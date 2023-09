บีโอไอ ผนึกความร่วมมือ สมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย (ซับคอน) และอินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ (ประเทศไทย) เปิดตัวงาน MIRA (Maintenance, Industrial Robotics and Automation) และ SUBCON EEC 2023 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 อย่างยิ่งใหญ่ ผลักดันเป้าหมายให้ไทยเป็น “ศูนย์กลางการผลิตและจัดซื้อชิ้นส่วนในภูมิภาคอาเซียน” เสริมแกร่งผู้ประกอบการในพื้นที่อีอีซียกระดับอุตสาหกรรมไทยสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคต คาดว่าจะเกิดการจับคู่ทางธุรกิจกว่า 600 คู่ สร้างมูลค่าการเชื่อมโยงธุรกิจกว่า 2,000 ล้านบาท ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาตินงนุชพัทยา จังหวัดชลบุรี

นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เปิดเผยว่า บีโอไอ สมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย (Thai Subcontracting Promotion Association) และบริษัท อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ (ประเทศไทย) ได้ร่วมจัดงาน MIRA (Maintenance, Industrial Robotics and Automation) และ SUBCON EEC 2023 ระหว่างวันที่ 6-8 กันยายน 2566 โดยมุ่งเป้าให้เป็นงานเดียวที่รวบรวมเอาสินค้า โซลูชั่น และบริการอุตสาหกรรมจากบริษัทชั้นนำจากทั้งในประเทศและต่างประเทศมาจัดแสดงอย่างครบวงจรอีกทั้งเป็นพื้นที่เชื่อมโยงอุตสาหกรรมและจับคู่ธุรกิจที่ใหญ่และสำคัญที่สุดแห่งหนึ่งในภูมิภาคอาเซียน นอกจากนี้ยังมีบริการให้คำปรึกษาด้านการลงทุนโดยเฉพาะด้านการพัฒนาบุคลากร การวิจัยและพัฒนา และจัดประชุมผู้บริหารระดับสูงภาคเอกชนเพื่อระดมความคิดด้านการส่งเสริมการใช้ชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมภายในประเทศ

“การจัดงานในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นงานเชื่อมโยงอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในภูมิภาคแล้ว ยังมีความสำคัญอย่างมากต่อการพัฒนาผู้ประกอบการไทยให้สามารถสร้างตลาดและเชื่อมโยงกับห่วงโซ่อุปทานระดับโลก (Global Supply Chain) เพราะเราตระหนักดีว่า ในการสร้างฐานอุตสาหกรรมแห่งอนาคต ไม่ว่าจะเป็นยานยนต์ EV อิเล็กทรอนิกส์ หรือระบบอัตโนมัติ หัวใจสำคัญคือ การมี Supply Chain ที่ครบวงจรและเข้มแข็ง ซึ่งจะทำให้อุตสาหกรรมเติบโตอย่างยั่งยืน และทำให้ไทยมีขีดความสามารถในการดึงดูดการลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่ๆ อีกด้วย บีโอไอจึงมีนโยบายและการจัดกิจกรรมที่จะช่วยสนับสนุนให้บริษัทต่างชาติ สามารถเชื่อมโยงกับผู้ผลิตชิ้นส่วนที่อยู่ในประเทศให้มากที่สุด อีกทั้งผู้ผลิตเหล่านี้ได้สั่งสมประสบการณ์และทักษะ จนมีขีดความสามารถในการผลิตชิ้นส่วนป้อนให้กับบริษัทชั้นนำมากมาย เราจึงมองเห็นโอกาสในการผลักดันให้ผู้ประกอบการในประเทศโดยเฉพาะ SMEs ไทย เข้าไปอยู่ในห่วงโซ่อุปทานระดับโลก” นายนฤตม์กล่าว

นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธาน อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ประเทศไทย กล่าวว่า ในฐานะผู้นำการจัดงานแสดงสินค้าระดับนานาชาติ เราทำงานเชิงบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วน โดยเฉพาะการเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนและส่งเสริมอุตสาหกรรมแห่งอนาคตในพื้นที่ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจที่สำคัญอย่าง EEC ผ่านการจัดงาน MIRA และ SUBCON EEC 2023 ร่วมกับหน่วยงานชั้นนำในการส่งเสริมการลงทุนอย่างสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) และสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย (ซับคอน) โดยครั้งนี้จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ถือเป็นงานแสดงงานเดียวที่รวบรวมเทคโนโลยีด้านการบำรุงรักษาและซ่อมบำรุง หุ่นยนต์อุตสาหกรรม และระบบอัตโนมัติ โซลูชันอุตสาหกรรมจากแบรนด์ชั้นนำ พร้อมงานแสดงชิ้นส่วนอุตสาหกรรมและเวทีเจรจาจับคู่ธุรกิจที่ครบวงจรที่สุดในพื้นที่ EEC เพื่อสนับสนุนภาคการผลิตและธุรกิจไทยให้พร้อมรองรับต่อการเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมแห่งอนาคต

“สำหรับการจัดงานในปีนี้ ได้รวบรวมเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยในภาคอุตสาหกรรมมาจัดแสดงกว่า 150 ราย พร้อมกันนี้ยังได้รวบรวมการประชุมและสัมมนาในหัวข้อสำคัญๆ อาทิ การเสวนาหัวข้อ

“จากกระบวนการผลิต สู่การเลือกใช้ระบบอัตโนมัติที่เหมาะสม” และ A Case Study of Prompt Engineering for Industrial Cybersecurity using ChatGPT และที่พลาดไม่ได้คือ โซนเทคโนโลยีพิเศษ MIRA x FIBO ที่ผู้จัดงานได้ร่วมมือกับ สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นำสามเทคโนโลยีพิเศษมาจัดแสดง ได้แก่ 1. “มดบริรักษ์” หุ่นยนต์ผู้ช่วยบุคลากรทางการแพทย์ช่วงโควิดที่สามารถนำแนวคิดไปต่อยอดในการจัดการ 2. CHESS ROBOT กิจกรรมการเล่นหมากรุกระหว่างมนุษย์และหุ่นยนต์เล่นหมากรุกสากล และ 3. Interactive Virtual Aquarium ที่สามารถสร้างสรรค์ปลาที่มี character เฉพาะตัวของผู้ชมงานแต่ละคนปล่อยลงสู่ Virtual Aquarium ทั้งนี้คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานมากกว่า 5,000 คน ทุกภาคส่วนมองตรงกันว่าเวทีนี้จะเป็นหมุดหมายที่สำคัญในการร่วมสร้างหมุดหมายใหม่ในการลงทุนให้กับภาคเศรษฐกิจไทย” นายมนู กล่าวเสริม

MIRA และ SUBCON EEC 2023 ในปีนี้จัดพร้อมกันกับ EEC Cluster Fair2023งานแสดงนิทรรศการและงานแสดงสินค้าที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curve)ในพื้นที่อีอีซีเพื่อยกระดับสู่การเป็นจุดหมายในการลงทุนใหม่ของประเทศ ให้นักลงทุนได้เห็นถึงศักยภาพ ความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานรวมถึงการให้ข้อมูลการพัฒนาระบบนิเวศรองรับการลงทุนในทุกมิติ ทั้งนี้โดยสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.mira-event.comMiRAThailand’s Leading Industrial Solution Event in Eastern Economic Corridor on Maintenance, Industrial Robotics, and Automationwww.mira-event.comหรือโทร 02 036 0500