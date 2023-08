แมริออท บอนวอย พร้อมส่งมอบความเป็นสิริมงคลเแด่ทุกท่านผ่านขนมไหว้พระจันทร์สุดพิเศษ

เทศกาลไหว้พระจันทร์ปีนี้ โรงแรมแปดแห่งในกรุงเทพฯ และ พัทยา ร่วมเผยโฉมคอลเล็คชั่นขนมไหว้พระจันทร์อันแสนเลิศรสและสมบูรณ์แบบ ให้ทุกท่านได้อิ่มเอมในช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลอง หรือมอบเป็นของขวัญมงคลแด่เพื่อน ครอบครัว และ พันธมิตรทางธุรกิจ

สิงหาคม 2566, กรุงเทพฯ, ประเทศไทย – แมริออท บอนวอย (Marriott Bonvoy) ต้อนรับเทศกาลไหว้พระจันทร์ในประเทศไทยด้วยคอลเล็คชั่นขนมไหว้พระจันทร์อันแสนเลิศรส จัดเตรียมอย่างปราณีตโดยเหล่าเชฟมากฝีมือ บรรจุในกล่องของขวัญอันหรูหราสง่างามน่าสะสม พร้อมโปรโมชั่นสุดพิเศษ ณ โรงแรมในเครือฯแปดแห่งทั้งในกรุงเทพฯ และ พัทยา

ทีมเชฟผู้เชี่ยวชาญด้านขนมอบ ณ ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซ์ชูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล (The Athenee Hotel, a Luxury Collection Hotel, Bangkok), เดอะ เซนต์ รีจิส กรุงเทพฯ (The St. Regis Bangkok), เจดับบลิว แมริออท กรุงเทพฯ (JW Marriott Hotel Bangkok), แบงค็อก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค (Bangkok Marriott Marquis Queen’s Park), แบงค็อก แมริออท เดอะ สุรวงศ์ (Bangkok Marriott Hotel The Surawongse), ดับเบิ้ลยู กรุงเทพฯ (W Bangkok), เรเนซองส์ กรุงเทพฯ ราชประสงค์ (Renaissance Bangkok Ratchaprasong Hotel) และ คอร์ทยาร์ด บาย แมริออท พัทยาเหนือ (Courtyard by Marriott North Pattaya) ได้รังสรรค์ขนมไหว้พระจันทร์สุดพิเศษ ทั้งแบบคลาสสิกและร่วมสมัย ให้ทุกท่านได้เพลิดเพลินในช่วงเทศกาลแห่งการเฉลิมฉลอง หรือซื้อหาเป็นของขวัญของฝากมงคลสำหรับเพื่อนๆ ครอบครัว และพันธมิตรทางธุรกิจ

เริ่มกันที่ ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซ์ชูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล ที่เผยโฉมคอลเล็คชั่นกล่องของขวัญขนมไหว้พระจันทร์สุดหรูหราสำหรับปี 2566 ด้วยสี่รสชาติอันเป็นเอกลักษณ์และอีกสองรสชาติคลาสสิก โดยเซ็ต แอทธินี เทรเชอร์ บ็อกซ์ (Athenee Treasure Box) ถ่ายทอดด้วยสัญลักษณ์แห่งความสวยงาม ความมั่งคั่ง และความเจริญรุ่งเรือง หรือหากคุณกำลังองหาชุดของขวัญอันล้ำเลิศ ทางโรงแรมยังมี อะเรียนนาส์ บูเคต์ เพอร์ วิตตอเรีย คอลเล็คชั่น (Arianna’s Bouquet Per Vittoria Collection) ให้เลือกสรร ซึ่งจำหน่ายในจำนวนจำกัด ในเซ็ตประกอบด้วยขนมไหว้พระจันทร์สี่ชิ้น พร้อมด้วยผ้า บูเคต์ เพอร์ วิตตอเรีย คอลเล็คชั่น ฟาวลาร์ด (Bouquet per Vittoria Collection Foulard) ราคาเริ่มต้น 1,088 บาทสุทธิต่อกล่อง

เดอะ เซนต์ รีจิส กรุงเทพฯ เชิญคุณให้ก้าวเข้าสู่โลกแห่งรสชาติอันแสนพิเศษและความเย้ายวนใจด้วยคอลเล็คชั่น “มิทธิเคิล มูนเค้ก” (“Mythical Mooncakes”) ณ เดอะ เลานจ์ (The Lounge) ในเทศกาลไหว้พระจันทร์นี้ กับขนมแสนอร่อยบรรจุในกล่องคอสเมติกอันหรูหราสง่างาม โดยคอลเล็คชั่นพิเศษนี้มาพร้อมขนมไหว้พระจันทร์สี่รสชาติ ประกอบด้วยทุเรียน ถั่วแดง ถั่วรวม และรสชาติใหม่สำหรับปี 2566 อย่าง ชาไทยผสมแมคคาเดเมีย ในราคา 1,888 บาทสุทธิ

ในปีนี้ เจดับบลิว แมริออท กรุงเทพฯ และ ห้องอาหารจีนมานโฮ (Man Ho Chinese Restaurant) ได้บรรจงรังสรรค์ชุดขนมไหว้พระจันทร์อย่างพิถีพิถัน บรรจุในกล่องของขวัญที่ตกแต่งด้วยลวดลายต้นหลิวสีน้ำเงิน อันเป็นสัญลักษณ์ของความผูกพันที่มิอาจเสื่อมคลาย ภายในกล่องประกอบไปด้วยขนมไหว้พระจันทร์สี่รสชาติ ได้แก่ ทุเรียน ถั่วรวม เม็ดบัว อินทผาลัมและแมคคาเดเมีย และไข่แดง สัมผัสประสบการณ์แห่งความสุขจากการให้ และ ดื่มด่ำกับรสชาติอันแสนพิเศษของขนมไหว้พระจันทร์เหล่านี้ได้ในราคา 1,288 บาทสุทธิ

แบงค็อก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค พร้อมมอบมิติใหม่แห่งรสชาติให้กับประเพณีแห่งการเฉลิมฉลองในช่วงเทศกาลไหว้พระจันทร์ในปีนี้ โดยมาสเตอร์เชฟ ณ ห้องอาหารจีนพาโกด้า (Pagoda Chinese Restaurant) ได้รังสรรค์ขนมไหว้พระจันทร์อันแสนเย้ายวนใจ ด้วยการผสมผสานของสามรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์ นำเสนอภายในบรรจุภัณฑ์อันหรูหราสง่างาม ของขวัญอันสมบูรณ์แบบเช่นนี้เหมาะสำหรับมอบแด่ผู้เป็นที่รัก ณ ช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลองแห่งปี ในราคาเริ่มต้นเพียง 228 บาทสุทธิต่อชิ้น หรือ 1,288 บาทสุทธิต่อกล่อง

แบงค็อก แมริออท เดอะ สุรวงศ์ รังสรรค์ขนมไหว้พระจันทร์สูตรพิเศษ ที่สะท้อนถึงประเพณีและตำนานอันรุ่มรวยของเทศกาลไหว้พระจันทร์ ด้วยรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์ อาทิ เม็ดบัว พุทรา ถั่วรวม หมูแผ่นปรุงรส (bak-kwa) และ ทุเรียนจันทบุรี ที่มาพร้อมไข่แดงเต็มใบ บรรจุภายในกล่องสีแดงหรูหรา ตกแต่งด้วยลวดลายกระต่ายที่เป็นตัวแทนแห่งจิตวิญญาณของเทศกาลไหว้พระจันทร์ ราคาเริ่มต้น 1,188 บาทสุทธิ สำหรับชุด ลูน่า ลักซ์ชูรี บ็อกซ์ (Lunar Luxury Box) (ขนมไหว้พระจันทร์สี่ชิ้น) หรือราคา 188 บาทสุทธิต่อชิ้น

ดับเบิ้ลยู กรุงเทพฯ พาคุณยกระดับรสสัมผัสแห่งความรุ่งโรจน์ในเทศกาลไหว้พระจันทร์นี้ ด้วยการออกเดินทางไปยังดวงจันทร์ เพื่อนำโชคดีกลับมาสู่คุณ ด้วย “เดอะ คิวเรียส แรบบิท” (“The Curious Rabbit”) กับขนมไหว้พระจันทร์บัวหิมะสูตรดั้งเดิมที่มาในรสชาติสุดสร้างสรรค์ อาทิ บานอฟฟี่ ซิตรัส รัมและเรซิ่น เรดเวลเวต รวมถึงขนมไหว้พระจันทร์แบบอบ ในรสชาติอันทันสมัย ทั้ง ซอลเทดคาราเมล ทุเรียนดีไลท์ เชสท์นัท รวมถึงผลไม้และถั่ว ในราคา 1,599 บาทต่อกล่อง (ขนมไหว้พระจันทร์สี่ชิ้น) หรือราคา 199 บาทสุทธิต่อชิ้น

เรเนซองส์ กรุงเทพฯ ราชประสงค์ เฉลิมฉลองเทศกาลไหว้พระจันทร์นี้ที่ เฟยยา (Fei Ya) ห้องอาหารจีนร่วมสมัยของโรงแรมฯ ด้วย “เรน รีกัล มูนเค้ก” (Ren Regal Mooncakes) ที่รังสรรค์ขึ้นอย่างวิจิตรบรรจง โดยความละเอียดอ่อนของขนมอบด้วยมือเหล่านี้มาพร้อมกับสี่รสชาติอันเย้ายวนใจ ทั้ง เม็ดบัวไข่แดง ทุเรียนไข่แดง เชสท์นัทและแมคคาเดเมีย และคัสตาร์ด บรรจุในกล่องเรียบหรูมีสไตล์ หนึ่งกล่องประกอบด้วยขนมไหว้พระจันทร์สี่ชิ้น ในราคาเพียง 1,057 บาทสุทธิ

คอร์ทยาร์ด บาย แมริออท พัทยาเหนือ ขอเชิญคุณสู่การเฉลิมฉลองเทศกาลไหว้พระจันทร์ด้วยขนมไหว้พระจันทร์อันแสนประณีต รังสรรค์ขึ้นด้วยความเอาใจใส่ พิถีพิถันสูงสุด จากส่วนผสมระดับพรีเมียม ดื่มด่ำไปกับการเดินทางอันเย้ายวนใจแห่งรสชาติจาก คอร์ทยาร์ด บาย แมริออท พัทยาเหนือ หนึ่งเซ็ตประกอบด้วยขนมไหว้พระจันทร์แปดชิ้น ในราคาเพียง 1,618 บาทสุทธิ

ขนมไหว้พระจันทร์นับเป็นส่วนหนึ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับเทศกาลไหว้พระจันทร์ ซึ่งเป็นห้วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลองทั่วเอเชียตะวันออกในวันที่ 15 เดือนแปดตามปฏิทินจันทรคติ โดยจะมีการเฉลิมฉลองผ่านขนมและน้ำชาอันแสนเลิศรสสำหรับเติมเต็มช่วงเวลาพิเศษไปกับผู้เป็นที่รัก หรือมอบเป็นของขวัญแด่เพื่อน ครอบครัว เพื่อนร่วมงาน หรือพันธมิตรทางธุรกิจ ในฐานะของขวัญอันเป็นสิริมงคล

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม หรือต้องการสั่งซื้อขนมไหว้พระจันทร์ กรุณา คลิกที่นี่ หรือติดต่อโรงแรมแต่ละแห่งได้โดยตรง สนใจสมัครสมาชิก แมริออท บอนวอย เพื่อรับสิทธิพิเศษและข่าวสารดีๆก่อนใคร คลิกที่นี่ เพื่อลงทะเบียนฟรี! สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรงแรมและรีสอร์ทในเครือ แมริออท อินเตอร์เนชันแนล ในประเทศไทย สามารถเยี่ยมชมได้ที่เว็บไซด์ www.marriott.com