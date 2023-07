Education New Zealand ร่วมสนับสนุน TIA 2023

ผู้เชี่ยวชาญนิวซีแลนด์ แนะเทคนิคสู่เส้นทางนักนวัตกรรุ่นเยาว์

หน่วยงานการศึกษานิวซีแลนด์ (Education New Zealand; ENZ) ร่วมสนับสนุนโครงการประกวดนวัตกรรมแห่งประเทศไทย หรือ Thailand Innovation Awards 2023 (TIA2023) ซึ่งจัดโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) หรือ NIA เพื่อพัฒนาศักยภาพของเยาวชนให้พัฒนาผลงานสู่ความเป็นธุรกิจนวัตกรรม โดยเปิดโอกาสให้เยาวชนได้พัฒนาผลงานผ่านค่ายนวัตกรรุ่นเยาว์ ให้รู้จักคิดแก้ไขปัญหาจากมุมมองใหม่ที่แตกต่างและสร้างสรรค์เรียนรู้ปัญหา สร้างและทดสอบชิ้นงานต้นแบบวางแผนธุรกิจ เชื่อมโยงกับเทคโนโลยี จัดสรรทรัพยากรในการผลิต และเพิ่มมูลค่าผลงานนวัตกรรมนำเสนอออกสู่ตลาด

นางสาวช่อทิพย์ ประมูลผล ผู้อำนวยการ ประจำประเทศไทยและฟิลิปปินส์ หน่วยงานการศึกษานิวซีแลนด์ สถานทูตนิวซีแลนด์ ประจำประเทศไทย เปิดเผยว่า หน่วยงานการศึกษานิวซีแลนด์ (Education New Zealand; ENZ) ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐบาลนิวซีแลนด์ มีความมุ่งมั่นในการประสานความร่วมมือด้านการศึกษากับหน่วยงาน องค์กรและสถาบันการศึกษาของไทยมาอย่างต่อเนื่อง และครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกที่ ENZ และสถาบันจากประเทศนิวซีแลนด์ได้มีโอกาสร่วมจัดโครงการ Thailand Innovation Awards 2023 (TIA2023) ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของการศึกษานิวซีแลนด์

“ประเทศนิวซีแลนด์มีเป้าหมายทางการศึกษานานาชาติ คือการสร้างพลเมืองโลก Global Citizenship และการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการศึกษา การสร้างการคิดแบบวิเคราะห์ การสร้างนวัตกรรม และมีแนวคิดแบบ creative thinker คนในประเทศถูกปลูกฝังในเรื่องการสร้างนวัตกรรมและธุรกิจที่รองรับประชากรโลก ไม่ได้เป็นแค่ User หรือผู้ใช้นวัตกรรมเท่านั้น แต่การศึกษานิวซีแลนด์ยังสอนให้เป็นผู้สร้างนวัตกรรม ดังเช่นสโลแกนขององค์กรคือ Think New” นางสาวช่อทิพย์ กล่าวและเสริมว่า

การสนับสนุนโครงการ TIA2023 ทาง ENZ ได้รับความร่วมมือจาก University of Canterbury (UC) มหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศนิวซีแลนด์ และเป็นมหาวิทยาลัยที่ติดอันดับท็อป 3% ของโลก ที่จะมาแชร์ความรู้และเทคนิคการสร้างธุรกิจในประเทศนิวซีแลนด์ นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจาก Chasing Time English ซึ่งเป็นบริษัท Education Technology ที่พัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนการสอนภาษาอังกฤษออนไลน์ผ่านละครสั้นจากประเทศนิวซีแลนด์มาช่วยพัฒนาด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษให้กับน้องๆเยาวชนไทยที่เข้าร่วมโครงการฯนี้

โดยเมื่อเร็วๆ นี้ รศ.ดร. ฮุยเบิร์ด เดอ รายส์ (Dr. Huibert de Vries) อาจารย์อาวุโสจากภาควิชาการจัดการการตลาดและการเป็นผู้ประกอบการ จากมหาวิทยาลัยแคนเทอร์เบอรี (University of Canterbury) ประเทศนิวซีแลนด์ ได้เดินทางมาบรรยายและแชร์เทคนิคการสร้างธุรกิจในประเทศนิวซีแลนด์ให้กับน้องๆเยาวชนไทยค่ายนวัตกรรุ่นเยาว์กว่า 100 คน (จาก 40 ทีมที่ผ่านการคัดเลือก) ในหัวข้อ “กรณีศึกษานวัตกรรมที่ประสบความสำเร็จจากนวัตกรรุ่นใหม่ในประเทศนิวซีแลนด์ (Success innovation case from young innovator in New Zealand)” ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

รศ.ดร.ฮุยเบิร์ด เดอ รายส์ ให้คำแนะนำว่า “ผู้ประกอบการต้องเดินเข้าหาโอกาสและพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอย่ารอให้โอกาสเข้ามาหา และการที่จะเป็นผู้ประกอบการนั้น คุณต้องอยู่กับปัจจุบันแต่คาดการณ์ได้ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไร สิ่งที่ยากที่สุด (ในการเป็นผู้ประกอบการ) คือการที่คุณไม่รู้ในสิ่งที่คุณไม่รู้ หากคุณรู้ว่าคุณไม่รู้บางสิ่ง นั่นจะแก้ได้ง่าย แต่ถ้าคุณไม่รู้ว่ามีปัญหาอยู่ แบบนั้นยากมากที่จะแก้ได้ เราจึงพยายามสอนให้เด็กตระหนักถึงสิ่งที่เขาไม่รู้”

Fail! Make mistakes- lots of then; กล้าที่จะผิดพลาด และเรียนรู้ในความผิดพลาด ผู้ประกอบการต้องกล้าที่จะลงมือทำ อย่ากลัวความล้มเหลวหรือความผิดพลาดจนไม่กล้าลงมือทำ ต้องกล้าที่จะลองผิดลองถูกและเรียนรู้ซ้ำๆเอาความผิดพลาดในอดีตมาเป็นบทเรียน และให้มองความล้มเหลวหรือความผิดพลาดนั้นเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จ อย่ามองเป็นด้านตรงข้ามกันว่าด้านนี้คือความสำเร็จอีกด้านเป็นความผิดพลาด Be present! Be engaged; อยู่กับปัจจุบันอย่าจมกับความผิดพลาด ให้นำสิ่งที่ผิดพลาดในอดีตมาถอดรหัสถอดเป็นบทเรียนมาเรียนรู้ต่อ เมื่อรู้ว่าเราต้องทำอะไรให้เดินไปหาผู้ที่จะช่วยเราได้ ผู้ประกอบการเข้าใจว่า ‘การอยู่กับปัจจุบัน’ เป็นสิ่งสำคัญ Learning about lots of different things. Keep asking questions; ให้เรียนรู้อยู่สม่ำเสมอ ถ้าไม่รู้ให้รู้จักตั้งคำถาม ‘ คนที่ใฝ่รู้และผู้เรียนที่สมดุล’ สามารถสร้างพนักงาน ผู้ประกอบการ และผู้นำที่โดดเด่นได้ ซึ่งในที่สุดพวกเขาเองจะกลายเป็นคนที่โดดเด่น Be willing to play a long game; อย่าคิดว่าจะมีอะไรได้มาง่ายๆ เส้นทางของการเป็นผู้ประกอบการต้องใช้เวลาต้องทุ่มเทจนกว่าจะประสบความสำเร็จ Stay true to your value ; ให้โฟกัสในเป้าหมายในคุณค่าของสิ่งที่เรากำลังทำ ว่าเรากำลังอะไรเพื่ออะไร ให้ความสำคัญกับอะไร

รศ.ดร. เดอ รายส์ ยังได้กล่าวถึงอุปสรรคของผู้ประกอบการรุ่นใหม่หรือผู้ประกอบการวัยรุ่นที่พบบ่อยคือ 1.) ไม่รู้ว่าตัวเองขาดอะไรและไม่ขาดอะไร 2.) อยากประสบความสำเร็จเร็ว ฉะนั้น อย่าใจร้อนค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆเติบโตไป ไม่ต้องเร่งรีบที่จะประสบความสำเร็จเร็วเกินไป ต้องรู้จักอดทนที่จะเรียนรู้ไปสู่เป้าหมาย

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการศึกษานิวซีแลนด์ ดูได้ที www.studywithnewzealand.govt.nz