ททท. ทุ่มหนัก “Workation Thailand 100 เดียวเที่ยวได้งาน” รอบสุดท้าย 9 เดือน 9 กับ Voucher ราคาเพียง 100 บาท!

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ทุ่มหนัก จัดโปรโมชั่นสุดคุ้มในรอบสุดท้าย เพื่อส่งเสริมการตลาดและกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศและพักค้างคืนในวันธรรมดา ผ่านกิจกรรมส่งเสริมการขาย “Workation Thailand 100 เดียวเที่ยวได้งาน” ในรอบ 9 เดือน 9 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่นำเสนอสินค้าและการบริการด้านการท่องเที่ยวในรูปแบบบัตรกำนัล (Voucher) โดยจะเสนอขายในราคาเพียง 100 บาท เท่านั้น

สำหรับกิจกรรมส่งเสริมการขาย “Workation Thailand 100 เดียวเที่ยวได้งาน” เป็นกิจกรรมที่นำเสนอสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวในราคาเพียง 100 บาทเท่านั้น โดยมีการจัดกิจกรรมไปแล้วถึง 3 รอบ ผ่านเว็บไซต์ www.tourismthailand.org/workationthailand ซึ่งได้รับผลตอบรับจากนักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ซึ่งในรอบต่อไปจะเป็นการจัดกิจกรรมในรอบสุดท้าย โดยจะเปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้าร่วมกิจกรรมในวันที่ 9 กันยายน 2566 และสามารถเลือกซื้อ Voucher ได้ตั้งแต่เวลา 10.00 น. – 00.00 น. (หรือจนกว่าสินค้าจะหมด) First Come First Serve มาก่อน เลือกก่อน ได้ก่อน

สุดพิเศษสำหรับบัตรกำนัล (Voucher) สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวที่นำเสนอขายจะประกอบไปด้วย 4 ประเภท ดังนี้ ประเภทโรงแรมที่พัก อาทิ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล พัทยารีสอร์ท, โรงแรมบาบา บีช คลับ หัวหิน ชะอำ ลักชัวรี พูลวิลลา บาย ศรีพันวา, โรงแรมบันยันทรี ภูเก็ต, โรงแรมโฟร์ซีซั่นส์ รีสอร์ท เกาะสมุย, โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ พัทยา, โรงแรมพลูแมนเขาหลัก รีสอร์ท และโรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ เป็นต้น ประเภทยานพหนะ อาทิ บัตรโดยสารเครื่องบิน เที่ยวเดียว เส้นทางบินในประเทศ 1 ที่นั่ง จากสายการบินแอร์เอเชีย ประเภทร้านอาหาร อาทิ แหลมเจริญซีฟู้ด, คัตสึยะ, เทนยะ, เคเอฟซี และ สตาร์บัค เป็นต้น

ประเภทแพ็กเกจท่องเที่ยวและกิจกรรมท่องเที่ยว อาทิ วานา นาวา วอเตอร์ จังเกิ้ล, สวนน้ำรามายณะ พัทยา, พิพิธภัณฑ์ ริบลีส์ เชื่อหรือไม่, โอเอซิสสปา, แพ็กเกจท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่, แพ็กเกจท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ (รับจากภูเก็ต), แพ็กเกจท่องเที่ยวจังหวัดสุราษฎร์ธานี (สมุย), แพ็กเกจท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรี (พัทยา) และแพ็กเกจท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรี เป็นต้น ทั้งนี้ยังมีสถานประกอบการชั้นนำทั้ง 4 ประเภทที่เข้าร่วมกิจกรรมอีกมากมาย สำหรับนักท่องเที่ยวหรือผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม สามารถเข้าร่วมได้ที่เว็บไซต์ www.tourismthailand.org/workationthailand โดยมีวิธีการเข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้

ลงทะเบียนบนเว็บไซต์ www.tourismthailand.org/workationthailand โดยสามารถเลือกวิธีลงทะเบียนได้ด้วย E-mail, Facebook หรือ Line อ่านและทำความเข้าใจ พร้อมทั้งยอมรับกติกาข้อกำหนด และเงื่อนไขการสั่งซื้อ

สามารถซื้อ Voucher ได้ในวันที่จัดกิจกรรมตั้งแต่เวลา 10.00 น. – 00.00 น. (หรือสินค้าจะหมด) และสงวนสิทธิ์การสั่งซื้อสิ้นค้าได้เพียง 1 ท่าน ต่อ 1 รายการ ต่อรอบกิจกรรมในแต่ละเดือน

ชำระเงินและแนบหลักฐานการชำระเงิน ที่ถูกต้องบนระบบภายใน 1 ชั่วโมง พร้อมทั้งแนบสำเนาหรือรูปถ่ายบัตรประชาชน เพื่อเป็นการยืนยันตัวตนในการสั่งซื้อทุกครั้ง กรอกชื่อ ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ และรอรับเมลสถานการณ์สั่งซื้อ ภายใน 24 ชั่วโมง รอบจัดส่งสินค้า จะเริ่มจัดส่งในวันที่ 20 ของแต่ละเดือนที่จัดกิจกรรม

นอกจากนี้กิจกรรมข้างต้น ภายใต้แคมเปญ“Workation Thailand 100 เดียวเที่ยวได้งาน” ยังมีการนำเสนอสิทธิพิเศษและส่วนลดต่าง ๆ ทั้ง 4 ประเภท จากสถานประกอบการชั้นนำทั่วประเทศ ซึ่งมีส่วนลดสูงสุดถึง 80% สำหรับนักท่องเที่ยวที่สนใจ สามารถเข้าไปกดรับสิทธิพิเศษได้แบบฟรี ๆ ที่เว็บไซต์ www.tourismthailand.org/workationthailand และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแคมเปญได้ที่ Line Official Account: @workationthailand