กูร์เมต์ มาร์เก็ต ร่วมกับ สำนักงานพาณิชย์อิตาเลียน และ สถานทูตอิตาลีประจำประเทศไทย จัดงาน “Taste of Italy Food Showcase 2023” รวมที่สุดแห่งวัตถุดิบชั้นเลิศของอาหารอิตาเลียน การันตีความอร่อยด้วยรางวัลระดับสากล

กูร์เมต์ มาร์เก็ต โดย เดอะมอลล์ กรุ๊ป ที่สุดของพรีเมียมซูเปอร์มาร์เก็ตมาตรฐานระดับโลก ตอกย้ำการเป็น WORLD CLASS GOURMET DESTINATION ศูนย์รวมอาหารและวัตถุดิบชั้นเลิศระดับโลก ร่วมกับ สำนักงานพาณิชย์อิตาเลียน และ สถานทูตอิตาลีประจำประเทศไทย จัดงาน “Taste of Italy Food Showcase 2023” ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Iconic Taste of Italian Product From Selected Regions” รวบรวมความเป็นที่สุดไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบอาหารชั้นเลิศจากต้นกำเนิดไปจนถึงแหล่งผลิตที่ดีที่สุดในแคว้นต่างๆของประเทศอิตาลี การันตีคุณภาพและความอร่อยด้วยรางวัลระดับโลกมากมาย ส่งตรงจากประเทศอิตาลีกว่า 65 แบรนด์ รวมมากกว่า 546 รายการ พร้อมลิ้มรสความอร่อยกับเมนูพิเศษที่จัดจำหน่ายเฉพาะในงานนี้จาก You Hunt we cook ซุป และสลัดบาร์ งานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 – 25 กรกฎาคม 2566 ที่ กูร์เมต์ มาร์เก็ต สาขา เอ็มโพเรียม, เอ็มควอเทียร์ พารากอน ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ และ เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ ท่าพระ และ งามวงศ์วาน

คุณฟรันเชสกา บลาโซเน ที่ปรึกษาและรองหัวหน้าคณะผู้แทน – สถานเอกอัครราชทูตอิตาลีประจำประเทศไทย กล่าวถึงความร่วมมือในการจัดงาน ในครั้งนี้ว่า “จากความสำเร็จของงาน Italian Food Showcase 2022 ที่จัดขึ้นในปีที่ผ่านมา ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้บริโภคทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ทำให้ทางสำนักงานพาณิชย์อิตาเลียน ร่วมกับ สถานเอกอัครราชฑูตอิตาลีประจำประเทศไทย มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะสนับสนุนและสานต่อความร่วมมือกับ กูร์เมต์ มาร์เก็ต โดย เดอะมอลล์ กรุ๊ป จัดงาน “Taste of Italy Food Showcase 2023” โดยปีนี้ต้องการสอดแทรกวิถีชีวิตแห่งความพิถีพิถันในด้านการคัดสรรวัตถุดิบที่ดี มีคุณภาพ อันเป็นหัวใจหลักสำคัญแห่งการปรุงอาหารแสนอร่อยตามแบบฉบับสไตล์อิตาเลียนแท้ โดยการจัดงานในครั้งนี้ ได้เลือกสรรวัตถุดิบ สินค้าอาหาร เครื่องดื่ม ระดับพรีเมียมที่มีชื่อเสียง และได้รับรางวัลการันตีมากมายจากแคว้นต่างๆในประเทศอิตาลี มารวบรวมไว้ภายในงานนี้งานเดียว เพื่อตอกย้ำความเป็นเลิศของอาหารอิตาเลียน และเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จัก และได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางมากขึ้นต่อไป”

ด้าน คุณพลอยชมพู อัมพุช ผู้อำนวยการใหญ่บริหารสินค้าซูเปอร์มาร์เก็ต บริษัท

เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด (Ms. Ploychompu Umphuj; Vice President – Merchandising (Gourmet Market), The Mall Group Co., Ltd.) กล่าวว่า “กูร์เมต์ มาร์เก็ต มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งต่อและประชาสัมพันธ์วัตถุดิบอาหาร และเครื่องดื่มชั้นเลิศจากแคว้นต่างๆของประเทศอิตาลี ให้กับลูกค้าทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น โดยปีนี้ งาน “Taste of Italy Food Showcase 2023” ภายใต้คอนเซ็ปต์“Iconic Taste of Italian Product From Selected Regions” พบกับสินค้าที่ได้รับรางวัลการันตีความอร่อยสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ส่งตรงจากประเทศอิตาลีกว่า 65 แบรนด์ รวมมากกว่า 546 รายการ อาทิ มาริน่า โคลอนน่า แมนดารินโน น้ำมันมะกอกกลิ่นส้มแมนดาริน น้ำมันมะกอกเอ็กซ์ตร้าเวอร์จิ้นสัญชาติอิตาลีแท้ สกัดจากส้มแมนดาริน ให้กลิ่นหอมหวานของส้มแมนดาริน เหมาะกับการทานคู่กับสลัดหรือหมักปลาดิบ หรือใช้ในการทำขนมหวาน เช่น บิสกิต และเค้ก การันตีความอร่อย โดย รางวัล Ambasciatore di qualita ทูตแห่งคุณภาพ, อาเมเดอิ ทอสคาโน่ ช็อกโกแลตนมเข้มข้น จากแคว้นตอสคานา ให้รสชาติของเนยฟัดจ์และคาราเมลเน้นๆ พร้อมกลิ่นหอมของมอลต์ การันตีความอร่อย โดย รางวัล Tavoletta d’Oro 2022, แอปเปิล เรด ป๊อป รสชาติหวาน เนื้อสัมผัสละเอียด และมีกลิ่นหอมและความกรอบที่เป็นเอกลักษณ์ จากหุบเขา South Tyrol จากแคว้น เทรนติโน อัลโต อาดิเก, ฟอร์กราน่า ชีสพาร์มิเจียโน่ เร็จจิอาโน่ ต้นตำรับของชีสเนื้อแข็งจากแคว้นเอมีเลีย-โรมัญญา ผลิตจากนมวัวพันธุ์ Reggiana ซึ่งถือเป็นสายพันธุ์หายาก และได้นมคุณภาพดี ผ่านกรรมวิธีอันประณีตด้วยระยะเวลาการบ่มกว่า 24 เดือน รสชาติเข้มข้น กลมกล่อมของเนยที่ละลาย ผลไม้ซิตรัส และถั่วต่างๆ, อะพิโคลทูรา คาสโซล่า น้ำผึ้งอคาเซีย น้ำผึ้งที่ได้รับรางวัลมากที่สุด รสชาติอร่อย กลิ่นหอม เบา เป็นหนึ่งในน้ำผึ้งที่ไม่จับตัวเป็นก้อน เนื่องจากเปอร์เซ็นต์ของฟรุกโตสที่สูง ซึ่งมีรสชาติออกเปรี้ยวและหวาน เหมาะที่จะรับประทานคู่กับชีสต่างๆทางภาคเหนือของอิตาลีจากแคว้นเอมีเลีย-โรมัญญา การันตีความอร่อย โดย รางวัล Top Italian Food 2023 by Gambero Rosso, คอปโปลา มะเขือเทศปอกเปลือกในน้ำมะเขือเทศ จากแคว้นปุลยา เข้มข้นด้วยมะเขือเทศจากประเทศอิตาลี 100% ปราศจากสารก่อมะเร็ง และแคลเซียมคลอไรด์ เหมาะสำหรับผู้ที่ทานมังสวิรัติ การันตีความอร่อย โดย รางวัล Great Taste Award 2022, รุมโม่ พาสต้า ริกาโทนิ เส้นพาสต้าทรงกระบอกกลวง ความพิเศษเส้นไม่เกาะติด และไม่เละ, ไอ โซไล บัลซามิก ทรัฟเฟิล น้ำส้มสายชูที่ได้จากการหมักองุ่นทางภาคเหนือของอิตาลีจากแคว้นเอมีเลีย-โรมัญญา เหมาะสำหรับการทานคู่กับเนื้อย่าง คาร์ปาชโช และซาลามี่ และสินค้านำเข้าส่งตรงจากประเทศอิตาลีอีกมากมาย”

นอกจากนี้ เชิญสัมผัสอรรถรสแห่งความอร่อยกับ 4 เมนูเอ็กซ์คลูซีฟ รังสรรค์ความอร่อยโดยเซฟจาก You Hunt we cook กับเมนู Fettuccini With Black Truffle Sauce พาสต้าเสิร์ฟคู่กับซอสแบล็คทรัฟเฟิลที่มีกลิ่นหอมรสชาติกลมกล่อมชวนให้ลิ้มลอง และ Artichoke Au Gratin Sauce กราแต็งอทิโชคโรยชีสและเกล็ดขนมปังที่มีรสชาติเฉพาะตัวน่าลิ้มลอง Rummo Rigatoni Pasta Pesto Salad With Bacon เมนูสลัดจากสลัดบาร์ คลุกเคล้าด้วยซอสเพสโต้ที่มีส่วนผสมที่คัดมาพิเศษ เพื่อให้ได้รสกลมกล่อม หอม มัน และ Minestrone Soup With Rummo Rigatoni Pasta ซุปผักรวมที่มีส่วนผสมของผักหลากหลายชนิด รสชาติกลมกล่อมด้วยการเพิ่มเส้นรุมโม่เพื่อให้มีความอร่อยมากยิ่งขึ้น

พบกับพิธีเปิดงาน จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2566 เวลา 14.00 น. ที่ กูร์เมต์ มาร์เก็ต สาขาสยามพารากอน โดยได้รับเกียรติจาก คุณฟรันเชสกา บลาโซเน ที่ปรึกษาและรองหัวหน้าคณะผู้แทน – สถานเอกอัครราชทูตอิตาลีประจำประเทศไทย เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย คุณจูเซปเป ลามัคเคีย ข้าหลวงพาณิชย์อิตาเลียนประจำประเทศไทย, คุณศุภวุฒิ ไชยประสิทธิ์กุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริหารสินค้าซูเปอร์มาร์เก็ตและฟู้ด, คุณพลอยชมพู อัมพุช ผู้อำนวยการใหญ่บริหารสินค้าซูเปอร์มาร์เก็ต บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด ร่วมงาน อีกทั้งภายในงานพบกับเทคนิคการปรุงอาหารอย่างพิถีพิถันสไตล์อิตาเลียนแท้สูตรพิเศษ จากเชฟ Paolo Vitaletti ที่คิดค้นและรังสรรค์ขึ้นเฉพาะงานนี้เท่านั้น

ร่วมช้อปหลากหลายวัตถุดิบ สินค้าอาหารและเครื่องดื่มชั้นเลิศส่งตรงจากประเทศอิตาลี และลิ้มรสความอร่อยไปกับรสชาติอาหารสไตล์อิตาเลียนแท้ได้ ในงาน “Taste of Italy Food Showcase 2023” ตั้งแต่วันที่ 12 – 25 กรกฎาคม 2566 ที่ กูร์เมต์ มาร์เก็ต สาขา เอ็มโพเรียม, เอ็มควอเทียร์ พารากอน ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ และ เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ ท่าพระ และงามวงศ์วาน พร้อมบริการจัดส่งถึงบ้าน เมื่อสั่งผ่านบริการ Call To Order หรือ ช้อปออนไลน์ ที่ www.GourmetMarketThailand.com หรือสามารถติดตามละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook: Gourmet Market Thailand