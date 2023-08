เดอะมอลล์กรุ๊ป จัด 2 งานใหญ่รับเทศกาลวันแม่ งาน THE MALL LIFESTORE WOMEN INSPIRED TEXTILE OF LOVE เส้นใยรัก สานสัมพันธ์วันแม่ และงาน THE MALL LIFESTORE WOMEN INSPIRED FOOD OF LOVE อร่อยเลิฟ เมนูรัก

เดอะมอลล์กรุ๊ป ร่วมกับ บริษัท ทีพีเอ็น โกลบอล จำกัด, MISS UNIVERSE THAILAND, ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน), บริษัท ไทยน้ำทิพย์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด , บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน) หรือ SACIT จัดงาน “THE MALL LIFESTORE WOMEN INSPIRED TEXTILE OF LOVE เส้นใยรัก สานสัมพันธ์วันแม่” ครั้งแรกกับจักรวาลไหมไทย นิทรรศการรวบรวมชุดผ้าไหมไทยร่วมสมัย ออกแบบโดย 54 ดีไซน์เนอร์ 54 จังหวัดจากเวที MISS UNIVERSE THAILAND 2023 , นิทรรศการผ้าไหมไทยจาก SACIT และคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ชมผ้าไหมโบราณที่หาชมได้ยาก , การประกวด QUEEN OF THAI TEXTILE , แฟชั่นโชว์ผ้าไทยคู่แม่ลูกจากเวที NEXT UNIVERSE 2023 ในวันที่ 10 – 14 สิงหาคม 2566 ที่เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ งามวงศ์วาน พร้อมจัดงาน THE MALL LIFESTORE WOMEN INSPIRED FOOD OF LOVE ยกขบวนเมนูรัก อร่อยเลิฟ ฉลองเทศกาลวันแม่ การันตีเมนูอร่อยสำหรับคู่แม่-ลูกฟู้ดเลิฟเวอร์ได้เต็มอิ่ม งานจัดวันที่ 10 – 16 สิงหาคม 2566 ที่เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ งามวงศ์วานและเดอะมอลล์ โคราช

เนื่องในโอกาสเทศกาลวันแม่ ชวนคู่แม่-ลูกและทุกครอบครัว ร่วมงาน “THE MALL LIFESTORE WOMEN INSPIRED TEXTILE OF LOVE เส้นใยรัก สานสัมพันธ์วันแม่” นำเสนอผ้าและสิ่งทอของไทย สะท้อนถึงเอกลักษณ์ไทยที่ได้รับการยอมรับและมีชื่อเสียงไปทั่วโลก โดยเชื่อมโยงความรักของแม่ผ่าน ‘เส้นใยไหม’ ที่ได้รับสมญานามว่าเป็น “ราชินีแห่งเส้นใย” ไฮไลท์ของงานนี้ ครั้งแรกที่ เดอะมอลล์ กรุ๊ป ร่วมกับเวที MISS UNIVERSE THAILAND 2023 จัดการประกวด QUEEN OF THAI TEXTILE และแฟชั่นโชว์ผ้าไทยคู่แม่ลูกจากเวที NEXT UNIVERSE 2023 ในการประกวด NEXT UNIVERSE IN THAI TEXTILE, ครั้งแรกกับจักรวาลไหมไทย นิทรรศการรวบรวมชุดผ้าไหมไทยร่วมสมัยที่สวมใส่โดยเหล่าสาวงามผู้เข้าประกวดจาก MISS UNIVERSE THAILAND 2023 ออกแบบโดย 54 ดีไซน์เนอร์ 54 จังหวัดมาไว้ในงานนี้ที่เดียว , นิทรรศการ ‘กว่าจะเป็นไหม’ ถ่ายทอดวัฒนธรรมการทอผ้าที่เป็นมนต์เสน่ห์ของไทย ตั้งแต่กระบวนการแรกเริ่มจากหนอนไหมสู่การเป็นผ้าไหมไทย ทั้งการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม สาธิตการสาวไหม การย้อมสีเส้นไหม การทอผ้าไหม และนิทรรศการผ้าไหม จาก SACIT และคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อาทิ ผ้าไหมแพรวา-ผ้าไหมทอมือของชาวภูไท จ.กาฬสินธุ์, ผ้าไหมมัดหมี่, ผ้าไหมยกดอก, ผ้าจกและผ้าขิด พร้อมชมผ้าไหมโบราณของจังหวัดมหาสารคามที่หาชมได้ยาก เลือกซื้อสินค้าหัตถกรรม หัตถศิลป์ ของดี ของเด็ดจากภูมิปัญญาชาวบ้าน ผ้าไหมไทย, ผ้าไทยต่างๆ ในราคาพิเศษภายในงาน รวมทั้งหลากหลายกิจกรรมที่จะมาสร้าง MOMENT สุดประทับใจในช่วงเทศกาลวันแม่

พบกิจกรรมไฮไลท์มากมายตลอดการจัดงาน 10 สิงหาคม เวลา 16.00 น. ร่วมพูดคุยกับ “แพรี่พาย- อมตา จิตตะเสนีย์” ผู้ที่สร้างชื่อเสียงให้กับผ้าไหมไทยสู่สากล ควงคู่มากับคุณแม่ “คุณภัสรา จิตตะเสนีย์” พร้อมชมแฟชั่นโชว์ชุดผ้าไหมไทยร่วมสมัย

11 สิงหาคม เวลา 16.00 น. เปิดเวทีการประกวด QUEEN OF THAI TEXTILE เฟ้นหาสาวงามที่นำเสนอ อัตลักษณ์ สร้างสรรค์ผลงานผ้าไหมไทยได้อย่างสง่างามและสมบรูณ์แบบ ผู้ชนะเลิศจะได้รับสายสะพาย พร้อมเงินสดจำนวน 50,000 บาท และรางวัลขวัญใจ M CARD จะได้รับรางวัล 240,000 MPOINT มูลค่า 30,000 บาท (ประกาศผลการประกวด QUEEN OF THAI TEXTILE ในวันที่ 18 สิงหาคม) ผู้สนใจสามารถมาร่วมเชียร์และให้กำลังใจเหล่าผู้เข้าประกวดจากเวที MISS UNIVERSE THAILAND 2023 ในสไตล์ชุดผ้าไหมไทยร่วมสมัย และลุ้นว่าสาวงามท่านใดจะคว้ารางวัล QUEEN OF THAI TEXTILE แสดงอัตลักษณ์ความเป็นผ้าไหมไทยได้สง่างามที่สุด หรือร่วมรับชมการประกวดผ่าน FB LIVE ในช่องทาง FB: The Mall Thailand และ MCC HALL

12 สิงหาคม เวลา 16.00 น. การประกวด NEXT UNIVERSE IN THAI TEXTILE สานฝันผู้เข้าประกวดรุ่นเล็กสู่เส้นทางนางงาม อย่างเวทีแม่ MUT พร้อมพบกับโชว์สุดพิเศษ ที่ทำให้อบอุ่นหัวใจในช่วงเทศกาลวันแม่ สามารถร่วมรับเชียร์ และรับชมการประกวดผ่าน FB LIVE ในช่องทาง FB: The Mall Thailand และ MCC HALLพร้อมร่วมโหวตรางวัลพิเศษ POPULAR VOTE ให้กับผู้เข้าประกวด NEXT UNIVERSE IN THAI TEXTILE ได้ตั้งแต่วันที่ 13-18 สิงหาคม ผ่านทาง M Card Application

13 สิงหาคม เวลา 15.00 น. พบกับ อาจารย์ณกรณ์ ตั้งหลัก ผู้ที่ครอบครองผ้าไหมสุดแรร์ ผ้าโบราณของจังหวัดมหาสารคามที่หาชมได้ยาก อาทิ ผ้าจวนตานี หรือ ผ้าล่องจวน และผ้าไหมปูม ร่วมพูดคุยสารพัดเรื่องไหมๆ ราชินีแห่งผ้า

14 สิงหาคม การแสดงดนตรีไทยจากเยาวชนคนรุ่นใหม่ และกิจกรรมสร้างความประทับใจในช่วงวันแม่อีกมากมาย

พร้อมมอบสิทธิพิเศษมากมายสำหรับสมาชิกไทยประกันชีวิต PRIVILEGE, สำหรับผู้ถือบัตรเครดิต

ธนาคารกรุงเทพ, สมาชิกไทยประกันชีวิต, และสมาชิก M Card กิจกรรมเวิร์กช็อป ทำของขวัญให้คุณแม่ สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรเครดิตธนาคารกรุงทพ สะสมยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ ภายในห้างฯ และ Gourmet Market ตั้งแต่ 800 บาทขึ้นไป/วัน แลกรับสิทธิพิเศษ พิเศษ 1: รับบัตรกำนัลห้างฯ มูลค่า 100 บาท (จำกัดรวม 200 สิทธิ์ตลอดรายการ, จำกัด 1 สิทธิ์/ ท่าน พิเศษ 2: เฉพาะวันที่ 10 – 14 ส.ค. 2566 แลกรับสิทธิ์ร่วมกิจกรรมเวิร์กช็อป ประดิษฐ์พวงมาลัยด้วยผ้าทอ มูลค่า 1,000 บาท (จำกัดรวม 50 สิทธิ์ตลอดรายการ, จำกัด 1 สิทธิ์/ ท่าน) สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกไทยประกันชีวิต ฟรี! เวิร์กช็อปถักกระเป๋าไหมยักษ์ ทักถอรัก จำนวน 10 สิทธิ์ / วัน (รวม 50 สิทธิ์ / ตลอดรายการ) รับสิทธิ์ได้ที่แอปพลิเคชันไทยประกันชีวิตเท่านั้น

งานจัดระหว่างวันที่ 10 – 14 สิงหาคม 2566 ที่บริเวณด้านหน้า MCC HALL ชั้น 4 เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ งามวงศ์วาน ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook The Mall Thailand และ MCC HALL

นอกจากนี้ แม่-ลูกฟู้ดเลิฟเวอร์ ชวนมาอิ่มอร่อยกับขบวนเมนูรัก อร่อยเลิฟ ในงาน THE MALL LIFESTORE WOMEN INSPIRED FOOD OF LOVE ฉลองเทศกาลวันแม่กันให้จุใจ การันตีเมนูอร่อย พร้อมถ่ายทอดทุกเรื่องราวความรักของคุณแม่ หรือจะเป็นเมนูลับสูตรอาหารคาวหวานจากคุณยาย คุณย่าสู่รุ่นลูก-หลาน ,เมนูคุณลูกที่ครีเอทให้แม่ได้มาชิมภายในงาน อาทิ ร้านครัวพระยาภูเก็ต ร้านอาหารพื้นเมืองที่การันตีความอร่อยจากมิชลินปี 2022-2023 มาพร้อมกับเมนูพิเศษ “ขนมจีนครัวพระยา”, ร้านมาดามแม่ (Madame Mae) ของคุณตาบทิพย์ มิลินทจินดา คุณแม่ของคุณวู้ดดี้-วุฒิธร มิลินทจินดา ด้วยความเป็นภริยาท่านทูตที่มีสูตรอาหารมากมาย ในช่วงวันแม่ปีนี้ นำเสนอเมนูกะหรี่พัฟท์ทรัฟเฟิลกระหรี่พัฟท์เครื่องเเน่นที่เป็น Signature สูตรเด็ดประจำบ้าน , ร้าน

Mom and Me story ของคุณขวัญ ลูกสาวคนเก่งของคุณโย-ทัศน์วรรณ เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา ดารานักแสดงอาวุโส กับเมนูยอดฮิต “น้ำพริกกากหมูกองถ่าย”, ร้านแม่บังอร, ร้านนภา, ร้านน้ำพริกแม่เฉลา, ร้านขนมหม้อแกงแม่ยาย, ร้านกุยช่ายไฮโซ และร้านตำลอกอ (ต้นตำหรับ) งานจัดวันที่ 10 -16 สิงหาคม 2566 ที่บริเวณ M EVENT HALL ชั้น G เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ งามวงศ์วาน และยังมีร้านอาหารชื่อดังพร้อมเสิร์ฟเมนูเลิฟอีกมากมาย อาทิ ร้านบ้านย่า สเต็ก เฮ้าส์ (สาขาวัดพระนารายณ์) , บ้านวิหาร , ปูอร่อย byแม่พิมพ์ , ทับทิมกรอบวังหลัง , ขนมไข่เมืองทิพย์ และอาชัญอัทธ์โรตีสายไหม พร้อมมอบโปรโมชั่นพิเศษสำหรับลูกค้าไทยน้ำทิพย์ เลือกรับบัตรกำนัลเมื่อซื้อเมนูอาหารภายในงาน ครบ 80 บาท / ร้าน เลือกรับ 1. คูปองแลกซื้อโค้ก, แฟนต้า, สไปรท์ มูลค่า 25 บาท หรือเลือกรับ 2. คูปองส่วนลด มูลค่า 20 บาท ใช้เป็นส่วนลดสำหรับซื้อ เครื่องดื่มผลิตภัณฑ์ไทยน้ำทิพย์ ทุกเมนู (สิทธิ์ตามเงื่อนไขที่กำหนด) งานจัดวันที่ 10 -16 สิงหาคม 2566 ที่บริเวณ GRAND HALL ชั้น 1 เดอะมอลล์ โคราช ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook The Mall Thailand และ MCC HALL

