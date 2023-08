‘OCC’ ออฟฟิศสูงสุดในไทย เปิดตัวผู้เช่าล่าสุด ‘คอร์ติน่า วอทช์ ประเทศไทย’ ตัวแทนจำหน่ายนาฬิกาหรูชั้นนำของประเทศ ตอกย้ำแลนด์มาร์กอัลตร้าลักชัวรี่แห่งเอเชียที่บริษัทระดับโลกสนใจย้ายมาตั้งสำนักงานใหม่

RML (บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด มหาชน) ผู้นำวงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ระดับลักชัวรี่และอัลตร้าลักชัวรี่ และ บริษัท มิตซูบิชิ เอสเตท (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่น ผู้ร่วมทุนพัฒนาโครงการ OCC (One City Centre) อาคารสำนักงานที่สูงที่สุดในประเทศไทย ร่วมลงนามในสัญญากับ บริษัท คอร์ติน่า วอทช์ (ประเทศไทย) ตัวแทนจำหน่ายนาฬิกาหรูชั้นนำของประเทศไทย เพื่อทำสัญญาเช่า OCC บนชั้น 21 ขนาดพื้นที่กว่า 500 ตารางเมตร เป็นสำนักงานใหญ่ ใจกลางเพลินจิต ทั้งนี้การที่คอร์ติน่า วอทช์ (ประเทศไทย) ย้ายสำนักงานมาที่ OCC เป็นการตอกย้ำว่า OCC เป็นหนึ่งในแลนด์มาร์กมหานครของเอเชียที่ตอบโจทย์ความต้องการของบริษัทที่มีชื่อเสียงระดับโลก ทั้งทำเลที่ตั้งที่เชื่อมต่อตรงสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสเพลินจิต การเป็นอาคารที่มีความทันสมัย มีระบบ Smart Technology ที่ชาญฉลาด อำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ ตลอดจนมีระบบรักษาความปลอดภัยที่เหนือชั้น รวมถึงมีที่จอดรถที่มีระบบจัดการที่ทันสมัย จึงได้รับการไว้วางใจจากบริษัทที่มีชื่อเสียงระดับโลกเลือกเป็นที่ตั้งของอาณาจักรสำนักงานใหญ่ ซึ่งนับว่าเป็นความภาคภูมิใจของอาคาร OCC เป็นอย่างมาก

ทั้งนี้ OCC เป็นอาคารสำนักงานลักชัวรี่ Grade A+ ที่มีมูลค่าโครงการรวมกว่า 8,800 ล้านบาท มีพื้นที่ให้เช่าประมาณ 61,000 ตารางเมตร ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า 6 ไร่ ใจกลางเพลินจิต ออกแบบด้วยดีไซน์โดดเด่นจากบริษัทที่ปรึกษาและดีไซน์ระดับโลก สกิดมอร์, โอวิงส์ และเมอร์ริล ไทยแลนด์ หนึ่งในบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่มีความชำนาญในด้านการออกแบบอาคารสำนักงาน ซึ่งได้สร้างอาคารที่สูงที่สุดในโลกมามากมาย โดยทำงานร่วมกับบริษัทสถาปนิกชื่อดังในไทย อาทิ ฉมา บริษัทภูมิสถาปนิก ชื่อดัง, dwp บริษัทที่ปรึกษาด้านสถาปัตยกรรมและการออกแบบระดับสากลที่มีประสบการณ์มาหลายสิบปีในไทย, ดีไซน์ 103 อินเตอร์เนชั่นแนล เป็นต้น นอกจากนี้ OCC ยังเป็นอาคารที่ทันสมัยที่สุดอีกหนึ่งอาคารของไทย ที่ทำให้การทำงานและการใช้ชีวิตสะดวกสบายรอบด้าน ทั้ง Smart Tenant Access Application ที่ให้ผู้เช่าสามารถเข้าออกอาคารได้อย่างสะดวก ปลอดภัย และเลี่ยงการสัมผัสร่วมกันด้วยเทคโนโลยี QR Code และระบบเรียกลิฟท์ผ่านแอปพลิเคชัน มือถือ Smart Elevator Access ด้วยการออกแบบที่ใส่ใจคุณภาพอย่างละเอียดนี้จึงทำให้โครงการได้รับรางวัลการันตีคุณภาพจากหลากหลายสถาบัน ไม่ว่าจะเป็นรางวัล Fitwel โดย Center for Active Design (CfAD) จากสหรัฐอเมริกาในระดับ 2 ดาวในฐานะอาคารที่มีการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่โดดเด่นด้านคุณภาพและให้ความมั่นใจกับทางผู้เช่าเรื่องความเป็นมิตรต่อการทำงานและการใช้พื้นที่สำนักงาน และรางวัลการพัฒนาอาคารสำนักงานแห่งปี (Office Development of the Year) จากเวที Real Estate Asia Awards 2021 ในไทย ด้วยนวัตกรรมการจัดการโครงการที่โดดเด่นที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ตัวแทนขาย CBRE โทร. 02-119-2707, 089-010-5410 หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ https://bit.ly/41Q81uV, www.onecitycentrebangkok.com

บุคคลในภาพ (จากซ้าย)