ่ม engagement ไปจนถึง conversion คือ ดีลคูปองเงินสด 700:100 แลก 700 คะแนนได้ 100 บาท ที่สมาชิกนิยมแลกอย่างต่อเนื่องทุกเดือนและสร้างยอดขายสูงถึง 25% จากยอดขายผ่าน The 1 APP ทั้งหมด

โอนคะแนนหลากหลาย มาเป็นคะแนน The 1 ได้ บริการโอนคะแนนจากแบรนด์พาร์ทเนอร์ชั้นนำมาเป็นคะแนน The 1 เป็นอีกหนึ่งบริการที่ได้รับความนิยมสูง อยู่ใน Top 3 บริการ หลักที่สมาชิก The 1 ใช้สูงสุดใน The 1 APP โดย ในปี 2565 สมาชิกได้โอนคะแนนอื่นๆ มาเป็นคะแนน The 1 รวมสูงถึง 1,700 ล้านคะแนน เติบโตกว่า 15% เมื่อเทียบกับปี 2564 และยังมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่องทุกปี ปัจจุบันสมาชิก The 1 สามารถโอนคะแนนอื่นๆ มาเป็นคะแนน The 1 ได้ถึง 13 แบรนด์ ไม่ว่าจะเป็น กลุ่มบัตรเครดิต อาทิ บัตรเครดิตเซ็นทรัล The 1 บัตรเครดิตกรุงศรี บัตรเครดิตกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์วีซ่า บัตรเครดิตอิออน บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ บัตรเครดิตซิตี้แบงก์ บัตรเครดิตไอซีบีซี บัตรเครดิตกสิกรไทย บัตรเครดิตคาร์ดเอ็กซ์ บัตรเครดิตยูโอบี และกลุ่มปั๊มน้ำมัน อาทิ ปตท. เอสโซ่ บางจาก ( สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบรนด์พาร์ทเนอร์ที่โอนคะแนนมาเป็นคะแนน The 1 ได้บน The 1 APP)

รับคะแนน X3 ทุกวันพุธ สิทธิประโยชน์ล่าสุดที่ช่วยเติมพลังการช้อปให้กับสมาชิก The 1 ได้อย่างเห็นผล ในเดือนเมษายน 2566 ซึ่งเป็นเดือนแรกที่เปิดให้สมาชิกได้ลงทะเบียนรับสิทธิ์รับคะแนน X3 ทุกวันพุธ ผ่าน The 1 APP ก็ได้รับความสนใจจากสมาชิกอย่างสูง ทั้งยังส่งผลให้ยอดการใช้จ่ายในวันพุธผ่านแบรนด์ในเครือเซ็นทรัล รีเทลเติบโตกว่า 9 เท่า เมื่อเทียบกับช่วงเดือนเมษายน 2565 จากการลงทะเบียนและใช้จ่ายในเพียงเดือนเดียว และยังมีแนวโน้มเติบโตสูงขึ้นในเดือนถัดมา

“The 1 ถือเจ้าแรกๆ ในวงการ CRM ไทยที่เดินหน้าสู่ Digital Transformation อย่างแข็งแกร่งเมื่อโลกเริ่มก้าวสู่ยุคดิจิตัล และประสบความสำเร็จในการให้บริการสมาชิกกว่า 20 ล้านคนบน The 1 APP เป็นหลักในปัจจุบัน ต่อจากนี้ การมุ่งสู่ Full Digitalization จะช่วยให้เราสามารถปลดล็อกศักยภาพในการต่อยอด Data-Driven CRM เพื่อให้สมาชิกจะได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุดอย่างแท้จริง ด้วยกลยุทธ์ NextGen Personalization ที่ผสาน Automation, AI/ Machine Learning และ Generative AI และจะเปลี่ยนวงการ CRM ไปอีกระดับอย่างแน่นอน ทุกท่านสามารถดาวน์โหลด The 1 APP และสมัครบัญชีของตน เพื่อรับประสบการณ์ความพิเศษในแบบเฉพาะเพื่อคุณได้แล้ววันนี้” คุณทิพาภรณ์ ประสมทรัพย์, Head of Loyalty Program – The 1 กล่าวปิดท้าย

