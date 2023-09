ไอคอนสยาม รวมรวมสุดยอดความอร่อยของขนมไหว้พระจันทร์จากร้านค้าระดับตำนานและโรงแรมชื่อดังในแพ็กเกจสุดสร้างสรรค์ ตั้งแต่วันนี้ – 29 กันยายน 2566

ไอคอนสยาม ร่วมกับ เมืองสุขสยาม และห้างสรรพสินค้าสยาม ทาคาชิมายะ ร่วมต้อนรับเทศกาลไหว้พระจันทร์ ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยปีนี้ตรงกับวันที่ 29 กันยายน 2566 โดยไอคอนสยามได้รวบรวมร้านค้าต่างๆจากร้านดังทั่วไทยทั้งโรงแรม และร้านดังระดับตำนาน ซึ่งได้นำเสนอขนมไหว้พระจันทร์หลากหลายรสชาติ โดยเฉพาะรสยอดนิยมไส้ทุเรียนหมอนทอง และรสชาติใหม่ๆ เอาใจทุกเพศทุกวัยมาให้เลือกมากมาย พร้อมด้วยบรรจุภัณฑ์สุดหรูให้ทุกท่านได้เฉลิมฉลองในวันไหว้พระจันทร์ พร้อมเลือกซื้อไปเป็นของขวัญ ของฝากได้ตั้งแต่วันนี้ – 29 กันยายน 2566 (หรือจนกว่าของจะหมด)

ไอคอนสยาม รวมขนมไหว้พระจันทร์จากร้านค้าชั้นนำ ให้คุณสัมผัสความอร่อยชั้นเลิศ

ร้าน “Tasty Congee & Noodle Wantun Shop” ชั้น G โซน The Veranda เทศกาลขนมไหว้พระจันทร์ปีนี้ทางร้านได้จัดเตรียมชุดของขวัญสุดพิเศษ คือ “ขนมพาย” สูตรต้นตำรับจากฮ่องกง โดยมี Set ให้เลือกดังนี้ อาทิ Set A ประกอบไปด้วยพาย 6 ชิ้น ทั้งหมด 6 ไส้ ได้แก่ ไส้หมูแดง ไส้ไข่เค็ม ไส้งาดำ ไส้ถั่วลิสง ไส้ถั่วแดง และไส้เนื้อพริกไทยดำ, Set B ประกอบไปด้วยพาย 4 ชิ้น + ชาจีน 2 กระปุก ซึ่งพายสามารถเลือกไส้เองได้ ส่วนชาจีนมีรสชาติให้เลือกดังนี้ ได้แก่ ชามะลิ ชาทิกวนอิม และชาสุ่ยเซียน เป็นต้น ร้าน “TWG Tea Salon & Boutique” ชั้น G โซน The Veranda ต้อนรับความงดงามของขนมไหว้พระจันทร์ ในรูปแบบสโนว์ สกิน ด้วยแป้งที่มีความบางละเอียดและสัมผัสอ่อนนุ่ม สอดไส้ด้วยเมล็ดบัวที่มีส่วนผสมของชาทีดับเบิลยูจี ที และไข่มุกไวท์ช็อกโกแลต พร้อมเสิร์ฟให้คุณได้พบกับช่วงเวลาต้องมนต์อันแสนพิเศษ ถึง 4 รสชาติ อาทิ Pure – มิกซ์เบอร์รี่และชามะพร้าว, Eclipse – ช็อกโกแลต อัลมอนด์พราลีน และชาช็อกโกแล็ต, Jewel – เลมอนและชาแกรนด์มิราเคิล และ Jade – มัทฉะและชาอัลมอนด์ ร้าน “Starbucks” ชั้น 1 และชั้น 7 พร้อมเสิร์ฟขนมไหว้พระจันทร์สุดพิเศษด้วย Premium Set รส Classic ในเซตมีขนม 4 ชิ้น พร้อมกระเป๋าดีไซน์พิเศษ 1 ใบ, Premium Set รส Favorite ในเซตมีขนม 4 ชิ้น พร้อมกระเป๋าดีไซน์พิเศษ 1 ใบ และพบกับอีกหนึ่งความพิเศษกับรสชาติใหม่ Starbucks Cappuccino Lava Mooncake Set ที่ส่งตรงมาจากฮ่องกง ในเซตมีทั้งหมด 6 ชิ้น โดยมาในกล่องและถุงสีส้มสดใสดีไซน์สุดน่ารัก โดนใจทุกวัยแบบสุดๆ ร้าน “Kyo Roll En” ชั้น 3 ทางร้านเปิดตัว Limited Edition ‘All-Star’ Mooncake ขนมไหว้พระจันทร์ที่ Kyo Roll En ร่วมกับสุดยอดเชฟ All-Star 4 ดาวมิชลิน จาก 4 ร้านอาหารชื่อดัง ที่มาร่วมรังสรรค์ทำขนมไหว้พระจันทร์ที่มีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ถึง 4 รสชาติด้วยกัน อาทิ Satsuma Imo มันหวานญี่ปุ่น จาก Kyo Roll En, Black Forest จาก Sühring, Thai Tea จาก LE DU และ Homemade Fish Floss ปั้นขลิบไส้ปลาผสมถั่วแดง จาก Potong ร้าน “S&P” ชั้น 4 นำเสนอรสชาติใหม่แสนอร่อย ไม่ว่าจะเป็น ขนมไหว้พระจันทร์ไส้บัวมันม่วง, ขนมไหว้พระจันทร์ไส้เกาลัดและชาอู่หลง และไส้ทุเรียนอันหอมโชย อาทิ ขนมไหว้พระจันทร์ไส้หมอนทองล้วน และขนมไหว้พระจันทร์ไส้หมอนทองไข่ 1 ร้าน “KOI Thé” ชั้น 4 ต้อนรับเทศกาลไหว้พระจันทร์ด้วย “Mooning Over You” Collection เซตขนมไหว้พระจันทร์สูตรพรีเมียม by Rolling Pinn รสคัสตาร์ดไข่เค็ม หอม อร่อย เข้มข้น ฉ่ำเนย สุดคลาสสิค ที่ทุกคนต้องตกหลุมรักอย่างแน่นอน โดยใน 1 Set จะประกอบไปด้วย ขนมไว้พระจันทร์รสชาติ Golden Custard คัสตาร์ดไข่เค็ม จำนวน 4 ชิ้น และพวงกุญแจ BB Bear 2023 จำนวน 1 กล่อง

เมืองสุขสยาม ส่งความอร่อยสุขถึงดวงจันทร์ กับขนมไหว้พระจันทร์จากร้านดังระดับตำนาน

เมืองสุขสยาม ชั้น G ไอคอนสยาม ร่วมฉลองเทศกาลไหว้พระจันทร์ จัดงาน “เปี๊ยะไหว้จันทร์” ตั้งแต่วันนี้ – 29 กันยายน 2566 ภายใต้ Concept “ส่งความอร่อย สุขถึงดวงจันทร์” โดยได้คัดสรรขนมไหว้พระจันทร์จากร้านดังมากมายได้แก่ ภัตตาคารเชียงการีลา ขนมไหว้พระจันทร์สูตรต้นตำรับ เปลือกบาง เนื้อนุ่ม พร้อมขนมไหว้พระจันทร์ชุดพิเศษในรูปลักษณ์สุดพรีเมี่ยม ”ขนมชาววัง” มินิมูนเค้กกิ๊ฟเซ็ท 8 ชิ้น และ ขนมไหว้พระจันทร์ชุดดาวล้อมเดือน ปีนี้มี 2 รสใหม่ ชาเขียวถั่วพิสตาชิโอและอินทผาลัม แมคคาเดเมียไข่ โรงแรมบันยันทรี กรุงเทพฯ เตรียมขนมไหว้พระจันทร์สูตรพิเศษคัดสรรวัตถุดิบชั้นเลิศ นำเสนอหลากหลายรสชาติยอดนิยมอย่าง ไส้ทุเรียน เม็ดบัว โหง่วยิ้ง พุทราผสมวอลนัท คัสตาร์ด และ มอคค่าคาราเมล เป็นต้น โดยในปีนี้เชฟยังได้รังสรรค์อีกหนึ่งไส้ใหม่คือ ไส้ช็อกโกแลตพีนัทบัตเตอร์อีกด้วย พร้อมกล่องบรรจุรูปกระต่ายสวยงาม ร้านอาหารจีนสุดพรีเมี่ยมระดับตำนาน ฮั่วเซ่งฮง ตำนานความอร่อยกว่า 60 ปี รักษาคุณภาพและกรรมวิธีการผลิตแบบโฮมเมด นำเสนอไส้ทุเรียนหมอนทองสูตรต้นตำรับ ไส้ทุเรียนกวนสีเหลืองทอง จากจังหวัดจันทบุรี ผสานไข่เค็มเกรดคุณภาพสดใหม่ หอม อร่อย หวานน้อย กลมกล่อมลงตัว รวมถึงไส้โหงวยิ้ง ที่ถั่วและธัญพืช 5 ชนิด มีความกรุบกรอบแบบธัญพืชผสมผสานกับกลิ่นหอมมันและรสชาติของหมูหวานจนกลายเป็นรสชาติเฉพาะตัว และอีกหลากหลายไส้ในเลือกมากมาย ร้าน Hockwong (ฮอกหว่อง) แบรนด์ดังจากประเทศสิงคโปร์ ร่วมเฉลิมฉลองวันครบรอบ 100 ปีของดิสนีย์ ได้ออกคอลเลคชั่นขนมไหว้พระจันทร์ดิสนีย์ มิคกี้และสหายแสนซนหลากหลายรสชาติ พร้อมกล่องบรรจุภัณฑ์สุดน่ารักให้เลือกสรร ร้านเลอละไม “Moon Cake Home made with Love” รังสรรค์วัตถุดิบที่ดีที่สุด ด้วยความละเอียดและความพิถีพิถันในการทำ ขนมไหว้พระจันทร์มีความโดดเด่น ทั้งตัวแป้งและไส้ ที่มีรสสัมผัสเข้มข้น จึงเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของทางร้าน “รังสรรค์วัตถุดิบที่ดีที่สุด ด้วยความพิถีพิถันในการทำ มี 2 ไส้ด้วยกันคือ ไส้ทุเรียน กับ ไส้เม็ดบัว นอกจากนี้ภายในงานยังมีขนมเปี๊ยะเฮียบหลี ร้านขนมเปี๊ยเจ้าดังจากจังหวัดสมุทรสาคร ส่งต่อความอร่อยจากรุ่นสู่รุ่นยาวนานมากกว่า 90 ปี มีไส้ให้เลือกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นไส้ถั่ว, ไส้ถั่วไข่เค็ม, ไส้ฟักไข่เค็ม, และไส้รวม รวมถึงขนมเปี๊ยะรูปแบบอื่นๆ หลากหลายรสชาติ อาทิ ขนมเปี๊ยะไข่ดาว, ขนมเปี๊ยะเค็ม, ขนมเปี๊ยะยาว, ขนมเปี๊ยะซาลาเปาอบแห้ง, เม่งทึ้ง, และขนมจันอับ อีกเจ้าที่ไม่ควรพลาดกับขนมเปี้ยะบ้านคุณฉุย เปี๊ยะทุเรียนหมอนทอง เนื้อหมอนทองคัดเกรดเนื้อล้วนๆรสละมุม หวานกลมกล่อม และ เปี๊ยะกล้วยตาก (เจ้าแรกเจ้าเดียวในไทย) และยังเลือกซื้อขนมไหว้พระจันทร์จากร้าน Kyo Roll En และ ร้านกอกใจ (ก๊กจี่เหลา) ได้ที่สุขสยามด้วย

ห้างสรรพสินค้า สยาม ทาคาชิมายะ จัดงาน “เทศกาลขนมไหว้พระจันทร์” ระหว่างวันที่ 6 – 29 กันยายน ศกนี้ บริเวณ ชั้น G

ห้างสรรพสินค้าสยาม ทาคาชิมายะ ห้างสรรพสินค้าญี่ปุ่นขนานแท้ ณ ไอคอนสยาม จัดงาน “Mooncake Festival 2023” ร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลขนมไหว้พระจันทร์ ระหว่างวันที่ 6 – 29 กันยายน ศกนี้ พบกับหลากหลายสุดยอดขนมไหว้พระจันทร์สูตรพิเศษจากร้านดังให้ได้เลือกลิ้มลอง อาทิ ขนมไหว้พระจันทร์จากโรงแรมเพนนินซูลา กรุงเทพฯขนมไหว้พระจันทร์ทุกชิ้นถูกรังสรรค์ด้วยมือโดยร้านอาหาร Mei Jiang ทางโรงแรมใช้วัตถุดิบที่ปลูกและเก็บเกี่ยวด้วยวิถีที่ยั่งยืน สอดไส้แน่นไปด้วยคัสตาร์ด ขนม 8 ชิ้น สื่อถึงความหมายที่เป็นมงคลคล้ายกับคำมงคล “มั่งคั่ง” และ “โชคดี” ในภาษาจีน บรรจุในกล่องแปดเหลี่ยมสีแดงลายดอกบัวอันเป็นเอกลักษณ์, สัมผัสความผสมผสานของรสชาติที่ถูกรังสรรค์อย่างพิถีพิถันของ ขนมไหว้พระจันทร์จาก โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซ์ชูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล กับคอลเลคชั่น “MOONCAKE LUXURY COLLECTION 2023” มาพร้อมกล่องดีไซน์สวยมีให้เลือกถึง 2 แบบ, ขนมไหว้พระจันทร์จากโรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ เปิดตัวเซ็ตขนมไหว้พระจันทร์ประจำปี 2566 ภายใต้แนวคิด “Celestial Moon Cake” ที่นำสัญลักษณ์ของกลุ่มหมู่ดาว จักรราศีและเส้นสาย ลวดลายของปีนักษัตรต่างๆ มาครีเอทเป็นลายพิมพ์บนกล่องขนมไหว้พระจันทร์ บรรจุกล่องละ 4 ชิ้น, ขนมไหว้พระจันทร์จากโรงแรม แบงค็อก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค นำเสนอขนมไหว้พระจันทร์สูตรซิกเนเจอร์พิเศษสำหรับปีนี้ Treasure Box of Signature Mooncakes ขนมไหว้พระจันทร์สูตรซิกเนเจอร์ 3 รสชาติ ได้แก่ ไส้คาราเมลเอสเปรสโซ, ไส้ช็อกโกแลตมอลต์ โรเช่ร์ และอัลมอนด์พราลีน, ขนมไหว้พระจันทร์ จากร้านโคคา ปีนี้มาพร้อมกล่องสุดหรูดีไซน์พิเศษ ที่นำความฝันตำนานจักรพรรดิจีนมาเป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบ บรรจุขนมไหว้พระจันทร์รวมไซส์มินิทั้ง 5 รสชาติ ทั้งหมด 8 ชิ้น, ขนมไหว้พระจันทร์จากร้าน Skinni Bears ร่วมฉลองเทศกาลมงคลกับขนมไหว้พระจันทร์รสชาติใหม่กับ Uji Matcha Yuzu สัมผัสมัทฉะจากเมืองอูจิ เกียวโต ที่ถูกคัดสรรมาเป็นอย่างดี หอม เข้ม เต็มรสชาเขียว สอดไส้ส้มยูซุ หอมสดชื่น เปรี้ยวอมหวานเข้ากันอย่างลงตัว, ขนมไหว้พระจันทร์จากร้านกอกใจ เอาใจสายแพลนต์เบสคนรักสุขภาพกับ 2 ไส้ใหม่ล่าสุด ไส้ถั่วขาวแพลนต์เบสมูนเค้ก และไส้โหงวยิ้งแพลนต์เบสมูนเค้ก สูตรไม่หวาน เหมาะกับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำตาลโดยเฉพาะ และปิดท้ายด้วยความอร่อยระดับพรีเมียมของ ขนมไหว้พระจันทร์จากร้าน Madame Marco กับเซ็ตรสชาติใหม่ไม่ซ้ำใคร ชาเขียวสตรอว์เบอร์รี, เกาลัดไวท์มอลต์ไข่เค็ม, มอคค่าส้ม และแบล็กฟอเรสและยังเลือกซื้อขนมไหว้พระจันทร์จาก Kyo Roll En ได้ที่นี่เช่นกัน

เชิญชวนทุกท่านเลือกสรรสุดยอดขนมไหว้พระจันทร์อันเลื่องชื่อจากร้านดังทั่วไทย ในช่วงเทศกาลไหว้พระจันทร์นี้ ณ ไอคอนสยาม สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เฟซบุ๊ก ICONSIAM หรือโทร.1338