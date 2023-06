คุณอัย

นักเรียนจากโรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี กรุงเทพฯ ริเวอร์ไซด์ สร้างความภาคภูมิใจด้วยผลงานการสอบเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก โดยได้ตอบรับการเข้าเรียนรวมทั้งหมด 462 ออฟเฟอร์

ปีนี้ นักเรียนโรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี กรุงเทพฯ ริเวอร์ไซด์ รุ่นจบปีการศึกษา 2023 ได้รับ 462 ออฟเฟอร์ จากมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลก เช่น Cambridge, Cornell, Imperial College London, London School of Economics, Pepperdine, University College London, Perdue, Brown, Babson, British Columbia, Pratt, Durham และ The Oberlin Conservatory of Music

โดยได้รับการตอบรับเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยจาก 11 ประเทศทั่วโลกในหลากหลายสาขา อาทิ คณะสถาปัตยกรรมจาก Bartlett School มหาวิทยาลัย UCL (อันดับ 1 ของโลกด้านสถาปัตยกรรม), นักเรียน 2 คนได้รับการตอบรับเข้าเรียนคณะแพทยศาสตร์ที่ University of Galway และอีก 1 คนได้รับการตอบรับเข้าคณะแพทยศาสตร์ที่ Royal College of Surgeons Ireland

นอกจากนี้ยังมีนักเรียนได้รับการตอบรับเข้าเรียนสาขา Music Therapy ที่ Berklee College of Music Boston (อันดับ 1 ด้านดนตรีของสหรัฐอเมริกา) รวมถึงคณะทันตแพทยศาสตร์และแพทยศาสตร์จากมหาวิทยาลัย University of Leeds

มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงหลายแห่งในสหรัฐอเมริการับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ เช่นกรณีของอัย นักเรียนชั้น Year13 ที่ได้รับการตอบรับจาก Parsons School of Design ให้เข้าศึกษาด้าน Art and Design ซึ่งอัยมีความตื่นเต้นที่จะได้เดินทางไปเรียนต่อในสถานที่อันเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังสร้างสรรค์ของมหานครนิวยอร์ก และโอกาสที่จะได้เห็นช่องทางแสดงงานศิลปะสร้างสรรค์ใหม่ ๆ โดยได้สัมผัสประสบการณ์ในงานศิลปะและสื่อทางศิลปะที่หลากหลาย

“ตัวเมืองนิวยอร์กเองนั้นให้พลังงานที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวซึ่งอัยเองชอบมาก ๆ และมันก็เหมาะสมแล้วที่อัยจะไปศึกษาต่อที่นั่น ซึ่งจะเป็นที่ที่ส่งเสริมให้อัยได้เติบโตทั้งด้านวิชาการและความเป็นตัวตนของอัยไปพร้อม ๆ กัน อัยตื่นเต้นและหวังว่าหลังจากเรียนจบอัยจะสามารถใช้ความรู้และทักษะที่ได้เรียนรู้ นำไปเปิดธุรกิจศิลปะหรือพื้นที่จัดแสดงของตัวเองได้” อัยพูดอย่างตื่นเต้น

มหาวิทยาลัยชั้นนำเฟ้นหาผู้สมัครที่มีความสนใจและความสามารถหลากหลายนอกเหนือจากความถนัดและศักยภาพทางวิชาการ การที่นักเรียนจากโรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรีได้รับการตอบรับเข้าเรียนด้านแพทยศาสตร์จาก 12 มหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของโรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี ริเวอร์ไซด์ ในการเตรียมความพร้อมให้นักเรียน

คุณสไปรท์

ตัวอย่างนักเรียนอีกคนหนึ่งคือ สไปรท์ ผู้สร้างประวัติศาสตร์เมื่อเขาเป็นนักเรียนคนแรกจากโรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรีที่กำลังจะเข้าศึกษาในคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล สไปรท์ต้องการประกอบวิชาชีพแพทย์เพราะเขาต้องการช่วยให้ผู้คนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และได้รับแรงบันดาลใจในการเป็นหมอจากรุ่นพี่โชรส์เบอรีหลายคนที่เข้าเรียนคณะแพทยศาสตร์ไปก่อนหน้านี้

“ผมอยากจะขอบคุณอาจารย์ของผมสำหรับคำแนะนำและการสนับสนุนตลอดการเรียนระดับ A-levels และทีม Higher Education ที่ช่วยเหลือผมทั้งในขั้นตอนการรับสมัครและการสัมภาษณ์” สไปรท์กล่าวด้วยรอยยิ้ม

ทั้งนี้ ผู้สนับสนุนที่มีความสำคัญต่อความสำเร็จอย่างต่อเนื่องในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยคือทีม Higher Education ของโรงเรียน ซึ่งช่วยแนะแนวและสนับสนุนนักเรียนอย่างเต็มที่ในการเลือกสาขาและมหาวิทยาลัยให้เหมาะสมกับความต้องการและเป้าหมายของนักเรียนแต่ละคนให้มากที่สุด

โดมินิก โมจัน ผู้อำนวยการทีม Higher Education กล่าวว่า “ใน Year 10-13 เราตั้งเป้าหมายที่จะมอบความรู้ที่จำเป็นแก่นักเรียนเพื่อปูพื้นฐานนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายที่สำคัญเช่น การเลือกวิชาเรียนที่เหมาะสมในระดับ IGCSE/GCSE ต่อเนื่องไปสู่ระดับ A Level และการเลือกคณะและมหาวิทยาลัยที่เหมาะสมกับความสามารถและความต้องการของนักเรียนแต่ละคน อย่างไรก็ตาม คำแนะนำที่สำคัญที่สุดที่เราสามารถให้ได้คือนักเรียนต้องทุ่มเทใช้เวลาในการศึกษาในวิชาที่พวกเขาสนใจ มหาวิทยาลัยต้องการเห็นความมุ่งมั่นที่แท้จริงและยั่งยืนต่อสาขาวิชาที่ผู้สมัครเลือกเรียน”