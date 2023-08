ผู้หญิงทุกช่วงวัยมีความละเอียดอ่อน จึงต้องรับการดูแลสุขภาพอย่างละเอียด เมื่อเข้าวัยเริ่มมีประจำเดือน แสดงถึงการเริ่มเข้าสู่วัยผู้หญิงเต็มตัว ระบบสืบพันธุ์ รังไข่ทำงานได้เต็มที่ ในช่วงวัยนี้จะมีระยะเวลานานคือตั้งแต่อายุ 15 – 50 ปี ซึ่งการดูแลแต่ละช่วงวัยก็ย่อมแตกต่างกัน เพียงแค่หันมาดูแลสุขภาพให้มากขึ้น ไม่ว่าจะแค่ขยับร่างกาย เคลื่อนไหวร่างกาย การเข้าเทรนด์ออกกำลังกายแบบฟิวชั่น การเลือกทานอาหารมีประโยชน์ ดื่มน้ำ พักผ่อนอย่างเพียงพอ ก็พร้อมใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ เพียงแค่เพื่อให้ตัวเองมีสุขภาพดี

“โรงพยาบาลนวเวช”จึงจัดแคมเปญ All About Women เพื่อดูแลสุขภาพครบทุกช่วงวัยให้กับคุณผู้หญิงทุกท่าน พร้อมทั้งสามารถมอบเป็นของขวัญให้กับคุณแม่ทุกท่านในเดือนสิงหาคม อาทิ Check up Program ราคาเริ่มต้น 2,900 บาท โปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับคุณผู้หญิงมีให้เลือก 3 แบบ Active life (20 รายการ) Healthy life (27 รายการ), Perfect lady (31 รายการ) และ Perfect Beauty Program โปรแกรมดูแลผิวพรรณ ราคาเริ่มต้น 1,500 บาท เป็นต้น เมื่อสั่งชื้อ 10,000 บาทขึ้นไป รับฟรี Voucher Yoga And Me สำหรับเข้าคลาสโยคะ, คลาสเต้น, คลาสพิลาทิส และคลาสบาร์ มูลค่า 2,370 บาท เปิดขายตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ตุลาคม 2566 สามารถสั่งชื้อผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่ https://www.navavej.com/package/18993 ซึ่งเงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โรงพยาบาลนวเวช โทร. 02 483 9999 I Line: @navavej I www.navavej.com

เพราะสุขภาพผู้หญิงควรได้รับการดูแลตั้งแต่แรกเริ่ม เพื่อสุขภาพที่ดีอย่างยืนยาว โดยเฉพาะการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกที่สามารถฉีดได้ตั้งแต่เด็กเพื่อป้องกันและลดความรุนแรงของโรคอย่างมีประสิทธิภาพและอย่าละเลยการตรวจสุขภาพประจำปี และการตรวจภายในสตรีทุก ๆ ปี เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดโรคต่าง ๆ เกี่ยวกับผู้หญิงขึ้นได้ในอนาคต