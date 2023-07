หลักสูตรการสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ สื่อสารอย่างไรให้มีแครักเตอร์ โดย ผศ.วรวุฒิ อ่อนน่วม หรือ อาจารย์เอ้ นิเทศ เจ้าของแบรนด์ Sphere’s 3. หลักสูตรเทคนิคการถ่ายภาพและตัดต่อคลิปวีดีโอให้น่าสนใจด้วยโทรศัพท์มือถือ โดย คุณปธานิน จันทร์วิเศษ หรือ คุณฟรองซ์ เจ้าของเพจ เที่ยวไหมเล่า 4. หลักสูตร Into Metaverse Era เข้าสู่ยุคโลกเสมือน โดย คุณปกรณ์ ศุภศักดิ์สุทัศน์ หรือ คุณโจ CEO Ascend Co., Ltd. และ 5. หลักสูตรการพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะการสื่อสารแบบมีเสน่ห์ โดย ดร.วิจิตรา บุญแล วิทยากรพัฒนาบุคลิกภาพ