สยามดิสคัฟเวอรี่ ดิเอ็กซ์พลอราทอเรี่ยม ตอกย้ำความเป็นผู้นำในการสร้างสังคมที่ยั่งยืน และยืนหยัดเป็นต้นแบบสร้างองค์ความรู้ในการรักสิ่งแวดล้อม เนื่องในวันที่ 5 มิถุนายนของทุกปีเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก (World Environment Day) จึงจัดงาน “Siam Discovery presents Earth Discovery” No Pollution is the Solution ร่วมกับ สถาบันคาร์บอนเพื่อความยั่งยืน โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เพื่อตอกย้ำและให้ความสำคัญในเรื่อง DECARBONIZATION การลดคาร์บอน ดีต่อเรา ดีต่อโลก โดยได้รับเกียรติจาก นายเริงชัย คงทอง ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ร่วมเป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย นราทิพย์ รัตตประดิษฐ์, พรพรหม วิกิตเศรษฐ์ ที่ปรึกษา ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร, ศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล, ศ.ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล, เอกวิทย์ ชัยวรานุรักษ์, รังสินี ประกิจ, วัชรินทร์ บุญฤทธิ์, รศ.ดร สิงห์ อินทรชูโต, ทิพรัตน์ พรหมบุรี และ.ป๋อมแป๋ม” นิติ ชัยชิตาทร ร่วมเสวนา ณ ชั้น 3 สยามดิสคัฟเวอรี่ ดิเอ็กซ์พลอราทอเรี่ยม

สยามดิสคัฟเวอรี่ ได้มีส่วนร่วมในการช่วยลดคาร์บอนมาโดยตลอด คำนึงถึงลูกค้าและสิ่งแวดล้อม เช่น การให้บริการเรื่องช้อปออนไลน์ผ่าน ONESIAM SuperApp เพื่อลดการเดินทางและเพิ่มความสะดวกสบาย รวมทั้งลดการใช้พลังงานไฟฟ้าโดยใช้หลอดไฟประหยัดพลังงาน, การจัดตั้งถังขยะแยกประเภทการทิ้งให้ถูกต้อง รวมไปถึงสินค้าแบรนด์แฟชั่นนำเข้าต่างๆที่เล็งเห็นถึงความยั่งยืนมาให้ทุกคนได้ช้อปง่ายขึ้น นอกจากนี้ภายในงานพบกับองค์ความรู้เรื่อง การลดคาร์บอน (DECARBONIZATION) ผ่านนิทรรศการที่เข้าใจได้ง่าย เพื่อการกระตุ้นสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่สามารถลงมือทำได้ง่ายโดยทันที เริ่มตั้งแต่ โซนที่ 1 “GLOBAL WARMING & CLIMATE CHANGE” ร้อนมาก!! โลกจึงเปลี่ยนแปลง สื่อถึงโลกที่กำลังเผชิญวิกฤตการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (Climate change) ที่อาจนำไปสู่วิกฤตทางสิ่งแวดล้อมที่จะทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ของโลกที่ต้องรีบร่วมกันแก้ไข

โซนที่ 2 “DECARBONIZATION” เรื่องก๊าซคาร์บอน นอกจากจะได้ความรู้แล้วยังมีมุมถ่ายรูปด้วยการนำก้อนเมฆมาแวดล้อมโลก เปรียบชั้นบนเป็นก้อนเมฆสีขาว และชั้นล่างเป็นก้อนเมฆสีดำ โดยก้อนเมฆเป็นสัญลักษณ์แทนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ก้อนเมฆสีขาว คือเมฆที่มีความเป็นกลางทางคาร์บอน ยิ่งมีก้อนเมฆสีขาวมากขึ้น จะยิ่งดีต่อชั้นบรรยากาศโลก พร้อมด้วยมุมป่าไม้ ป่าถูกทำลาย ยิ่งเพิ่มมลพิษ ไม่มีป่า ก็ไม่มีสิ่งดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และก๊าซพิษต่างๆ ทำให้เกิดมลภาวะทางอากาศ เมื่อก๊าซพิษสะสมมาก ยิ่งทำให้ภาวะเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศโลกอันตรายมากยิ่งขึ้น และมุมให้ความรู้เรื่องการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า รวมถึงการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคอุตสาหกรรม และมุมของการใช้พลังงานทดแทน หรือ Solar Cell เพื่อลดการปล่อยคาร์บอน

โซนที่ 3 “WELL-BEING” นำเสนอเรื่องการใช้ชีวิตประจำวัน พฤติกรรมการกิน การเดินทาง ซึ่งการใช้ชีวิตประจำวันของเรามีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้เช่นกัน ดังนั้นการกินให้พอดี ไม่กินเหลือ ปลูกผักทานเอง บ้านประหยัดพลังงาน (Eco Home) ลดการใช้สารเคมี ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ เป็นวิธีการที่ช่วยโลกได้ รวมไปถึง Low Carbon Lifestyle เช่น การใช้ขนส่งรถสาธารณะ ปั่นจักรยาน แยกขยะ รวมทั้งการท่องเที่ยวแบบ Low carbon เพื่อให้ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาน้อยที่สุด

โซนที่ 4 “NET ZERO” ร่วมมือหยุด Climate Change ด้วยวิธีการ “จำกัด” และ “กำจัด” การปล่อยก๊าซเรือนกระจกขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศโลก ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อคืนความสมดุลให้กับโลกและสร้างความยั่งยืนในอนาคต พร้อมมุมดิสเพลย์ที่จะทำให้ทุกคนเข้าใจว่าโลกที่สวยงามนั้นน่าอยู่อย่างไร

นอกจากนี้ยังมีบูธ กิจกรรมจากหน่วยงานอีกมากมายที่มาร่วมให้ความรู้และรวมพลังตอกย้ำการลดก๊าซเรือนกระจกให้กับโลกของเรา ได้แก่ สถาบันคาร์บอนเพื่อความยั่งยืน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ไม่เพียงแต่นิทรรศการการให้ความรู้แล้ว สยามดิสคัฟเวอรี่ยังมีกิจกรรมอื่นๆ อีกหลากหลาย อาทิ จากร้าน ECOTOPIA ชั้น 1 สยามดิสคัฟเวอรี่ ร่วมกับแบรนด์ Earthology ผู้ผลิตสินค้าแฟชั่นโดยผลิตจากขวดพลาสติก ร่วมกันผลิตสินค้า Collection Concept Decarbonization อาทิ หมวก กระเป๋าผ้า เสื้อ โดยใช้วัสดุพลาสติกที่สยามพิวรรธน์รวบรวมจากพนักงานและในศูนย์การค้า นอกจากนี้ ECOTOPIA ร่วมกับ แสนสิริจัดกิจกรรม Workshop ในวันที่ 7 มิถุนายน 2566 โดยมี ลุงรีย์ ชารีย์ บุญญวินิจ ผู้ก่อตั้งฟาร์มลุงรีย์ มาสอนการปลูกผักและเก็บเกี่ยวพืชง่ายๆ และพบกับ Workshop พิเศษ Designing your decarbonized life ในวันที่ 24 มิถุนายน 2566 โดยสถาบันคาร์บอนเพื่อความยั่งยืน เพื่อร่วมกันปรับวิถีชีวิตให้ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนให้น้อยที่สุดอีกด้วย

พิเศษ! สมาชิก VIZ ที่มี ONESIAM SuperApp รับโปรโมชั่น “Earth Discovery” เมื่อช้อปครบ 3,500 บาทขึ้นไป รับฟรี “กระเป๋าผ้ารักษ์โลก มูลค่า 750 บาท พร้อมคูปองส่วนลดจากร้าน ECOTOPIA มูลค่า 100 บาท แลกรับได้ที่จุด redemption ชั้น G และชั้น 3 บริเวณ Creative Space ระหว่างวันนี้ ถึง 30มิถุนายน 2566

ขอเชิญร่วมเป็นหนึ่งในพลังช่วยลดก๊าซคาร์บอน ได้ที่งาน “Siam Discovery presents Earth Discovery” No Pollution is the Solution ตั้งแต่วันที่ 1 – 29 มิถุนายน 2566 ณ ชั้น 3 สยามดิสคัฟเวอรี่ หรือติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : Siam Discovery