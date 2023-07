คุณอาริสรา สุธาสุทธิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักกิจการองค์กร บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC รับมอบประกาศนียบัตรรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption: CAC) ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 4 ซึ่งมีวาระ 3 ปี ตั้งแต่มีนาคม 2566 – มีนาคม 2569 ในงาน “Thailand 11th National Conference on Collective Action Against Corruption” รวมพลังธุรกิจโปร่งใส ใส่ใจต้านคอร์รัปชัน จัดโดยโครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย เพื่อประกาศเกียรติคุณ ความมุ่งมั่นให้กับบริษัทในการพัฒนาระบบภายในเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันจากความเสี่ยงคอร์รัปชัน จนสามารถผ่านการรับรองกับ CAC อีกทั้งเป็นการแสดงพลังของแนวร่วมเอกชนในการต่อต้านคอร์รัปชัน สร้างเครือข่ายธุรกิจโปร่งใส ตอกย้ำถึงการดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล มีการบริหารความเสี่ยงและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและการให้สินบนทุกรูปแบบ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร

IRPC ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ ควบคู่ไปกับการดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้กับประเทศต่อไป

“IRPC สร้างสิ่งที่ดีเพื่ออนาคต”