ททท.กระตุ้นช้อปส่งท้ายปี “ Workation Thailand 100 เดียวเที่ยวได้งาน” วันที่ 9 เดือน 9

ดึงพันธมิตร 6 กลุ่ม ห้องพักหรูเหลือแค่ 100 บาท สปา อาหาร สวนน้ำ ทัวร์ กระหน่ำขายไม่ยั้ง 9 ก.ย.นี้ ตั้งแต่ 10.00-00.00 น.

นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยว่า นำ ททท. ร่วมกับพันธมิตรท่องเที่ยวแถวหน้าของเมืองไทย ผนึกกำลังจัดมหกรรมส่งท้ายปีงบประมาณร่วมทำกิจกรรมกระตุ้นรายได้ท่องเที่ยว “Workation Thailand 100 เดียวเที่ยวได้งาน” โดยได้เปิดห้างสรรพสินค้า ททท.ให้ช้อปทางออนไลน์แบบจัดเต็ม ซึ่งได้รับการสนับสนุนครอบคลุมในแต่ละพื้นที่ท่องเที่ยวยอดนิยมมีทั้งกลุ่มธุรกิจโรงแรม ห้องพัก ร้านอาหาร สปา ทั่วประเทศ นำคูปองบัตรกำนัล (Voucher) ท่องเที่ยวจากสถานประกอบการชั้นนำ มาให้ซื้อกันได้ในราคาเพียง 100 บาท แล้วอีกหลายธุรกิจยังได้จัดโปรโมชั่นเสริมทัพเพิ่มด้วยการลดราคาให้อีก 80 %

ททท.กระตุ้นนักท่องเที่ยวคลิกเลือกซื้อได้อย่างคุ้มค่าตลอด 9 เดือน 9 ในวันที่ 9 กันยายน 2566 เริ่มตั้งแต่ 10.00 น. – 00.00 น. หรือจนกว่าสินค้าจะหมด กับบัตรกำนัลทุกรายการราคาเพียง 100 บาท ละลานตากับธุรกิจ 6 กลุ่ม พร้อมให้คลิกซื้อได้ที่เดียวเฉพาะทางเว็บไซต์ www.tourismthailand.org/workationthailand ตามรายละเอียดดังนี้

กลุ่มที่ 1 สายการบิน นำโดย ไทยแอร์เอเชีย ทุกเส้นทางในประเทศขายตั๋วโดยสารเหลือแค่ 100 บาทเท่านั้น เดินทางได้ระหว่างวันอาทิตย์-พฤหัสบดี เท่านั้น ร่วมส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศเพิ่มยอดอัตราการเข้าพักวันธรรมดาตามจังหวัดท่องเที่ยวของคนรุ่นใหม่ออกเดินทางได้ทั่วประเทศตามเครือข่ายเส้นทางที่มีให้เลือกครอบคลุมภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคอีสาน ภาคตะวันออก

กลุ่มที่ 2 “โรงแรมที่พัก” ได้แก่ 1.บาบาบีช คลับ หัวหิน ชะอำ ลักชัวรี่ พูลวิลลา บาย ศรีพันวา มอบห้องพักแบบ BaBa Suite พร้อมอาหารเช้า 2 คน ปกติ 14,124 บาท 2.โรงแรมไฮแอท รีเจนซี่ หัวหิน แพกเกจ 2 วัน 1 คืน พร้อมอาหารเช้า 2 คน จากราคาเต็ม 7,500 บาท 3.โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล พัทยา รีสอร์ท แพกเกจ 2 วัน 1 คืน พักห้องคลาสสิก การ์เด้น วิว รูม ปกติ 8,100 บาท 4.โรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ แพกเกจ 2 วัน 1 คืน ห้องพักแบบดีลักซ์ พร้อมอาหารเช้า 2 คน ปกติ 3,500 บาท

กลุ่มที่ 3 “อาหารเครื่องดื่ม” ได้แก่ 1.ร้านสตาร์บัค มอบบัตรรับประทานอาหาร มูลค่า 1,000 บาท 2.ร้านแหลมเจริญซีฟู้ด มอบบัตรรับประทานอาหาร 1,000 บาท 3.ร้านคัตสึยะ มอบบัตรรับประทานอาหาร 1,000 บาท 4.ร้านเทนยะ มอบบัตรรับประทานอาหาร 1,000 บาท 5.ร้าน KFC มอบบัตรรับประทานอาหาร 1,000 บาท

กลุ่มที่ 4 “บัตรเข้าชมสวนน้ำ” ไฮไลต์ที่ สวนน้ำรามายาณะ พัทยา สุดอลังการกับเครื่องเล่นมากมาย จากปกติ 1,190 บาท/คน 2.วานา นาวา วอเตอร์จังเกิล ปกติ 1,200 บาท/คน

กลุ่มที่ 5 “แพกเกจท่องเที่ยว” มีดังนั้ 1.เที่ยวกระบี่ วัน 1 วัน ไปเกาะห้อง ท่องเที่ยวทะเลในโดยเรือสปีดโบ๊ท จากปกติ 1,340 บาท 2.ภูเก็ต ทัวร์ 1 วัน ทัวร์ดำน้ำตื้นเกาะพีพี อ่าวมาหยา เกาะไข่ โดยเรือสปีดโบ๊ทแบบพรีเมี่ยม 3.เที่ยวสมุย ทัวร์ 1 วัน ดำน้กเกาะเต่า เกาะนางยวน เต็มวัน ด้วยเรือสปีดโบ๊ท ปกติ 1,900 บาท 4.เที่ยวกาญจนบุรี ทัวร์เส้นทางประวัติศาสตร์กาญจนบุรี ปกติ 1,970 บาท 5.เที่ยวพัทยา 1 วัน ทัวร์ดำน้ำเกาะล้าน พร้อมอาหารกลางวัน ด้วยเรือสปีดโบ๊ท ปกติ 1,200 บาท

กลุ่มที่ 6 “สปา” นำโดย โอเอซิสสปา แพกเกจ King of Oasis Signature Massage ปกติ 4,590 บาท/คน และอีกหลายแห่งที่เข้าร่วมโครงการ

ทาง ททท.พร้อมแล้วในการเปิดห้างสรรพสินค้าออนไลน์ www.tourismthailand.org/workationthailand ให้ช้อปด่วน!! ภายในวันเดียวเท่านั้น 9 เดือน 9 หรือวันที่ 9 กันยายน 2566 เพื่อสร้างประสบการณ์ท่องเที่ยวทั่วเมืองไทยหลากหลายบริการพร้อมร่วมกระตุ้นการท่องเที่ยวไทยส่งท้ายปีอย่างมีคุณค่าและความหมายของทุกคน

สำหรับ แคมเปญ “Workation Thailand 100 เดียวเที่ยวได้งาน” ของ ททท.เปิดตัวเมื่อเดือนพฤษภาคม 2566 ตั้งเป้ารับกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศ พักค้างวันธรรมดา วันอาทิตย์-พฤหัสบดี ในทุกสัปดาห์ โดยแนะนำให้เลือกใช้บริการพื้นที่พักผ่อนทั่วเมืองไทยเป็นสถานที่ทำงานนอกสถานที่ ด้วยไฮไลต์จุดขายการนำเสนอสินค้าและบริการท่องเที่ยวราคาเพียง 100 บาท ผ่านเว็บไซต์ workationthailand.com มุ่งเจาะกลุ่มนักเดินทางกลุ่ม Digital Nomad และ Remote Worker ซึ่งเป็นเทรนด์ใหม่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่

ผู้ว่าฯ ฐาปนีย์ กล่าวย้ำว่า แคมเปญ “Workation Thailand 100 เดียวเที่ยวได้งาน” ททท.เน้นการต่อยอดส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวในประเทศ ด้วยกลยุทธ์พลิกวิกฤตเป็นโอกาสจาก Work from Home ช่วงเกิดสถานการณ์โควิด-19 แล้วขยายผลต่อเนื่องเป็น Work from Anywhere หรือ Workation โดยแนะนำองค์กรภาครัฐ และบริษัทเอกชนในประเทศรณรงค์ให้พนักงานองค์กรสามารถใช้ทุกพื้นที่ทั่วเมืองไทยสร้างประสบการณ์การทำงาน จัดประชุม และสังสรรค์ได้อย่างไร้ขีดจำกัด ทำให้เกิดบรรยากาศที่ดีแล้วยังสามารถเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

การเปิดตัวแคมเปญ แคมเปญ “Workation Thailand 100 เดียวเที่ยวได้งาน” ตลอดปีนี้ต่อเนื่อง 5 เดือน ตั้งแต่ 5 เดือน 5 วันที่ 5 พฤษภาคม 6 เดือน 6 วันที่ 6 มิถุนายน 7เดือน 7 วันที่ 7 กรกฎาคม 8 เดือน 8 วันที่ 8 สิงหาคม และส่งท้ายปีงบประมาณ 9 เดือน 9 วันที่ 9 กันยายน 2566 มีกระแสตอบรับการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศช่วงวันธรรมดาเพิ่มขึ้น รวมทั้งมีรัฐวิสาหกิจหลายแห่ง เช่น การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และหน่วยงานอื่น ๆ สนับสนุนให้พนักงานออกเดินทางท่องเที่ยวเมืองไทย พร้อมกับได้ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวใหม่ ๆ ควบคู่กันไปด้วย จึงเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ประสบความสำเร็จในระดับที่ดีสร้างเศรษฐกิจกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นอย่างแท้จริง

เรื่องโดย…#เพ็ญรุ่งใยสามเสน #gurutourza, www.facebook.com/penroongyaisamsaen