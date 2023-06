ไอคอนสยาม ชวนเด็กและเยาวชนเปิดประสบการณ์การเรียนรู้ท่องโลกศิลปะ

กับนิทรรศการศิลปะดิจิทัลอิมเมอร์ซีฟระดับโลก “Van Gogh Alive Bangkok”

ไอคอนสยาม แลนด์มาร์กระดับโลกริมแม่น้ำเจ้าพระยา ร่วมกับ Live Impact Events ผู้ถ่ายทอดและนำเสนอประสบการณ์ระดับโลก จัดกิจกรรมพิเศษชวนเด็กๆ และเยาวชน พร้อมด้วยคณาจารย์รวมกว่า 100 คน ร่วมเปิดประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียน และท่องโลกศิลปะไปกับ นิทรรศการแสดงผลงานศิลปะดิจิทัลอิมเมอร์ซีฟระดับโลก ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ “Van Gogh Alive Bangkok” (แวนโกะห์ อะไลฟ์ แบงค็อก) ที่รวบรวมผลงานศิลปะชิ้นสำคัญของจิตรกรชาวดัตช์ Vincent Van Gogh (วินเซนต์ แวนโกะห์) มาจัดแสดงให้ผู้คนที่สนใจงานศิลปะ ได้เรียนรู้และสร้างสรรค์แรงบันดาลใจ พร้อมสัมผัสและรับชมในรูปแบบ Immersive Multi-Sensory Experience ณ Attraction Hall ชั้น 6 ไอคอนสยาม

สำหรับคณะน้องๆ ที่มาร่วมชมนิทรรศการในครั้งนี้ เป็นเด็กและเยาวชนที่มีความรู้และความสามารถด้านศิลปะจาก มูลนิธิออทิสติกไทย, ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จังหวัดนนทบุรี และ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (มัธยมศึกษา) นำโดยคณาจารย์ คุณชูศักดิ์ จันทยานนท์ ประธานมูลนิธิออทิสติกไทย, คุณฐิติรัตน์ จันทยานนท์ กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิออทิสติกไทย, คุณวรัท จันทรยานนท์ กรรมการ บริษัท ออทิสติกไทย วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด, คุณธนาเทพ พรหมสุข อาจารย์ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (มัธยมศึกษา) และคุณยุทธนา ศรีจันทร์ พี่เลี้ยงปฏิบัติหน้าที่ครูส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จังหวัดนนทบุรี โดยมี คุณสุพจน์ ชัยวัฒน์ศิริกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด และ คุณเดวิน หม่า และคุณโทนี่ หยวน ผู้ร่วมก่อตั้ง Live Impact ผู้ร่วมสร้างสรรค์ Van Gogh Alive in Bangkok มาร่วมให้การต้อนรับ พร้อมเปิดประสบการณ์ท่องโลกศิลปะนอกห้องเรียนแบบเต็มอิ่ม ผ่านผลงานของศิลปินผู้โด่งดังและทรงอิทธิพลที่สุดในประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตกที่แสนตื่นตาตื่นใจในครั้งนี้

สำหรับนิทรรศการศิลปะดิจิทัลอิมเมอร์ซีฟเลื่องชื่อของโลก “Van Gogh Alive Bangkok” ได้รวบรวมผลงานมาสเตอร์พีซกว่า 3,000 ภาพ ของ Vincent Van Gogh (วินเซนต์ แวนโกะห์) ภายใต้คอนเซ็ปต์ “I dream my painting, and then I paint my dream” จัดแสดงบนพื้นที่ขนาดใหญ่ถึง 4,120 ตารางเมตร ร่วมสำรวจชีวิต ตีความความคิด ความรู้สึก และสภาพจิตใจของแวนโกะห์ในช่วงปี 1880 – 1890 ผ่านผลงานมาสเตอร์พีซชิ้นเอกทั้งภาพเขียน ภาพสเก็ตช์ ภาพพิมพ์ ที่สมบูรณ์ที่สุดรวมจำนวนกว่า 3,000 ภาพ ในรูปแบบดิจิทัลอาร์ตผ่านเทคโนโลยี SENSORY4tm ซึ่งเป็นการฉายภาพแบบคาไลโดสโคปบนพื้นและกำแพงขนาดยักษ์สูงกว่า 6 เมตร ประกอบเพลงคลาสสิกระบบเซอร์ราวด์คุณภาพระดับโรงภาพยนตร์ พร้อมตื่นตาตื่นใจไปกับห้องจำลองของภาพวาดสุดโด่งดัง “Bedroom of Arles” และ Reality Art Space ให้ผู้ชมสามารถเชื่อมโยงความรู้สึก หลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวไปในโลกแห่งจินตนาการของศิลปินชื่อก้องโลกได้อย่างครบทุกมิติผ่านผลงาน อาทิ The Starry Night, Café Terrace at Night, Night Coffee,Yellow House, Daubigny’s Garden, Noon – Rest from Work และ Wheat Field with Crows นอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งความพิเศษสำหรับแฟนๆ แวนโกะห์กับ “Van Gogh Café by After You” ที่รังสรรค์เมนูขนมและเครื่องดื่มขึ้นมาพิเศษเฉพาะในนิทรรศการนี้เท่านั้น และโซนขายของที่ระลึกสุดเอ็กซ์คลูซีฟมีจำหน่ายสำหรับงาน “Van Gogh Alive Bangkok” เท่านั้น

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์สุดพิเศษกับนิทรรศการศิลปะดิจิทัลอิมเมอร์ซีฟระดับโลก “Van Gogh Alive Bangkok” สุดยิ่งใหญ่ได้ตั้งแต่วันนี้ – 16 สิงหาคม 2566 ณ Attraction Hall ชั้น 6 ไอคอนสยาม ราคาบัตร VIP 1,490 บาท, บัตรทั่วไป 990 บาท และบัตรนักเรียน/นักศึกษา 480 บาท สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.1338 หรือ Facebook : ICONSIAM