On Page Optimization และ Off Page Optimization เองก็มีความสำคัญ เพราะการปรับแต่งเนื้อหา On Page จะทำให้ Google รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับเว็บไซต์ของเรา ส่วน Off Page เปรียบเสมือนการ สร้างเครดิตผ่านการพูดถึงบนเว็บไซต์อื่น