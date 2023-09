เวทีปฏิวัติการสื่อสารให้กับงานในวงการอาคาร ด้วยการแปลสารจากศาสตร์ที่ยากให้กลายเป็นเรื่องที่เข้าใจง่าย ภายในเวลา 15 นาที โดยผู้นำทางความคิด อาทิ ศ.ดร. เอ้-สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ หัวเรื่อง “Believe You Can Change Your Society”, รศ.ดร สิงห์ อินทรชูโต หัวเรื่อง “Nature Positive, Carbon Negative”, รศ.ดร.เสรี ศุภราทิตย์ หัวเรื่อง “The Future is NOW”, คุณฤทธิ์ ธีระโกเมน หัวเรื่อง “เบื้องหลังความสำเร็จคือความคิดและความอยากรู้” และ ดร.การดี เลียวไพโรจน์ หัวเรื่อง “The Future Redefined” นิยามอนาคตที่เปลี่ยนไป เป็นต้น