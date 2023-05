CJ MORE เอาใจสาวกเจ้าหญิงดิสนีย์ จับมือ เดอะ วอลท์ ดิสนีย์ ประเทศไทย ส่งคอลเลกชันDISNEY PRINCESS จากแบรนด์ UNO

CJ MORE เอาใจสาวกเจ้าหญิงดิสนีย์ จับมือ เดอะ วอลท์ ดิสนีย์ ประเทศไทย

ส่งคอลเลกชัน DISNEY PRINCESS จากแบรนด์ UNO

พาเหรดขบวนสินค้าลิขสิทธิ์กว่า 50 รายการให้ช้อปกันได้แล้ววันนี้!

ร่วมสัมผัสประสบการณ์สุดอัศจรรย์ และสร้างแรงบันดาลใจกับแคมเปญใหม่ล่าสุด ภายใต้ความร่วมมือของ “ซีเจ มอร์” (CJ MORE) และ “เดอะ วอลท์ ดิสนีย์ ประเทศไทย” (The Walt Disney (Thailand)) ในคอลเลกชัน DISNEY PRINCESS จากแบรนด์ UNO

ให้แฟนๆ ของเหล่าเจ้าหญิงดิสนีย์ได้เพลิดเพลินกับขบวนสินค้าลิขสิทธิ์ กว่า 50 รายการ .ไม่ว่าจะเป็น สินค้าไลฟ์สไตล์ แฟชั่น เครื่องเขียน และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ในลวดลายสุดน่ารักของเหล่าคาแรกเตอร์ในดวงใจ อาทิ แอเรียล, ซินเดอเรลล่า, สโนว์ไวท์, ราพันเซล, และ แบลล์ ที่พร้อมให้ช้อปกันได้แล้ววันนี้ ที่ CJ MORE ทุกสาขาทั่วประเทศ!

พุ่งตัวไปช้อปสินค้าลิขสิทธิ์สุดเอ็กซ์คลูซีฟ ในคอลเลกชัน DISNEY PRINCESS จากแบรนด์ UNO กันได้แล้วที่ CJ MORE กว่า 1,000 สาขาทั่วประเทศไทย โดยตรวจสอบหรือสาขาใกล้คุณได้ที่ https://www.cjexpress.co.th/branch ภายในงาน Disney100 at Asiatique และร้านค้าอย่างเป็นทางการ UNO & A-Home บนแอปพลิเคชัน Shopee และ Lazada ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook CJ MORE หรือ Tiktok CJ MORETH