สสว. ชูระบบ SME ACCESS ตั้งเป้าปลายปี มีผู้ใช้ 1 ล้านราย

“สสว.ขับเคลื่อน SME ผ่านระบบ SME ACCESS ตั้งเป้าปลายปี มีผู้ใช้งาน 1 ล้านราย มั่นใจ แอปพลิเคชั่น SME CONNECT เติบโตต่อเนื่องในปี 2567”

สสว. เดินหน้าสื่อสารและขยายผลการใช้งานระบบบริการ SME ACCESS ดิจิทัลแพลตฟอร์ม e-Service เต็มรูปแบบ จากปี 65 ที่มี 4 แพลตฟอร์ม พัฒนาเป็น 8 แพลตฟอร์มในปี 66 เพื่อให้เป็นเครื่องมือเตรียมความพร้อมในการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ SME และ MSME ทั่วไทย มั่นใจช่วยลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการและสิทธิประโยชน์ พร้อมช่วยผู้ประกอบการ “เติบโต” ได้จริง หากเข้าถึงและใช้บริการอย่างต่อเนื่อง โดยยอดการใช้งานทั้ง 8 แพลตฟอร์มตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ 2566 เป็นต้นมา อยู่ที่ประมาณ 800,000 – 900,000 รายแล้ว ไตรมาสสุดท้ายของปีงบประมาณ คาดว่าน่าจะถึง 1 ล้านราย

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2566 นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยว่า ที่มาของระบบ SME ACCESS หรือการให้บริการ e-Service ของ สสว. เริ่มตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นมา โดยการปรับปรุงการบริการผ่านระบบออนไลน์ในช่วงโควิด เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถใช้บริการของ สสว. ได้อย่างต่อเนื่อง ไม่ติดขัด มีรายได้และสามารถเข้าถึงตลาดที่ในอดีตไม่สามารถเป็นไปได้ โดยพัฒนา Website Portal หรือเว็บไซต์ smeone.info ที่รวบรวมข้อมูลการส่งเสริมและโครงการในการพัฒนาผู้ประกอบการ SME ของภาครัฐและเอกชนมากกว่า 50 หน่วยงาน มาไว้ในที่เดียวกัน

กระทั่งในปี 2566 ได้รวบรวมบริการต่างๆ เข้าไว้ด้วยกันภายใต้ชื่อ “SME ACCESS” โดยมีแอปพลิเคชั่น “SME CONNECT” เป็นหน้าบ้านหลัก เป็น “ซุปเปอร์แอป” เพื่อให้บริการที่เป็นประโยชน์ในการส่งเสริมการดำเนินธุรกิจของ SME ไทยในทุกด้าน ซึ่งในปัจจุบันมีผู้ดาวน์โหลดไปแล้วกว่า 60,000 ราย มีการซื้อขายสินค้าผ่านกลุ่มสมาชิกที่มีจำนวนกว่า 100,000 ราย

สำหรับ 8 แพลตฟอร์มของระบบ SME ACCESS ที่ถูกสร้างขึ้นมาจากความต้องการและความจำเป็นของ SME ได้แก่ 1.SME ONE ID หนึ่งรหัสหนึ่งผู้ประกอบการ เชื่อมทุกโอกาสเติบโต 2. SME CONNEXT แอปพลิเคชั่นเพื่อ(น)คนธุรกิจ 3. เว็บไซต์ SME ONE ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อผู้ประกอบการ 4.THAI SME-GP มาตรฐานสนับสนุนให้ SME เข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 5.SME Academy 365 แพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์ รวมหลักสูตรที่ผู้ประกอบการต้องรู้ 6.โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านระบบ BDS(Business Development Service) 7.SME COACH รวมที่ปรึกษาและบริการที่ปรึกษาออนไลน์ และ 8.ระบบการส่งต่อเพื่อรับบริการภาครัฐ

ความสำเร็จของระบบ SME ACCESS ในปี 2566 นั้น สามารถดูได้จากการใช้งานในแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น SME ONE ซึ่งเป็นเว็บไซต์ Portal ปัจจุบันมีผู้เข้าใช้งานกว่า 646,550 ราย SME One ID หรือการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ภายใต้ “หนึ่งรหัส หนึ่งผู้ประกอบการ” มีผู้ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบแล้วกว่า 117,620 ราย SME Coach รวบรวมผู้เชี่ยวชาญที่สามารถให้คำแนะนำปรึกษาในการพัฒนาธุรกิจแก่ผู้ประกอบการ มีผู้ประกอบการเข้ารับการปรึกษาเฉลี่ยปีละ 500 ราย ทำให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจมากกว่า 100 ล้านบาทต่อปี ส่วนแพลตฟอร์มที่ผู้ประกอบการเข้าใช้งานมากที่สุดคือ SME ONE อยู่ที่ 600,000 แสนกว่าราย ซึ่งยอดการใช้งานทั้ง 8 แพลตฟอร์มตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ 2566 เป็นต้นมา อยู่ที่ประมาณ 800,000 – 900,000 ราย คาดว่าไตรมาสสุดท้ายของปีงบประมาณน่าจะถึง 1 ล้านราย เกินเป้าหมายที่ สสว. ตั้งไว้แล้ว

ผอ.สสว. กล่าวเสริมว่า เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้และขยายผลการใช้งานระบบบริการ SME ACCESS ทั้ง 8 แพลตฟอร์ม ที่ผ่านมา สสว. จึงได้จัดกิจกรรมโรดโชว์ภูมิภาคภายใต้ชื่อ “Showcase โต Go 4 ภาค” คือ เชียงใหม่ ขอนแก่น ชลบุรี และสงขลา เพื่อเป็นการเดินสายประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการได้รู้จักระบบการบริการเกี่ยวกับ SME ACCESS มากขึ้น ซึ่งผลตอบรับดีมาก ๆ เพราะมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมทั้งทางออฟไลน์และออนไลน์กว่า 5,000 คน รวมไปถึงกิจกรรมต่างๆ ในงาน SME Day 2023 “รวมพลังโต” ณ กรุงเทพมหานคร

และในปี 2567 สสว. มีแผนที่จะทำให้ทุกอย่างสมูทมากขึ้น ใช้งานได้ง่ายขึ้น สะดวกขึ้น กว้างขึ้น เข้าใจได้ง่ายขึ้น และในปี 2568 – 2569 จนถึงปี 2570 เราตั้งเป้าไว้ว่าจะทำให้ทุกอย่างเป็นเนื้อเดียวกัน กดแล้วเชื่อมต่อระหว่างกัน link ไปยังทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ SME มีทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมาอยู่ในแพลตฟอร์มนี้ นอกจากนั้นในเฟสหน้า เราคิดไว้ว่าจะพัฒนา Wallet ขึ้นมา ซึ่ง SME CONNECT รองรับได้อยู่ รวมถึงระบบแต้ม ระบบพอยท์ เพื่อเป็นตัวกลางในการส่งเสริมการซื้อขายระหว่างกัน