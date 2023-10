ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธา เข้าร่วมบริจาคโลหิต

โครงการเต็มใจ × แคมเปญ ONE TO THREE หนึ่งถุงสามชีวิต

วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2566 เวลา 11.00-15.00 น.

ณ โรงยิม ชั้น 4 อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬาสวนสุนันทา กองพัฒนานักศึกษา

“โครงการเต็มใจ” เป็นโครงการที่ให้กลุ่มเยาวชนไทยแข่งประกวดทำแคมเปญชวนบริจาคโลหิต ตั้งเป้าปี 66 ได้ 1,000,000 ซีซี

ลงทะเบียน สำหรับบุคลากร และ บุคคลภายนอก

https://forms.gle/uAXGiiiWPJGvpppU6