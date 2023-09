Bébé Roo Baby Care เปิดตัวผลิตภัณฑ์สำหรับเด็กระดับพรีเมียมปกป้อง และดูแลผิวลูกน้อยด้วยนวัตกรรมระดับสากล จากประสบการณ์ดูแลลูกแบบ “ดิว – อริสรา”

เบเบย์ รูว เบบี้ แคร์ (Bébé Roo Baby Care) ผลิตภัณฑ์สำหรับเด็กคุณภาพระดับพรีเมียม ประกาศเปิดตัวอย่างเป็นทางการ กลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแล และบำรุงผิวที่ให้ทั้งความอ่อนโยน และปกป้องอย่างแข็งแกร่ง จากความตั้งใจของคุณแม่ตัวจริงอย่าง “ดิว – อริสรา ทองบริสุทธิ์” ที่อยากส่งมอบประสบการณ์การดูแลลูกที่สะอาด ปลอดภัย และมีคุณภาพจากนวัตกรรมการผลิตมาตรฐานสากลให้แก่ครอบครัวยุคใหม่ในประเทศไทย มั่นใจว่าตอบโจทย์ คุณแม่ยุคใหม่ที่พร้อมทุ่มเทเพื่อให้ลูกน้อยได้เติบโตอย่างสมบูรณ์ ตามแนวคิด #แม่ไม่ยอม เพราะเรื่องใดก็ตามที่เกี่ยวกับลูก คนเป็นแม่ไม่ยอมแพ้ง่ายๆ

คุณดิว – อริสรา ทองบริสุทธิ์, CEO และผู้ก่อตั้งบริษัท เบเบย์ รูว เบบี้ แคร์ จำกัด กล่าวว่า “ตั้งแต่เริ่มต้นความเป็น “แม่” และกว่าหนึ่งปีที่ได้ดูแลน้องไซลาส เราทุ่มเทกับการสรรหาวิธีการในการเลี้ยงดู และผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตของลูกให้ดีที่สุด ไม่ว่าจะเป็นสินค้าแบรนด์อะไร ราคาเท่าไร ก็ไม่ลังเลที่จะลองเพื่อหาสิ่งที่ใช่ที่สุดสำหรับลูก การลองผิดลองถูกไปเรื่อยๆ ทำให้เกิดแรงบันดาลใจที่จะคิดค้นผลิตภัณฑ์สำหรับเด็กที่ตอบโจทย์คนเป็นแม่ในทุกองค์ประกอบโดยมีพื้นฐานมาจากประสบการณ์ส่วนตัวของตนเอง ที่เน้นความปลอดภัย สะอาด มีกลิ่น และสัมผัสอันเป็นเอกลักษณ์ และมั่นใจได้ในนวัตกรรมที่ร่วมคิดค้นกับแพทย์เฉพาะทางด้านผิวหนังเด็ก”

“การตัดสินใจทำแบรนด์สินค้าสำหรับเด็กในยุคนี้คือความท้าทาย เพราะอัตราการเกิดของเด็กในช่วงหลายปีมานี้ลดลงอย่างต่อเนื่อง แต่ในขณะเดียวกัน คนที่ตัดสินใจมีลูกก็เป็นคนที่อยู่ในนิยามของคำว่า “มีลูกเมื่อพร้อม” คือคนกลุ่มมิลเลนเนียล (Millennials) หรือในกลุ่ม Gen Y ซึ่งรวมถึงตัวเราเอง ผู้บริโภคกลุ่มนี้มีพฤติกรรมในการวางแผน ชื่นชอบในการศึกษา และแสวงหาสิ่งใหม่ๆ ที่จะตอบโจทย์การดูแลลูกน้อยอย่างแท้จริง เป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามคุณสมบัติ “ดีที่สุด และ

จับต้องได้” ภายใต้แบรนด์ เบเบย์ รูว เบบี้ แคร์ (Bébé Roo Baby Care) เป็นชื่อที่สื่อถึงการเลี้ยงลูกสไตล์ “Kangaroo Mom” เน้นไปที่การสร้างสมดุล ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนา IQ และ EQ เน้นการให้อิสระในการค้นหา ปล่อยให้ลูกได้ทำผิดพลาดเพื่อการเรียนรู้ แต่มีแม่คอยสนับสนุนอยู่ข้างๆ เสมอเวลาที่ลูกต้องการ เหมือนแม่จิงโจ้ที่ทะนุถนอมลูกน้อยในกระเป๋าหน้าท้องเป็นอย่างดี ก่อนจะปล่อยให้เผชิญโลกกว้างได้อย่างเต็มที่เมื่อถึงเวลาอันเหมาะสม จึงพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นในด้านการดูแล และปกป้อง ให้แม่วางใจว่าทุกกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ของลูกนั้นปลอดภัยจากมลภาวะ และสิ่งสกปรกอย่างแท้จริง”

ผลิตภัณฑ์ของเบเบย์ รูว เบบี้ แคร์ (Bébé Roo Baby Care) มีจุดเด่นอยู่ที่สารสกัด เซนเซีย แคโรต้า (Sensia Carota) ที่มีคุณสมบัติในการปลอบประโลม และปกป้องผิวบอบบาง มอบความชุ่มชื้นให้ผิวได้อย่างล้ำลึก รวมถึงปรับสมดุลจุลินทรีย์ในผิวหนังให้อยู่ในภาวะสมดุล และโพลูสตอป (PolluStop) กลไกการปกป้องผิวหนัง และช่วยชำระสิ่งสกปรก จากมลภาวะที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ที่สำคัญทุกผลิตภัณฑ์ผ่านการคัดสรร และนำเข้าส่วนผสมจากต่างประเทศ รวมถึงคิดค้นเทคโนโลยี และนวัตกรรมร่วมกับทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้ และภูมิคุ้มกัน โดยมุ่งเน้นความสำคัญไปที่การดูแลแบบ 3S คือ Sooth, Safe, Screen ที่เน้นย้ำในเรื่องของความปลอดภัย ปกป้อง และบำรุงได้อย่างอ่อนโยน

ผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ Bébé Roo Baby Care ประกอบไปด้วยกลุ่มที่เป็นผลิตภัณฑ์สำหรับดูแล

และบำรุงผิว ได้แก่

1. Bébé Roo Head to Toe Hair & Body Wash – สบู่เหลวอาบน้ำ และแชมพูสระผมที่มีความอ่อนโยน

2. Bébe Roo Body Lotion – โลชั่นถนอมผิวเด็กเนื้อเข้มข้น ที่มอบความชุ่มชื้น เสริมเกราะป้องกันผิวให้แข็งแรง

3.Bébe Roo 3 in 1 Baby Balm – ผลิตภัณฑ์ 3 in 1 เบบี้บาล์มที่ช่วยฟื้นฟูสภาพผิวให้กลับมาแข็งแรง

และในกลุ่มผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด และลดการสะสมเชื้อโรคอย่างอ่อนโยน ทิชชู่เปียก (Wet Wipes) แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่

1. Bébé Roo Baby Wet Wipes – ผ้าเช็ดทำความสะอาดผิวแบบเปียก ปราศจากแอลกอฮอล์ และน้ำหอม

2. Bébé Roo Hygiene Wipes – ผ้าเช็ดทำความสะอาดผิวแบบเปียก สูตรแอลกอฮอล์ Foodgrade สำหรับลดการสะสมของเชื้อไวรัสหรือแบคทีเรีย รวมถึงเชื้อราทุกชนิด

“และอีกหนึ่งแรงบันดาลใจในการทำแบรนด์ Bébé Roo Baby Care คือสร้างสรรค์เพื่อมอบเป็นของขวัญให้กับน้องไซลาส จากประสบการณ์ และความตั้งใจของเราในฐานะคนเป็นแม่ และอยากให้คุณแม่ท่านอื่นๆ ได้สัมผัสประสบการณ์ การเลี้ยงลูกที่ดีที่สุด จากผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากความเข้าใจอย่างลึกซึ้งของคนเป็นแม่ โดยในอนาคต หลังจากแบรนด์ Bébé Roo Baby Care ได้รับความชื่นชอบ และความนิยมในไทย ก็มีแผนที่จะส่งออกเพื่อวางจำหน่ายในต่างประเทศ ขยายตลาดให้กว้างขึ้น เพราะต้องการให้สินค้าเปี่ยมศักยภาพของไทยเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติด้วยเช่นกัน” คุณดิว กล่าวทิ้งท้าย

สำหรับผู้ที่สนใจผลิตภัณฑ์ สามารถหาซื้อได้ที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำ และร้านขายยาชั้นนำ อาทิ Gourmet market, Villa market, Foodland, Fascino ร้านขายของแม่และเด็ก และผ่านช่องทางออนไลน์ทาง Lazada และ Line shopping สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เด็กแบรนด์ Bébé Roo Baby Care ได้ที่ Official IG: beberoobabycare https://www.instagram.com/beberoobabycare #BébéRoo #BébéRooBabyCare #ทางเลือกของแม่ยุคใหม่กับการดูแลที่ไม่แพ้ใคร