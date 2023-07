ลุ้นของรางวัลเครื่องใช้ไฟฟ้าทีซีแอล พร้อมล่องเรือหรู พบกับ ป้อง ณวัฒน์และลุ้นรางวัลใหญ่รถยนต์ ALL NEW GWM TANK 500 มูลค่าของรางวัลรวมกว่า 6 ล้านบาท

TCL (ทีซีแอล) ผู้นำด้านเครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับผู้บริโภค และแบรนด์ทีวีอันดับสองของโลก เปิดตัวแคมเปญแจกโชคใหญ่ TCL Xperience Time to Go Big Surprise ให้ผู้บริโภคได้ลุ้นรางวัลเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทีซีแอลกว่า 19 รายการ พร้อมลุ้นล่องเรือหรูพบกับพรีเซนเตอร์ของทีซีแอล ป้อง ณวัฒน์ และโชคใหญ่รถ ALL NEW GWM TANK 500 รวมมูลค่าของรางวัลกว่า 6 ล้านบาท โดยสามารถร่วมกิจกรรมครั้งยิ่งใหญ่นี้ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ธันวาคม 2566

เพียงซื้อผลิตภัณฑ์ทีซีแอลที่ร่วมรายการผ่านช่องทางออนไลน์ หรือร้านตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ พร้อมลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม โดยเขียนชื่อ – นามสกุล ลงบนใบเสร็จ และถ่ายรูปเพื่อลงทะเบียนบนเว็บไซต์ของทีซีแอล โดยกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน และเก็บใบเสร็จที่ลงทะเบียนไว้ เพื่อยืนยันตัวตน ทั้งนี้ชื่อ – สกุล ของผู้ที่ได้รับรางวัลต้องตรงกับบัตรประชาชน เพียงเท่านี้ ก็มีสิทธิลุ้นรางวัล เครื่องใช้ไฟฟ้า 19 รางวัล รวมถึง TCL TV ขนาด 98 นิ้ว มูลค่า 199,990 บาท เครื่องปรับอากาศ TCL FreshIn Series ตู้เย็น TCL Side by Side เครื่องซักผ้า TCL Wash and Dry เป็นต้น พิเศษเมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ทีวีของทีซีแอลที่ร่วมรายการ รับฟรี Viu Premium Code 1 เดือน ให้คุณได้เพลิดเพลินกับหลากหลายรายการบันเทิงยอดนิยมบนแอปเดียว นอกจากนี้ ยังลุ้นร่วมล่องเรือดินเนอร์สุดหรู พบกับพรีเซนเตอร์ของทีซีแอล ป้อง ณวัฒน์ กุลรัตนรักษ์ ซูเปอร์สตาร์ของไทย พร้อมลุ้นเป็นผู้โชคดีรับรางวัลใหญ่ รถ ALL NEW GWM TANK 500 มูลค่ากว่า 2,500,000 บาทอีกด้วย

จอห์นนี่ หยี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีซีแอล อิเล็กทรอนิกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด กล่าวว่า “แคมเปญ TCL Xperience Time to Go Big Surprise ถือเป็นแคมเปญการตลาดครั้งใหญ่ของปีนี้ โดยคาดว่าจะช่วยให้ตลาดครึ่งปีหลังคึกคักมากขึ้น พร้อมให้ผู้บริโภคตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากทีซีแอลง่ายขึ้น เชื่อว่า ผู้บริโภคจะตอบรับและสนุกไปกับแคมเปญนี้ของทีซีแอลเป็นอย่างดี”

ทั้งนี้ การจับรางวัลใหญ่แบ่งเป็นสองครั้ง โดยครั้งที่ 1 จะจับฉลากผู้โชคดีจากรายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม ผ่าน Live Streaming บน Facebook Page: TCL Electronics ในวันที่ 27 กันยายน 2566 ผลิตภัณฑ์ที่มีสิทธิลุ้นการจับรางวัล ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ซื้อในช่วงวันที่ 20 กรกฎาคม – 25 กันยายน 2566 เท่านั้น โดยของรางวัลที่จับฉลากในครั้งที่ 1 ได้แก่ ล่องเรือสุดหรู Dinner on Cruise 150 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 990 บาท รวมมูลค่า 148,500 บาท และรางวัลเครื่องใช้ไฟฟ้า 19 รางวัล ได้แก่ TCL TV ขนาด 98 นิ้ว รุ่น C735 จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 199,990 บาท TCL เครื่องปรับอากาศ FreshIN Series ขนาด 12,000 BTU จำนวน 3 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 20,990 บาท รวมมูลค่า 62,970 บาท TCL ตู้เย็น Side by Side จำนวน 5 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 21,990 บาท รวมมูลค่า 109,950 บาท TCL เครื่องซักผ้า Wash and Dry จำนวน 10 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 19,900 บาท รวมมูลค่า 199,000 บาท

ส่วนการจับรางวัลใหญ่ ครั้งที่ 2 ลุ้นรางวัลใหญ่ รถ ALL NEW GWM TANK 500 มูลค่า 2,500,000 บาท จะจัดขึ้นโดยการ Live Streaming ผ่าน Facebook page ช่องทาง : TCL Electronics ในวันที่ 9 มกราคม 2567 โดยผลิตภัณฑ์ที่มีสิทธิจับรางวัล ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ซื้อตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2566 เท่านั้น ซึ่งผู้ที่ไม่ได้รับรางวัลในการจับรางวัลครั้งที่ 1 รายชื่อจะถูกนำไปลุ้นต่อในการจับรางวัลครั้งที่ 2 ด้วย

ทางบริษัทฯ จะติดต่อกลับหาผู้โชคดีหลังจากประกาศรายชื่อ หากติดต่อไม่ได้ภายใน 7วัน จะถือว่าสละสิทธิ์และมอบรางวัลแก่ผู้โชคดีในลำดับถัดไป ทั้งนี้ ผู้โชคดีที่ได้รางวัลมูลค่าตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป ต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ตามมูลค่าของรางวัล ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อกำหนดโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า และคำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นอันสิ้นสุด ข้อมูลและเงื่อนไขเพิ่มเติม คลิก https://www.tcl.com/th/th/news/TCLXperienceTimetogoBigSurprise