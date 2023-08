CEA ปลื้ม CHANGEX2 : LOCAL COLLAB แท็กทีมปั้นธุรกิจใหม่ โชว์ Soft Power ไทย สร้างรายได้แพ็กคู่” ได้ 30 คู่ธุรกิจ

เพราะเล็งเห็นว่า ธุรกิจในทุกภูมิภาคของไทยยังมีโอกาสเติบโตไปได้อีก ในยุคที่การ Collab เป็นอีกหนึ่งแนวทางสำคัญในการต่อยอดธุรกิจ สํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA จึงเชิญชวนคนที่มีโปรเจ็กต์สุดคูล ผนึกกำลังโชว์ศักยภาพความคิดสร้างสรรค์ พร้อมยกระดับธุรกิจ เเละอัตลักษณ์ท้องถิ่นให้มีจุดขายสุดปัง ด้วยฝีมือครีเอเตอร์ กับโครงการ “CHANGEX2: LOCAL COLLAB แท็กทีมปั้นธุรกิจใหม่ หนุน Soft Power ไทยสร้างรายได้แพ็กคู่” ที่เปลี่ยนมุมมองและเตรียมความพร้อมด้านธุรกิจให้กับผู้ประกอบการและครีเอเตอร์ เชื่อมโยงกับเอกลักษณ์พื้นถิ่น สินทรัพย์ด้านวัฒนธรรม และความคิดสร้างสรรค์ในพื้นที่กลายเป็น Soft Power ที่โดดเด่นและเป็นที่จดจำ เป็นที่รู้จักทั่วโลก เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงและความเป็นไปได้ใหม่ๆ ทางธุรกิจ ด้วยกระบวนการคิดเชิงออกเเบบ (Design Thinking) การออกเเบบบริการ (Service Design) การร่วมกันค้นหาความเป็นไปได้ทางธุรกิจ (Business Viability) เเละความสามารถในการสร้างรายได้ใหม่จากเดิม (New Revenue) อย่างยั่งยืน

CEA กำหนดจังหวัดเป้าหมายที่โดดเด่นด้านทุนวัฒนธรรมท้องถิ่น (Local Cultural Asset) การท่องเที่ยว การบริการ ดนตรีและอาหาร ใน 5 จังหวัด ได้แก่ ศรีสะเกษ นครปฐม สุพรรณบุรี ชลบุรี เเละสงขลา ซึ่งเป็นเครือข่ายย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ประเทศไทย หรือ Thailand Creative District Network (TCDN) โดยมุ้งเน้นผู้ประกอบการท้องถิ่นที่ดำเนินธุรกิจใน 4 สาขา ได้แก่ การบริการ (Service), การท่องเที่ยว (Local Tourism), ด้านศิลปะ (Art) และด้านวัฒนธรรมพื้นถิ่น (Local Culture) และครีเอเตอร์ที่มีความเชี่ยวชาญใน 4 สาขา ได้แก่ ดนตรี (Music), ศิลปะการแสดง (Performing Art), คอนเท็นต์ภาพเคลื่อนไหวและเสียง (Video & Audio Content) และแพลตฟอร์มและสื่อ (Content & Media Platform) ทั้งนี้ คณะดำเนินโครงการฯ ได้ลงพื้นที่ 5 จังหวัด เพื่อคัดสรรคู่ธุรกิจ มาตั้งแต่ มี.ค. 66 จนได้มาซึ่ง 30 คู่/ทีมธุรกิจ ที่พร้อมเสนอผลงาน เพื่อรับทุนสนับสนุนในการสร้างสรรค์ผลงานให้เกิดขึ้นจริง และโอกาสในการเชื่อมโยงธุรกิจกับภาครัฐและเอกชนจากเครือข่ายของ CEA

แต่ละคู่/ทีมธุรกิจ น่าสนใจอย่างไร เชื่อว่าหลายคนอยากชื่นชม และพวกเขาก็พร้อมแล้วที่จะอวดผลงานความสร้างสรรค์ให้ชื่นชม เป็นต้นว่า ร้านเชลล์ไม่เคยชิม x กฤตวัฒน์ อรรถสิษฐ์ : จังหวัดนครปฐม กับโมเดลธุรกิจที่สร้างร่วมกัน : เมนูอาหารกินเล่นแบบ Ready to cook 2 เมนูใหม่ ปอเปี๊ยะหมูแดง ปอเปี๊ยะหมูสะเต๊ะ จากธุรกิจร้านอาหารที่ขายหน้าร้านเพียงอย่างเดียว สู่การขายผ่านช่องทางออนไลน์ และทำอาหาร/ของกินเล่นแบบ Ready to cook และปรับเปลี่ยนการสื่อสารการตลาดแบบใหม่ที่ทันสมัย โดยครีเอเตอร์ได้มีส่วนร่วมในการสร้างวิดีโอ เพื่อประชาสัมพันธ์การจำหน่ายอาหารภายในร้านและเมนู Ready to cook ให้เป็นคอนเทนต์น่าติดตาม เเละเข้าถึงกลุ่มลูกค้าหลากหลายบนโซเชียลมีเดีย

จิราพร ชยามหายันต์ บ้านสวนรีสอร์ทจุรีปันสุข x สาวิตรี บำรุง : จังหวัดสุพรรณบุรี จากธุรกิจรีสอร์ทและให้บริการสถานที่ในการจัดงานรูปแบบต่างๆ สู่ธุรกิจรีสอร์ทสไตล์บ้านสวน ที่เพิ่มเติมคาเฟ่สายมูแบบไทยๆ ผนวกกับกิจกรรมทัวร์แบบครบ จบ ในที่เดียว ทั้งยังสามารถสร้าง Landmark เป็นชุมชนแหล่งรวมคนศรัทธาที่สามารถไหว้พระ 9 วัดได้ในระยะรัศมี 6 – 7 กิโลเมตร โครงการนี้ ครีเอเตอร์ได้เข้ามาช่วยในการปรับภาพลักษณ์แบรนด์ใหม่ เพื่อสร้างภาพจำ และอัตลักษณ์ใหม่ รวมไปถึงการออกแบบทริปสายมูร่วมกับผู้ประกอบการ

I-Destiny Gallery Resort x IMAKE Production : จังหวัดชลบุรี ที่พักบูธีครีสอร์ท สไตล์พูลวิลล่าในอำเภอพนัสนิคม ที่จะมอบช่วงเวลาดีๆ ให้กับนักท่องเที่ยวทุกคน ด้วยห้องพักแบบส่วนตัว สะดวก สบาย หรือจะใช้บริการที่พักแบบส่วนตัวเพื่อแช่น้ำในสระระบบเกลือ หรือบริการสปานวดผ่อนคลาย ก็พร้อมต้อนรับ ทริปทัวร์ที่ได้รับการออกแบบให้เหมาะสำหรับคนวัยเกษียณที่สนใจงานศิลปะ งานคราฟต์ และวัฒนธรรม รวมถึงศิลปะการแสดงของชาวจีน (เอ็งกอ) ด้วยแพ็กเกจทัวร์ 2 วัน 1 คืน รองรับนักท่องเที่ยวได้ 6 คนขึ้นไป มีบริการที่พักที่มีความเป็นส่วนตัว อาหาร 3 มื้อ อาหารว่าง 3 เบรก และไฮไลต์ คือ นำเที่ยวชุมชนที่เป็นเอกลักษณ์ และร่วม Workshop ท้องถิ่น

บ้านอยู่ดีมีความสุข x อัมพาวรรณ อินใจเอื้อ : จังหวัดชลบุรี จากธุรกิจที่พักขนาดย่อม ที่มีบริการห้องอาหารริมทะเล และร้านขายของแฮนด์เมด สู่ธุรกิจที่พักสายกรีน (Eco-Friendly) เสริมด้วยแพ็กเกจการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ (Responsible Tourism) บนเกาะสีชัง ดึงเอา “กระรอกขาว” มาสร้างจุดเด่นให้พื้นที่มากยิ่งขึ้น โดยจัดทำเป็นมาสคอตน้องกระรอกขาว ที่ได้ศิลปินระดับประเทศ ครูปาน-สมนึก คลังนอก เป็นผู้ออกแบบตัวคาแรกเตอร์ โดยน้องกระรอกขาว จะถ่ายทอดเรื่องราวแหล่งท่องเที่ยวบนเกาะสีชัง ให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสบรรยากาศ ความสวยงามของธรรมชาติและวัฒนธรรมที่โอบล้อมรอบเกาะสีชัง โครงการนี้ ครีเอเตอร์ได้ร่วมออกแบบกราฟิกบนของที่ระลึก คิดและวางแผนเส้นทางการท่องเที่ยวทริปร่วมกับบ้านอยู่ดีมีความสุข และจัดทำวิดีโอประชาสัมพันธ์

วิสาหกิจชุมชนตาลโตนด โหนด นา เล x อพิเชษฐ์ สุขแก้ว : จังหวัดสงขลา จากธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมพื้นถิ่น สู่ธุรกิจบริการท่องเที่ยวพร้อมที่พัก และอุดหนุนตลาดชุมชน “THA HIN Adventures” โดยจัดทริป 2 วัน 1 คืน ในรูปแบบวิถีชุมชน สัมผัส การยกยอ ดีดกุ้ง เปิดประสบการณ์ใหม่ให้กับผู้ที่สนใจ และชอบการผจญภัย รวมทั้งมีกิจกรรมสอนทำสบู่จากตาลโตนด ให้เป็นที่ระลึกนำกลับไปเป็นของที่ระลึกของฝากอีกด้วย โดยในโครงการนี้ ครีเอเตอร์เข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผน และจัดทำสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ถ่ายทอดเรื่องราววิถีชีวิตโหนด-นา-เล