ในยุคที่ใครๆก็ต้องการมีรายได้เพิ่ม เพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงินให้ดีขึ้น การมองหา “อาชีพเสริม” ให้เป็นอีกหนึ่งช่องทางทำเงิน นอกเหนือจากงานประจำหรือธุรกิจหลักที่ทำอยู่ จึงตอบโจทย์ความต้องการของคนยุคนี้ได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นอาชีพที่ทำได้หลังงานประจำ ทำเสริมได้ในวันหยุด หรือสร้างงานได้ง่ายๆที่บ้าน ต่างได้รับความสนใจมากขึ้น

ณัฐกานต์ สุรพงษ์พิทักษ์ หรือ เบียร์ ที่ตัดสินใจลาออกจากงานประจำ ซึ่งตอนนั้นโลกกำลังเผชิญกับโรคระบาดโควิด-19 ทำให้ความต้องการหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันโรคมีสูงมาก เธอมองเห็นโอกาสทางการตลาด จึงผันตัวเองเป็นแม่ค้าออนไลน์ขายหน้ากากอนามัยแบรนด์ต่างๆ มาตั้งแต่ปลายปี 2563 เกิดเป็นธุรกิจเล็กๆที่สามารถทำได้ที่บ้าน ผลตอบรับถือว่าดียอดขายมีเข้ามาตลอด การขายทำแบบซื้อวันต่อวัน แม้ธุรกิจนี้จะเป็นแบบซื้อมาขายไปไม่ต้องสต๊อกสินค้า แต่มองอีกด้านก็ถือว่าเป็นธุรกิจที่ไม่ยั่งยืน เธอจึงเริ่มมองหาอาชีพที่มีความยั่งยืน หาอาชีพเสริมอื่นๆที่จะทำได้อีกเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว เวลานั้นมองหาธุรกิจแฟรนไชส์ ที่เริ่มต้นได้ง่ายๆ ลงทุนไม่สูง มีระบบที่ดี และสามารถบริหารงานได้ไม่ยากนัก

“เมื่อพูดถึงแฟรนไชส์ “ห้าดาว” เป็นธุรกิจแรกๆที่คิดถึง และที่เลือกลงทุนในธุรกิจนี้เพราะมีระบบที่ดี ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของตัวเองที่อยากได้อะไรที่เป็นระบบ เราไม่ต้องอยู่ดูแลร้านทั้งวัน สามารถปล่อยมือให้ทีมงานช่วยกันจัดการด้านการขายได้เอง ที่สำคัญห้าดาวเป็นแบรนด์ที่มั่นคง อยู่คู่คนไทยมาเกือบ 40 ปี มีธุรกิจที่หลากหลายให้เลือก คุณภาพสินค้าก็ได้มาตรฐานที่ดีของบริษัทอยู่แล้ว เราไม่ต้องจัดเตรียมการปรุงต่างๆให้ยุ่งยาก รสชาติอาหารก็ผ่านการพัฒนามาแล้วให้ถูกปากผู้บริโภค และสูตรการปรุงก็สำเร็จมาจากบริษัท ที่เหลือเป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องนำเสนอสินค้าให้น่ารับประทาน คู่กับบริการด้านการขายที่ดีของทีมงาน ก็ทำให้สำเร็จได้ไม่ยาก”

ณัฐกานต์ เริ่มลงทุนเปิดร้านห้าดาว รูปแบบกลาสเฮาส์ (Five Star Glass House) ด้วยเงินลงทุน 130,000 บาท พร้อมสำหรับการเปิดขายทันที ในสาขาแรกที่ FIVE STAR หน้าร้านเซเว่น อีเลฟเว่น เทียนทะเล 23 บางขุนเทียน กรุงเทพฯ เมื่อเดือนสิงหาคม 2565 เนื่องจากจุดนั้นยังไม่ค่อยมีร้านค้าร้านอาหารมากนัก ผู้บริโภคมีความต้องการสูง เมื่อมีร้านเซเว่น อีเลฟเว่น มาเปิดใหม่ แถวบ้านไม่มมีร้านค้าผลตอบรับค่อนข้างดีเกินกว่าที่คิดเอาไว้ หลังจากเปิดลูกค้าประจำเริ่มมากขึ้น ยอดขายเป็นที่น่าพอใจ จึงตัดสินใจเปิดร้านสาขาสอง FIVE STAR หน้าร้านเซเว่น อีเลฟเว่น เทียนทะเล 28 เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ผลตอบรับดีเช่นเดียวกัน โดยทั้งสองร้านมีระบบการจ่ายด้วยทรูมันนี่ (TrueMoney) และบริการส่งสินค้า (delivery service) ที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า

“จุดเริ่มต้นการเป็นเถ้าแก่เล็กห้าดาว จากการมองเห็นช่องทางหารายได้เสริมจากธุรกิจหลักและต่อยอดธุรกิจให้ดียิ่งขึ้น วันนี้ธุรกิจขายหน้ากากอนามัยยังคงเป็นอาชีพหลัก โดยมีรายได้เสริมจากร้านห้าดาวทั้งสองสาขามาสนับสนุน ทำให้สภาพคล่องทางการเงินมีมากขึ้น ตอนนี้กำลังวางแผนที่จะทำธุรกิจห้าดาวภายใต้แบรนด์อื่นๆอีก เพราะเชื่อว่าธุรกิจนี้จะมั่นคงและเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับเรา และทีมงานได้ ส่วนปัจจัยสู่ความสำเร็จที่ยึดมั่นคือ คุณภาพสินค้า และการบริการที่ดี ที่ช่วยมัดใจลูกค้าได้ ที่สำคัญคือการมีเพื่อนแท้ทางธุรกิจที่ดีอย่างทีมห้าดาวที่ช่วยทำการตลาดและช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆอย่างทันท่วงที เมื่อผนวกกับการเทรนนิ่งทีมงานให้มีการบริหารจัดการอยู่บนมาตรฐานเดียวกัน ก็ทำให้ธุรกิจนี้มั่นคงยิ่งขึ้น”

สุดท้ายณัฐกานต์ฝากถึงคนรุ่นใหม่ที่กำลังมองหาอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ หรือผู้ที่ตั้งใจต่อยอดสู่อาชีพหลัก ธุรกิจห้าดาวถือเป็นหนึ่งในทางเลือกที่ดีสำหรับคนที่ต้องการสร้างอาชีพ ด้วยการลงทุนน้อย คืนทุนไว และมีแบรนที่เข้มแข็ง มีทีมงานที่คอยสนับสนุน ขอให้ “ลองมาลงทุนธุรกิจ FIVE STAR แล้วจะไม่ผิดหวัง”