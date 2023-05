ททท. จับมือพันธมิตรแพลตฟอร์มท่องเที่ยวออนไลน์ ร่วมทำส่วนลดพิเศษให้ผู้ประกอบการ ที่ได้รับตราสัญลักษณ์ “เจ้าบ้านที่ดี” 

วันที่ 29 พฤษภาคม 2566 ณ ลานแฟชั่น ฮอลล์ สยามพารากอน นายอภิชัย ฉัตรเฉลิมกิจ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) แถลงเปิดตัวโครงการ “เจ้าบ้านที่ดี New Chapters”ครั้งที่ 2 เนื่องจากผลตอบรับการเข้าร่วมโครงการเจ้าบ้านที่ดี New Chapters ครั้งที่ 1 ดีเกินคาด เชื่อผู้ประกอบการไทยพร้อมรับนักท่องเที่ยวทั่วโลก

นายอภิชัย ฉัตรเฉลิมกิจ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยว่าททท. ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “เจ้าบ้านที่ดี New Chapter” ไปเมื่อปลายเดือน พฤศจิกายน 2565 ซึ่งผลตอบรับดีเกินคาดมีผู้สมัครเข้าร่วมอบรมเกินกว่าโควตาที่กำหนด ททท. จึงได้เปิดหลักสูตรอบรมครั้งที่ 2 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ประกอบการ รวมถึงขยายผลให้ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถเข้ามาลงทะเบียนเรียนได้ผ่านระบบ E-learning โดยในครั้งนี้ ททท. ได้จัดทำตราสัญลักษณ์เจ้าบ้านที่ดี New Chapters มอบให้แก่ผู้ประกอบการที่ผ่านการอบรมหลักสูตรเจ้าบ้านที่ดีทั้ง Phase I และ Phase II ทุกราย ซึ่งผู้ที่ได้รับตราสัญลักษณ์จะได้รับสิทธิ์เข้าร่วมโปรแกรมส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์ โดย ททท. ได้จับมือกับแพลตฟอร์มพันธมิตร อาทิ Traveloka, Wongnai, Gowabi, Local Alike และ PTT Blue card ที่ร่วมมือกันมามอบส่วนลด สิทธิประโยชน์ให้กับนักท่องเที่ยวและสมาชิกผู้ที่ถือบัตร ที่สนใจซื้อสินค้าและบริการจากผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ เรียกได้ว่าครั้งนี้เป็น Episode ของการติดอาวุธความรู้และอาวุธทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการ และเป็นการสร้างความเข้มแข็ง เพิ่มความยั่งยืนด้าน Supply Side ให้กับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เพื่อเตรียมรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศต่อไป”

ภายในงานระหว่างวันที่ 29-30 พฤษภาคม 2566 ณ ลานแฟชั่น ฮอลล์ สยามพารากอน ยังมีกิจกรรมออกบูธนำเสนอดีลส่วนลดจากผู้ประกอบการที่ผ่านการอบรมหลักสูตรเจ้าบ้านที่ดี ทั้งโรงแรม สปา ความงาม อาทิ โรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต, โรงแรมอมารี หัวหิน มอบส่วนลดสูงสุด 60% และส่วนลดจากกลุ่มเวลเนส สปา ความงาม อาทิ SLL Sleep Lab Clinic, APEX Wellness มอบส่วนลด 50% ตรวจสุขภาพ ทรีตเมนต์, บริการรถเช่า Chic Car Rent มอบส่วนลดดีลพิเศษ และอื่น ๆ อีกกว่า 400 แห่ง ผู้ที่สนใจดีลพิเศษ สามารถเข้ามาศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.เจ้าบ้านที่ดี.com/deals

โครงการเจ้าบ้านที่ดี New Chapters ครั้งที่ 2 นี้ ททท. ได้จับมือร่วมกับแพลตฟอร์มพันธมิตร อาทิ Traveloka, Wongnai, Gowabi, Local Alike เพื่อส่งมอบดีลพิเศษ on top อาทิ รับคูปองส่วนลดเพิ่ม 100 บาท หรือสมาชิกบัตร PTT Blue Card ที่จะได้รับส่วนลด On Top เพิ่มพิเศษทุกการซื้อสินค้าและบริการ จากผู้ประกอบการในโครงการเจ้าบ้านที่ดี New Chapters ตั้งแต่วันนี้-31 กรกฎาคม 2566

นายอภิชัย ฉัตรเฉลิมกิจ กล่าวทิ้งท้ายเชิญชวนนักท่องเที่ยวสนับสนุนผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯรับรองจะได้รับประสบการณ์ 3 ดี ได้แก่ คุ้มค่าดี บริการดี และ ประสบการณ์ดี ๆ กลับไปอย่างแน่นอน นอกจากนี้ทางโครงการฯ ยังมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกแจกของรางวัลมากมาย ผ่านทางเพจ facebook : เจ้าบ้านที่ดี New Chapters อีกด้วย