Solar D จับมือ Tesla Energy จัดงาน Tesla Energy Tech Talk เติมเต็มการใช้ชีวิตให้เหนือระดับ พร้อมเรียนรู้การเปลี่ยนบ้านสู่พลังงานที่ยั่งยืน

21 มิถุนายน 2566, กรุงเทพฯ – โซลาร์ ดี คอร์ปอร์เรชัน (Solar D) ผู้นำด้านพลังงานแสงอาทิตย์ นวัตกรรมระบบจัดเก็บและจัดการพลังงานไฟฟ้าสุดล้ำหนึ่งเดียวในไทย ร่วมกับ Tesla Energy จัดงาน Tesla Energy Tech Talk เพื่อนำเสนอโซลูชันด้านพลังงานแบบครบวงจรให้กับลูกค้าทุกระดับ พร้อมเปิดโอกาสและเชิญชวนให้ผู้ที่สนใจในเรื่องของพลังงานโซลาร์สำหรับบ้าน Tesla Powerwall และรถยนต์ไฟฟ้า ได้เข้ามาเรียนรู้และสัมผัสประสบการณ์วิธีการเปลี่ยนบ้านของทุกคนไปสู่พลังงานสะอาดได้อย่างยั่งยืน โดยได้รับเกียรติจาก นายสัมฤทธิ์ สิทธิวรานุวงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โซลาร์ ดี คอปอเรชัน จำกัด, นายสันติ ศรีชวาลา กรรมการผู้จัดการและพัฒนาธุรกิจ บริษัท โซลาร์ ดี คอร์ปอเรชัน, Mr. Tim McBride Business Development Manager at Tesla และ Miss Cassandra Kung Head of Sales – APAC Residential & Small Commercial Energy Products at Tesla ร่วมให้ข้อมูลด้านต่างๆ และเป้าหมายธุรกิจในประเทศไทย ตลอดจนมีการจัดกิจกรรม Solar D Big Surprise ให้ผู้เข้าร่วมงานทุกคนร่วมสนุกรับรางวัลสุดพิเศษ ณ บริเวณหน้า Solar D Gallery ชั้น 4 เซ็นทรัล เอ็มบาสซี

สำหรับความร่วมมือกันในครั้งนี้ระหว่าง Solar D และ Tesla Energy ตั้งเป้าเพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้ธุรกิจด้านนวัตกรรมพลังงานร่วมกัน และนำเสนอสมาร์ตโซลูชันพลังงานสะอาดเพื่อให้ทุกคนใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้น พร้อมตอบสนองเทรนด์ของโลกยุคใหม่ที่ผู้คนกำลังสนใจเรื่อง Sustainable Energy โดย Tesla ถือเป็น Tech Company ที่มีสุดยอดผลิตภัณฑ์หลากหลายด้านที่เกี่ยวข้องกับพลังงานและรถยนต์ไฟฟ้า ในขณะที่ Solar D เป็นที่รู้จักในเมืองไทยมาเป็นเวลากว่า 10 ปี ในด้านการเป็นผู้นำเสนอระบบโซลาร์ที่มีประสิทธิภาพสูง ซึ่งการที่ Solar D และ Tesla มีโปรดักส์และความชำนาญในด้านที่ต่างกัน จึงทำให้สามารถช่วยเพิ่มศักยภาพการใช้งานได้อย่างครบครัน และเติมเต็มการใช้งานให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้น

โดยผลิตภัณฑ์ที่ทาง Solar D ได้ร่วมกับ Tesla Energy และนำมาจำหน่ายในประเทศไทย คือ

Tesla Powerwall ซึ่งเป็นนวัตกรรมระบบจัดเก็บและจัดการพลังงานไฟฟ้าที่สามารถควบคุมและจัดการได้อย่างอิสระ ในดีไซน์ที่สวยงาม มีเอกลักษณ์เข้ากับทุกสภาพแวดล้อม และให้ทุกบ้านสามารถผลิตไฟฟ้าไว้ใช้งานเองในบ้านตลอด 24 ชั่วโมง โดยตัวเครื่องสามารถจุพลังงานไฟฟ้าได้เพียงพอสำหรับการใช้งาน เมื่อใช้ร่วมกับระบบ Solar Rooftop หรือเพียงพอสำหรับชาร์จรถ EV สำหรับใช้ประจำวัน ซึ่งถือได้ว่าเป็นการลงทุนเพื่อความคุ้มค่าในระยะยาว นอกจากนี้ ยังมาพร้อมบริการดูแลหลังการขายอย่างใกล้ชิดด้วยการมอนิเตอร์ผ่านระบบออนไลน์ที่ล้ำสมัย จึงทำให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าหากเลือกติดตั้ง Tesla Powerwall คู่กับโซลาร์เซลล์ในบ้านแล้ว จะได้รับความพึงพอใจและสามารถเปลี่ยนบ้านและการอยู่อาศัยของทุกคนให้ยั่งยืนได้อย่างแน่นอน

สำหรับกิจกรรมในงาน Tesla Energy Tech Talk นอกจากจะให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังรายละเอียด พร้อมเรียนรู้และสัมผัสประสบการณ์การเปลี่ยนบ้านสู่พลังงานที่ยั่งยืนแล้ว ยังเปิดโอกาสให้ลูกค้าร่วมถามตอบในประเด็นต่างๆ พร้อมมีกิจกรรมสุดพิเศษ Solar D Big Surprise ให้ร่วมสนุกเพื่อรับรางวัลสุดเอ็กซ์คลูซีฟจากทาง Solar D และ Tesla Energy จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ รางวัลที่ 1 ติดตั้งฟรี Solar Roof ขนาด 5kW และรางวัลที่ 2 รับส่วนลด 50% สำหรับซื้อ Tesla Powerwall และภายในงานยังจัดให้มีโปรโมชันพิเศษ อาทิ เมื่อซื้อ Tesla Powerwall 1 unit รับส่วนลด 100,000 บาท และเมื่อซื้อ Tesla Powerwall 2 units รับส่วนลด 200,000 บาท และหากซื้อ Solar Roof เพิ่ม ลดทันทีอีก 10% ทั้งนี้ Solar D และ Tesla Energy หวังว่าการจัดงานในครั้งนี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่ให้คนไทยได้สัมผัสและเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่เป็นหัวใจหลักของ Tesla ผ่านตัว Tesla Powerwall และทำให้ทุกคนที่เข้าร่วมงานได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยตัดสินใจเลือกใช้บริการต่อไปในอนาคต

สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถเข้าไปปรึกษาเกี่ยวกับบริการและการติดตั้งด้วยตนเองที่ Solar D Gallery ชั้น 4 เซ็นทรัล เอ็มบาสซี หรือดูรายละเอียดได้ที่ https://www.solar-d.co.th/powerwall หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆ ได้แก่ Facebook: Solar D, Line: @Solar-d หรือโทรฯ 02 026 3099