กอ.รมน.จัดสัมมนา “ยุทธศาสตร์การป้องกันการทุจริตเชิงนโยบายระดับท้องถิ่น” มุ่งบูรณาการขับเคลื่อนประเทศสู่การปลอดทุจริตและประพฤติมิชอบระดับท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 4 ส.ค.2566 ที่สำนักงาน ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ โดยพลตรี ธนาธิป สว่างแสง รองผู้อำนวยการสำนักกิจการมวลชนและสารนิเทศ ร่วมกิจกรรมสัมมนาสาธารณะหัวข้อ “ยุทธศาสตร์การป้องกันการทุจริตเชิงนโยบายระดับท้องถิ่น” ในหลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) ของสถาบันการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สัญญา ธรรมศักดิ์ สำนักงาน ป.ป.ช. โดยมี พลตำรวจเอก วัชรพล ประสารราชกิจ ประธาน ป.ป.ช. เป็นประธานในพิธีฯ

ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้มุ่งสร้างผู้นำและผู้บริหารที่มีจริยธรรม คุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อเป็นภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

โดยจัดแสดงนิทรรศการ และการแสดงพลังเกี่ยวกับธรรมาภิบาล และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันจากหน่วยงานเครือข่าย การปาฐกถาพิเศษเรื่อง “Zero Tolerance Anti – corruption Campaign : How did China stop corruption ?” โดย ฯพณฯ หาน จื้อเฉียง เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำราชอาณาจักรไทย

และมีการนำเสนอผลการศึกษายุทธศาสตร์ จาก นยปส. รุ่นที่ 14 หัวข้อ “ยุทธศาสตร์การป้องกันการทุจริตเชิงนโยบายระดับท้องถิ่น” ซึ่งได้รวบรวมข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ และผู้เข้ารับการอบรม ครอบคลุมทุกมิติ เพื่อวิเคราะห์สภาพปัญหาการคอร์รัปชันของประเทศไทยในปัจจุบัน

พร้อมทั้งเสนอแนวทางในการป้องกันและแก้ไข ซึ่งผลจากการศึกษาได้กำหนดยุทธศาสตร์ PRIDE ขึ้น อันได้แก่ P = Politics คือ การสร้างพลังการเมืองสุจริต R = Regulatory คือ เครื่องมือทางกฎหมาย และการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง I = Involvement คือ การมีส่วนร่วมของประชาชน D = Digitalization คือ นวัตกรรมและเครื่องมือในการป้องกันการทุจริต E = Evaluation คือ การพัฒนาการประเมินผลและตัวชี้วัด

ประกอบไปด้วย 5 ยุทธศาสตร์ย่อย อาทิ 1. การสร้างพลังทางการเมืองสุจริตเพื่อป้องกันการทุจริตเชิงนโยบายระดับท้องถิ่น 2. เครื่องมือทางกฎหมายเกี่ยวกับมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงนโยบายของท้องถิ่น และการบูรณาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3. ยุทธศาสตร์ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน 4. ยุทธศาสตร์ด้านการนวัตกรรมและเครื่องมือในการป้องกันการทุจริต 5. การพัฒนาตัวชี้วัดในการป้องกันการทุจริตเชิงนโยบายระดับท้องถิ่น โดยผลจากการสัมมนาในครั้งนี้จะนำเสนอต่อ ป.ป.ช. เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ และเป็นแนวทางในการป้องกันการทุจริตเชิงนโยบายระดับท้องถิ่น

ทั้งนี้ กอ.รมน.สามารถนำผลจากการสัมมนามาเป็นแนวทางในการบูรณาการขับเคลื่อนความมั่นคงโดยใช้กลไกระดับจังหวัด ผลักดันให้ทุกภาคส่วนในสังคมโดยเฉพาะหน่วยงานรัฐ เร่งสร้างภูมิคุ้มกันระดับชุมชนท้องถิ่นให้ตระหนักถึงภัยจากการทุจริตเชิงนโยบาย

และเน้นสร้างการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนเพื่อให้เกิดความตื่นตัวและเข้ามามีส่วนในการเฝ้าระวัง และป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นที่มีอยู่ใกล้ตัว มุ่งเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ และการบริหารจัดการภาครัฐให้มีความโปร่งใส มีธรรมาภิบาล ปลอดจากภัยทุจริตและประพฤติมิชอบได้อย่างยั่งยืน