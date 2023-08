เชฟป้อม ยืนยัน แคมเปญใหม่ ไก่ไทสันอร่อยเกินคาด

เชฟป้อม ไทสัน (Tyson) ผู้นำนวัตกรรมอาหารและผลิตภัณฑ์โปรตีนระดับโลก เปิดตัวแคมเปญใหม่ ‘ไก่ไทสันอร่อยเกินคาด เชฟป้อมคอนเฟิร์ม’ แบรนด์ไทสันปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ไก่ปรุงสุกแช่แข็งพร้อมรับประทานกว่า 12 รสชาติ ที่ให้ความอร่อยที่แตกต่าง จากนวัตกรรมที่ไม่หยุดพัฒนาด้วยศูนย์วิจัยทั่วโลก พร้อมการันตี ‘ความอร่อยเกินคาด’ ด้วยการยอมรับจาก ‘เชฟป้อม – หม่อมหลวง ขวัญทิพย์ เทวกุล’ นักโภชนาการและผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารที่ได้รับการยอมรับของประเทศ เซอร์ไพรส์ด้วยการแท่นขึ้นพรีเซ็นเตอร์ไก่ไทสันคนแรกในประเทศไทย และเปิดตัวขนาดใหม่ 1 กก. รองรับเสียงเรียกร้องจากลูกค้าครอบครัวใหญ่และธุรกิจผู้ประกอบการอาหาร

บริษัท ไทสัน อินเตอร์เนชั่นแนล เอพีเอซี จำกัด ผู้นำนวัตกรรมอาหารและผลิตภัณฑ์โปรตีนชื่อดังระดับโลก ได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ภายใต้แคมเปญใหม่ ‘ไก่ไทสันอร่อยเกินคาด เชฟป้อมคอนเฟิร์ม’ ชูจุดขายของผลิตภัณฑ์ที่มีความอร่อยเฉพาะตัวไม่เหมือนใคร จากการพัฒนารสชาติและปรับรูปแบบจนได้ นวัตกรรมเคลือบกรอบ 3 ชั้น ทำให้ไก่ทอดมีความกรอบ และนวัตกรรมการหมักแบบสุญญากาศในทุกสินค้า ที่ให้รสชาติเข้าเนื้อและเนื้อไก่ด้านในนุ่มฉ่ำ และมีให้เลือกสรรถึง 12 รสชาติ เช่น ไก่คาราเกะสไตล์ญี่ปุ่น, ปีกบนไก่สไตล์อเมริกัน, ไก่ย่างเนื้อนุ่ม และนักเก็ตไก่ พร้อมการันตีความอร่อยจนต้องยกนิ้วให้จากเชฟสุดยอดฝีมือของเมืองไทยอย่าง ‘เชฟป้อม’ พรีเซ็นเตอร์ไก่ไทสันคนล่าสุด ไม่เพียงเท่านั้นไก่ไทสันไก่ปรุงสุกแช่แข็งพร้อมทาน มีวิธีทำที่ง่าย สะดวก ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่

หากพูดถึงสุดยอดเชฟนาทีนี้ คงไม่มีใครรู้จัก ‘เชฟป้อม’ ด้วยประสบการณ์ในวงการอาหาร กว่า 20 ปี จนเป็นยอดฝีมือและได้รับการยอมรับไปทั่วประเทศ เป็นที่รู้กันว่าเชฟป้อมคือผู้ซึ่งใส่ใจรสชาติ คุณภาพ และส่วนผสมในแต่ละจานอย่างพิถีพิถันไม่ว่าจะในบทบาทเชฟหรือผู้รับประทานอาหาร เหมือนกับบทบาทพรีเซ็นเตอร์สินค้า ที่ต้องผ่านการลิ้มรสชาติและการันตีคุณภาพด้วยตัวเองว่าอร่อยจริง ด้วยคุณภาพของไก่ไทสันที่เป็นเลิศด้านความอร่อยเกินคาด ทำให้เชฟป้อมยอมรับถึงรสชาติและไว้วางใจ จนอยากส่งต่อความอร่อยให้ทุกคนได้ลิ้มลอง

ไทสัน อินเตอร์เนชั่นแนล เอพีเอซี มีการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ด้านอาหารอย่างต่อเนื่อง โดยปรับให้ตอบโจทย์กับความต้องการและรสชาติที่ถูกปากของผู้บริโภคในแต่ละประเทศ ในปัจจุบันมีศูนย์วิจัยและพัฒนาถึงกว่า 13 แห่งทั่วโลก เพื่อส่งมอบรสชาติและคุณภาพที่ตอบโจทย์ผู้บริโภค นอกเหนือจากงานวิจัยแล้ว ไทสันยังเพิ่มการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่หลากหลาย โดยการสำรวจความต้องการของลูกค้าจึงมีการเพิ่มไซซ์ 1 กก. เหมาะสำหรับครอบครัวใหญ่หรือเจ้าของธุรกิจอาหารที่มองหาความอร่อย สะดวก คุ้มค่า คุ้มราคา โดยขนาด 1 กก. วางขายเฉพาะที่แม็คโคร 40 สาขา (กรุงเทพ ปริมณฑล และหัวเมืองใหญ่)

ไก่ไทสันรังสรรค์ความหลากหลายด้านรสชาติอาหารที่ตอบโจทย์คนทุกเพศทุกวัย พร้อมได้รับการยืนยันความอร่อยเกินคาดจาก ‘เชฟป้อม’ ผลิตภัณฑ์ไก่ปรุงสุกแช่แข็งพร้อมรับประทานของไทสัน สามารถซื้อสินค้าได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตและโมเดิร์นเทรดชั้นนำที่มีสาขาครอบคลุมทั่วประเทศได้แล้วที่ Lotus, Lotus Express, Lotus’s Go Fresh, Big C, Mini Big C, Central Food Hall, Tops Market, Gourmet Market, Home Fresh Mart, Villa Market, Foodland, MaxValu, Rimping และช่องทางออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ www.tyson.co.th, LINE : @tysonfoods, Shopee : https://bit.ly/3EkENs5, Lazada https://bit.ly/3bf9YZC และ FOOD PANDA ติดตามข่าวสารและเรื่องราวต่างๆ ได้ที่ช่องทาง Facebook: Tysonbrandthailand และ Instagram: @tysonbrandthailand