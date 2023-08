ไต้หวันลุยตลาดสินค้ารักษ์โลกในไทย จัดงานจับคู่ธุรกิจ หวังดันโมเดลเศรษฐกิจ BCG



ไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 (SDGs) ของสหประชาชาติ, ความตกลงปารีส (Paris Agreement), ข้อตกลงด้านสภาพภูมิอากาศกลาสโกว์ (Glasgow Climate Pact) และอื่น ๆ จะเห็นได้ว่ารัฐบาลแต่ละประเทศต่างกำลังผลักดันแผนนโยบายการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และซีโร่ คาร์บอน รวมถึงรัฐบาลไทยที่กำลังผลักดันโมเดลเศรษฐกิจ Bio-Circular-Green (BCG) ได้แก่ เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว ซึ่งนอกเหนือจากการพัฒนาเศรษฐกิจแล้ว ยังให้ความสำคัญต่อการรักษาสิ่งแวดล้อมและการรีไซเคิลเป็นอย่างมาก เพื่อมุ่งหน้าสู่ความยั่งยืนต่อไป โมเดลเศรษฐกิจนี้ไม่เพียงแค่สะท้อนถึงความต้องการด้านโซลูชันและผลิตภัณฑ์สีเขียวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย แต่ยังสอดคล้องกับนโยบายพัฒนาอุตสาหกรรม 5+2 (5+2 Industrial Innovation Plan) ของไต้หวันอีกด้วย

ด้วยเหตุนี้ กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงเศรษฐกิจไต้หวัน (BOFT) จึงได้มอบหมายให้สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาธุรกิจการค้าไต้หวัน (Commerce Development Research Institute : CDRI) ดำเนินตาม “นโยบายมุ่งใต้ใหม่” (New Southbound Policy) จัดกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ “Wow! Taiwan Project – Bio-Circular-Green Solutions Matching Day” ขึ้นเพื่อตีตลาดประเทศไทยโดยเฉพาะ กิจกรรมนี้ได้เชิญผู้ประกอบการไต้หวันมาด้วยกัน 25 ราย ไม่ว่าจะเป็นบริษัทโซลูชันกำจัดสิ่งปฏิกูล บำบัดน้ำ ผลิตภัณฑ์สีเขียวและอื่น ๆ มาร่วมจับคู่ธุรกิจแบบ One on One มากกว่า 30 รอบ เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไต้หวันมีโอกาสได้ร่วมมือกับผู้ประกอบการไทย เช่น AI-CO Waste บริษัทกำจัดกากอุตสาหกรรมชื่อดังของไทย Envigear ผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์บำบัดน้ำเสีย เป็นต้น โดยคาดการณ์ว่าอาจเกิดโอกาสทางธุรกิจที่มีมูลค่าสูงถึง 2 ล้านเหรียญดอลล่าร์สหรัฐเลยทีเดียว นอกจากนี้ ผู้จัดกิจกรรมยังได้พาคณะผู้ประกอบการไต้หวันเข้าเยี่ยมชมพื้นที่สาธิตต่าง ๆ เช่น ลานกำจัดสิ่งปฏิกูลและบำบัดน้ำเสียของนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร โดยกิจกรรมเยี่ยมชมแลกเปลี่ยนข้อมูลนี้ได้ช่วยส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทยและไต้หวันให้กระชับแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น

ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยของไต้หวัน จึงสามารถสร้างผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายตามความต้องการของลูกค้า นอกจากนี้ อุปกรณ์ต่าง ๆ ยังสามารถใช้ระบบที่หลากหลายเข้าด้วยกัน ทำให้สามารถมอบแผนโซลูชันและผลิตภัณฑ์ BCG ใหม่ ๆ ตามความต้องการของตลาดได้ กิจกรรมครี้งนี้ไม่เพียงแต่จะช่วยให้ผู้ประกอบการไต้หวันได้เป็นที่รู้จักในไทยมากยิ่งขึ้น แต่ยังช่วยให้เกิดการจับคู่ทางธุรกิจกับพาร์ทเนอร์ที่มีศักยภาพ ช่วยให้ผู้ประกอบการไต้หวันสามารถบุกตลาดไทย และสร้างโอกาสธุรกิจได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

“WOW! Taiwan Project” พร้อมผลักดันและให้บริการจับคู่ธุรกิจออนไลน์แบบ One on One อย่างต่อเนื่อง โดยผู้ประกอบการไทยที่สนใจสามารถลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ของโครงการ ก็สามารถใช้บริการจับคู่ธุรกิจออนไลน์แบบ One on One กับผู้ประกอบการไต้หวันได้ทันที ผู้ประกอบการไทยที่กำลังมองหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ สามารถเข้าไปลงทะเบียนได้ที่ https://www.wowtaiwan.org/for-buyers/